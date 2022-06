Nintendo Direct zaujal Personami a potvrdil datum vydání Mario + Rabbids

Začneme tím, čím pořad skončil: Personou. Personu 5 mnozí považují za nejlepší JRPG všech dob a právě tato hra zamíří 21. října v definitivní edici Royal na Switch. Pro pořádek, ve stejný den se podívá i na další platformy, tedy PC, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S a dostupná bude i v předplatném Game Pass.

Tím ovšem Persona na Switchi nekončí. Brzy, prozatím bez přesného data vydání, bychom se měli dočkat ještě dílů Persona 3 Portable a Persona 4 Golden.

Podle předpokladů nechyběl ani populární lovecký Monster Hunter Rise, respektive připravovaná expanze Sunbreak, která vychází 30. června. Hráči se mohou těšit na rozšíření příběhu, nová monstra a způsoby boje. Lákadlem mají být bytosti známé jako Tři lordi – ohromný Garangolm, ledová vlčí wyverna Lunagaron a upíří drak Malzeno.

Velmi dobře vypadá připravovaná strategie Mario + Rabbids: Sparks of Hope, která navazuje na povedený Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Dřívější leak se potvrdil, hra vyjde 20. října. Video ukázalo část bitvy, v níž hlavní hrdinové nejprve provedou útok skluzem a posléze nepřátele dorazí útokem z dálky. Představen byl také nový člen týmu: Bowser. Více má ukázat Ubisoft během steamu ve středu.

Stream dále oznámil okamžité vydání Portal: Companion Collection, což je kolekce her Portal a Portal 2 od Valve. Dvojku lze hrát v kooperaci lokálně i online.

Akční strategii Minecraft Legends jsme viděli už během streamu Xbox + Bethesda Showcase, na Switch vyjde taktéž během příštího roku.

Sonic Frontiers má být 3D hra zasazená do otevřeného světa, dosavadní reakce jsou ovšem přinejmenším rozpačité. Aby toho nebylo málo, verze na Switch vypadá místy skutečně ošklivě, na druhou stranu gameplay působí lépe.

V dubnu oznámený návrat slavné adventurní série Monkey Island nazvaný Return to Monkey Island se týká i Switche. Na hře pracuje část původních vývojářů včetně designéra Rona Gilberta. Na konzolích má Switch časovou exkluzivitu, na PC vyjde podle plánu.

Na Switch 6. října dorazí port ceněné akční hry na hrdiny Nier: Automata. Verze nazvaná The End of YoRHa Edition obsahuje vydané DLC a switchové exkluzivní kostýmy.

Fandové Bombermana se mohou těšit na nová díl nazvaný Super Bomberman R 2. Novinkou má být režim Castle Mode, v němž se až patnáct hráčů snaží propracovat k truhle s pokladem, zatímco jeden bránící hráč se je snaží zadržet. Vychází příští rok.

Za Pac-Man World Re-Pac se skrývá remake 3D hopsačky Pac-Man World, na kterou si možná vzpomenou ti z vás, kteří před více než dvaceti lety pařili na prvním playstationu. Vychází 26. srpna a nevypadá podle prvního videa vůbec špatně.

Pokud se z nějakého důvodu netěšíte na Xenoblade Chronicles 3, Persona 5 je ještě daleko a chtěli byste si zahrát nějaké JRPG, můžete dát šanci HD-2D remaku Live A Live. Hra se odehrává v několika časových obdobích, navštívíme například starověké Japonsko či vzdálenou budoucnost. Zda je to hra pro vás, pomůže rozhodnout demo, které už by mělo být k dispozici na eShopu. Rozehraný postup bude možné přenést do plné verze.

V rámci videa byla oznámena kolekce Mega Man Battle Network Legacy Collection, která zahrnuje deset her s bonusy a vyjde příští rok. Dragon Quest Treasures je spin-off Dragon Questu, který vyjde 9. prosince na Switch. Simulátor Railgrade, v němž využíváme železnici k přepravě zdrojů, zřejmě dá Switchi pořádně zabrat. Velmi dobře vypadá farmářský simulátor Harvestella od Square Enixu, který vychází 4. listopadu.

Zaujal také emotivní dobrodružný příběh Black, který vyjde během příštího roku a Switch má konzolovou exkluzivitu. Své síly spojí jelen a vlče, hrát půjde samozřejmě v kooperaci. Příběh se obejde zcela beze slov.

Disney Dreamlight Valley vypadá jako odpověď Disney na populární hit Animal Crosing. Radost ovšem trochu kazí, že půjde o free 2 play hru, kterou kutí Gameloft. Hra bude dostupná v předběžném přístupu od 6. září.

Sympaticky vypadá kreslené dobrodružství RPG Time: The Legend of Wright, které vyjde 18. srpna.