Tyto hry zamíří exkluzivně na Switch 2, chystá se ovšem i řada portů Začátkem června zamíří na trh očekávaná konzole Switch 2 od Nintenda. Pojďme se podívat na hry, která na ni vyjdou exkluzivně. Výčet doplňujeme dalšími očekávanými hrami a porty. 22. dubna 2025 1

RECENZE: Blue Prince je chuťovka pro vášnivé řešitele hádanek 80 % Překvapení mezi nezávislými hrami roku je tady. Blue Prince je opravdu poctivá puzzle hra, která nemilosrdně potrápí váš mozek. Někdy možná až zbytečně moc, ale i tak se u hry budete ve správném... PC 21. dubna 2025 1

Bavil by Geralta Zaklínač 3? Lidé se baví AI kolážemi oblíbených herních hrdinů Na sociálních sítích se v hráčských kruzích rozšířil nový trend. Lidé nechávají umělou inteligenci vygenerovat obrázky oblíbených herních postav, kterak si s ovladačem ruce hrají sami se sebou.... 20. dubna 2025 7

Pět videoherních zabijáků, kteří si nás získali. Znáte je všechny? Jejich živobytím je vraždění ostatních, takže z morálního hlediska k nim máme výhrady, ale přesto si nás svým způsobem získali. 19. dubna 2025 13

Stahujte zdarma skvělou českou oddechovou hru, máte na to týden Vynikající česká hra Botanicula od studia Amanita Design je dočasně zdarma na Epic Store. Cílem je zachránit semínko z domovského stromu ze spárů parazitů. 18. dubna 2025 0

RECENZE: Tempest Rising je konečně pořádný nástupce Command & Conquer 90 % Zlatá éra RTS, tedy strategií v reálném čase, se už nevrátí. O to víc si teď musíme vážit kvalitních titulů, jako je právě Tempest Rising. PC 18. dubna 2025 9

Chcete trpět? Kingdom Come 2 hardcore přidává bolavá záda a zapáchající pot Českou středověkou hru Kingdom Come: Deliverance 2 rozšířil v rámci poslední aktualizace takzvaný hardcore režim, který hru v mnoha ohledech ztíží. 17. dubna 2025 10:04 19

KVÍZ: Jak dobře znáte brutální svět fenoménu The Last of Us? Netrpělivě očekávaná druhá řada seriálu podle videohry The Last of Us právě oficiálně odstartovala. Než se do ní naplno pustíte, je vhodná příležitost otestovat si, jestli jste na její sledování... vydáno 17. dubna 2025

Se seriálem Tomb Raider od Amazonu to nevypadá dobře Amazon oznámil hraný seriál Tomb Raider téměř před dvěma lety, od té doby se však mnoho neudálo. Některé zdroje uvádějí, že projekt je „mrtvý“. 16. dubna 2025 10:48 4

Kdysi jsme je milovali. Tyto hry nutně potřebují vzkříšení Těmto starším herním značkám aktuálně chybí naděje, že by mohly dostat pokračování, nebo alespoň nějakou vylepšenou verzi. Byla by to ovšem velká škoda, jelikož spousta z nich má dodnes velkou... 16. dubna 2025 47

Druhá řada The Last of Us odstartovala skvěle, počet diváků narostl V pondělí 14. dubna měla premiéru druhá řada postapokalyptického seriálu The Last of Us, který vznikl podle stejnojmenné hry. Z pohledu počtu diváků odstartoval slibně. PlayStation při té příležitost... 15. dubna 2025 10:54 0