Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily obličejů virtuálních sportovců. Nepovedeného Davida Pastrňáka už jste nejspíše viděli, protože se stal virálním hitem sociálních sítí, my jsme se však podívali, jak na tom jsou i ostatní slavní hokejisté.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Série NHL vychází pravidelně už od roku 1994 a jestli dobře počítáme, letošní ročník už je šestatřicátý. S drobnými výhradami lze konstatovat, že každý díl je lepší než ten předchozí, na druhou stranu množství změn mezi sousedními ročníky je vždy tak malé, že si vývojáři jen těžko dokážou obhájit plnou cenu. Oproti ostatním sériím od Electronic Arts působí hokej jako chudý příbuzný, přesto se mu letos dostalo mimořádné pozornosti. Ale úplně jiné, než si vývojáři přáli. Ze špatně vymodelovaných obličejů skutečných hráčů se stal virál na sociálních sítích a sdílejí ho i lidé, kteří nikdy žádnou hru nehráli. My už NHL 27 nějaký ten pátek testujeme (recenze již brzy), tak jsme se rozhodli prozkoumat, jestli je opravdu situace tak špatná, jak se lidé snaží ukázat, nebo šlo jen o pár nepovedených modelů.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Nejslavnější obětí grafiků z Electonic Arts se bohužel stal náš „Pasta“. Jedno z nejlepších křídel ligy, které pravidelně sbírá přes 100 bodů, vypadá ve hře jako někdo úplně jiný.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
O trochu lépe dopadl jeho kolega z útoku Pavel Zacha. V kontextu toho, co uvidíte dále, vlastně může být spokojený.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Martin Nečas je nejlépe placeným českým hokejistou a jeho stobodová kariéra ho katapultovala mezi největší hvězdy NHL. Že by si s ním však grafici v EA kvůli tomu nějak více pohráli, tak to tedy ne.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Tvrďáka Radko Gudase však ve hře poznáte na první pohled. Charakteristické rysy mu zůstaly, rozdíl oproti realitě je daný spíše vlastnostmi enginu, než že by se na něj grafici úplně vykašlali.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kvůli svému bezprostřednímu úsměvu je Lukáš Dostál idolem fanynek, v NHL 27 však dostal přidělen jen náhodně vygenerovaný obličej. Ono to ale až tolik nevadí, protože jeho tvář ve hře vždy zakrývá brankářská maska.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Že to jde, když se chce, ukazuje třeba „kasař“ Dan Vladař, který prožil ve Philadelphii fantastickou sezonu. Že by ho dostal na práci nějaký fanda „Letců“?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Chudák Vít Vaněček. Ok, minulá sezona mu až tak nevyšla, ale tohle si opravdu nezasloužil.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Jakub Dobeš je v pětadvaceti letech jedním z mladších brankářů v NHL. Tady ale vypadá tak na 15.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
To Ondřej Palát se po odchodu z Tampy bohužel trápí. Náladu mu asi nezlepší ani jeho odbyté vyobrazení v NHL 27.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Jiří Kulich má (doufejme) to nejlepší ještě před sebou, zatím by ho ještě ve hře podle obličeje určitě nikdo nepoznal.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Budeme Filipa Hronka v budoucnosti poznávat kromě vousů i podle „céčka“ na dresu? Ve vybrakovaném Vancouveru by k tomu mohl dostat příležitost.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Obecně platí, že hráči, kteří mají vousy, jsou snadněji rozpoznatelní. Tak proč, proboha, Filip Chlapík ve hře žádné nemá?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Že by si vývojáři zasedli na Čechy? Ale kdepak, podobné „nepéče“ se dostalo většině hokejistů. Macklin Celebrini však tvoří výjimku, však také jeho obličej zdobí obal základní edice hry.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Nejlepší hokejista planety, Connor McDavid, si asi taky zasloužil o něco lepší zpodobnění, nemyslíte?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Alexander Ovečkin se oficiálně stal nejlepším střelcem historie NHL. Proč mu ale grafici přilepili účes jako z Opičího krále?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Nejlépe placený hráč NHL Cale Makar tu vypadá jako takový ten předdefinovaný model z editoru postav, ještě než začnete hýbat posuvníky.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Sidney Crosby samozřejmě dostal jako vždy speciální péči. Nejen, že mu na ledě prochází to, co jiným ne, ještě na něj tady evidentně nasadili i toho nejtalentovanějšího grafika.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
To Austin Matthews dopadl hůře, těžko říct, jestli bychom ho vůbec poznali, kdyby neměl svůj ikonický knír.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Darnell Nurse musí být se svým vzhledem asi v pohodě. Jelikož se grafici nemuseli párat s účesem, zbylo víc času na detaily obličeje.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Po odchodu Henrik Lundqvista se stal Roman Josi největším hezounem v NHL. O jeho avatarovi to samé však říct nejde.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
V době psaní článku je Connor Hellebuyck ještě stále hráčem Winnipegu, nebude to však mít dlouhé trvání. Vypadá to, jako by ho dostal na starosti zhrzený fanoušek, který se mu mstí za jeho veřejně ventilovanou žádost o výměnu.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Na to, že Radek Faksa brousí v Dallasu až čtvrtou lajnu, vypadá ve hře vlastně docela autenticky.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Juraj Slafkovský je aktuálně největší slovenská hvězda v NHL. Na grafiky tím však evidentně dojem moc neudělal, a tak ho odbyli.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Šimon Nemec vyměnil v létě slabé New Jersey za ještě slabší Calgary. Pomůže mu nové angažmá alespoň k tomu, aby se mu v NHL 28 dostalo lepšího vyobrazení?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Bretta Burnese si určitě s nikým nespletete, takový plnovous nikdo jiný v NHL nemá.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
V ročníku 23 zdobil obal NHL Trevor Zegras, tou dobou z Anaheimu. Trejd Philadelphie mu pomohl oživit kariéru, což grafici dokázali dokonale vyjádři – je prostě k nepoznání.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Dylan Larkin nedávno požádal Detroit o výměnu do jiného týmu. Poprosí i Electronic Arts o výměnu obličeje?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Matthew Schaefer překonal všechny naděje, které do něj fanoušci Ostrovanů vkládali a už ve své nováčkovské sezoně se zařadil mezi ligovou elitu. Vývojáři by si s ním měli dát více práce, tento obličej bude v průběhu příštích let hodně sledovaný.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Alexander Tuch z Washingtonu býval často sdílen spolu s Davidem Pastrňákem jakožto odstrašující případ nepovedeného vymodelování. Podle mě to zas až tak hrozné není.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Brad „Krysa“ Marchand i ve svých osmatřiceti letech stále válí. Snad proto ho grafici výrazně omladili.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Jedním z nejzajímavějších příběhů nadcházející sezony bude setkání bratrů Thachuků v dresu floridských Panterů. Jak Matt…
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Právě po odchodu Bradyho se Jake Sanderson stává horkým kandidátem na převzetí jeho kapitánského céčka. Ve hře si je hodně podobný, ceníme obzvláště věrně odstáté uši.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Quinn Hughes se nám při „fotografování“ pohnul, takže je rozmazaný. Jinak byste však mohli vidět, že patří mezi ty lépe ztvárněné hokejisty.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Na rovinu – nebýt té fotky – kdo z vás by poznal Artěmije Panarina? My tedy určitě ne… a nejspíš ani jeho matka.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
K’Andre Millera poznáte hned, ale z veliké části prostě proto, že příliš černochů v NHL nehraje.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ne, to není jen špatným nasvícením, Tayler Hall opravdu ve hře vypadá, jakoby používal rtěnku.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Vůbec bychom se nedivili, kdyby elitní bostonský bek Mason Lohrei uvažoval o podání žaloby, toto by mělo být trestné.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Docela by nás zajímalo, jak se asi tvářil Charlie Coyle, když uviděl toto.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kromě NHL najdeme ve hře i několik národních soutěží, včetně té české. Tam už samozřejmě teprve nemůžeme čekat, že by se hráčům dostalo unikátní péče. A to ani těm největším hvězdám, jakou je třeba Roman Červenka.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Občas člověk neví, jestli se smát, nebo plakat. Nebo se Pavel Kousal ze Sparty opravdu přes léto tak opálil?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kapitolou samou pro sebe jsou pak obličeje diváků, kterým je zde vzhledem k jejich šablonovitému zpracování věnováno až moc času. Ale už toho radši nechme, ono totiž letošní NHL není zas tak úplně špatné. Během samotné hry na sledování detailů tváří beztak není čas.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz