náhledy
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou rasu vystrnadit. Lidé vysílají ve snaze získat zpět svůj domov na Zemi své vlastní, vysoce sofistikované androidy. Ty jsou navíc nečekaně sexy, takže se u cosplayerek těší značné oblibě. Podívejte se.
Autor: puutin_cos
Jako obvykle přikládáme referenční obrázek ze hry. Hlavní hrdinou je sexy androidka 2B se stříbřitými vlasy a černým páskem přes oči, zatímco krátké šaty často odhalují spodní prádlo. V boji používá zejména katany. Do galerie jsme zařadili i starší model A2 s delšími vlasy, stejně jako alternativní outfity.
Autor: Platinum Games
AZA MIYUKO jako A2
Autor: AZA MIYUKO
AZA MIYUKO jako A2
Autor: AZA MIYUKO
AZA MIYUKO jako A2
Autor: AZA MIYUKO
AZA MIYUKO jako A2
Autor: AZA MIYUKO