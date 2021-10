Nintendo rozohnilo hráče přehnanou cenou za nové online členství

Firma v posledním velkém streamu Nintendo Direct odhalila plány ohledně rozšířeného online členství. V něm budete moci vedle stávající nabídky retro her z konzolí NES a SNES hrát staré pecky z Nintenda 64 a také Sega Mega Drive. Je to příjemný bonus, ovšem Nintendo už při představení tohoto plánu předplatného naznačilo, že půjde o dražší typ členství.



Cena předplatného Nintendo Switch Online Cena předplatného Nintendo Switch Online

Až teprve teď, během streamu k novinkám týkajících se Animal Crossing New Horizons, se provalila cena: 40 eur na rok pro jednotlivce, 70 eur pro rodiny. Tedy dvojnásobek toho, co firma chce za stávající plán. Navrch vám k tomu ještě Nintendo přidá dodatek Happy Home Paradise k New Horizons, to ovšem zdaleka nevyužije každý zájemce. A ještě navíc po zrušení plánu o toto DLC zase přijdete.

Celkem pochopitelně se ozvali příznivci Nintenda, kteří s takto vysokou cenou nesouhlasí. A nelze se jim moc divit, protože výhody, které z členství plynou, skutečně lze jen těžko obhájit až takto dramaticky zvýšenou cenou.

Nintendo se tímto krokem už v podstatě přiblížilo ceníku Sony za službu Playstation Plus, v rámci které dostanete vedle přístupu k online hraní také každý měsíc tři hry zdarma a pro majitele PS5 i přístup k velice zajímavé kolekci hitů z doby PS4. Xbox Game Pass na rok je oproti tomu stále ještě přeci jen dražší, ovšem výhod má také o to víc.

Nintendo Switch Online - hry na Nintendo 64 Nintendo Switch Online - hry na Sega Mega Drive

Svou nevoli dali lidé vědět třeba pod samotným trailerem na nové online členství, které doposud posbíralo přes 70 tisíc palců dolu. To je oproti 16 tisícům lajků celkem velký nepoměr. Lidé v komentářích prohlašují, že to pouze přispěje k pirátění starých her a zkrátka že jde o jednu z nejhorších nabídek v současných modelech herního předplatného.

Jenom pro srovnání, podobou vlnu nevole Nintendo už v minulosti zažilo například u traileru Metroid Prime: Federation Force pro Nintendo 3DS v roce 2015, kdy fanoušci série Metroid vyjádřili svůj nesouhlas v podobě 95 tisíc palců dolu. A v nedávné době také traileru na hru Pokémon Unite, která dokonce dostala těchto naštvaných hodnocení přes 150 tisíc, autoři jej proto už raději smazali. Hra ovšem nakonec tak špatná není.