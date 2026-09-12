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Ani vlastní matka by je nepoznala. Hokejové hvězdy jsou v NHL 27 k smíchu
Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...
Opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako videohra. Vyzkoušeli jsme ji
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...
Oblíbené české simulátory tahačů mění pravidla hry. A je to naprostá paráda
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na letošním Gamescomu byly k vyzkoušení i oblíbené české simulátory od studia SCS Software. My jsme zde ale místo simulace tahačů hráli dva nové připravované režimy, které autoři chystají: osobní...
Odpočívejte v pokoji. Lidé vzpomínají na ty, co se nového GTA 6 nedožili
Pod poslední ukázkou z chystané hry Grand Theft Auto VI se komentářová sekce změnila i v pietní místo. Spousta lidí zde totiž vzpomíná na své známé a členy rodiny, kteří si chtěli dlouho očekávanou...
Stahujte zdarma dvě PC hry. Epic rozdává kvalitní zábavu na víkend
Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.
Český Dreadline Express míří do konečné stanice a veze depresivní náklad
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) V české nezávislé hře Dreadline Express se již brzy staneme jedním z pasažérů posledního lidského vlaku, řítícího se bezútěšnou krajinou. Kromě Lovecraftem inspirovaného světa tato adventura zaujme i...
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...
Diablo 5, střílečka Starcraft či WoW Forever! Blizzcon šokoval náloží novinek
Blizzcon, což je svátek všech fanoušků studia Blizzard, tentokrát sázel jedno oznámení za druhým. Chystá se střílečka Starcraft, Diablo 5, v němž zlo vyhrálo, kartičky Hearthstone přivítají mnicha a...
Ani vlastní matka by je nepoznala. Hokejové hvězdy jsou v NHL 27 k smíchu
Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...
PlayStation zrušil špionážní hru od Kodžimy, ten si rychle našel náhradu
PlayStation zrušil připravovanou špionážní akci Physint, kterou kutí známý vývojář Hideo Kodžima. Ten měl tři měsíce na to, aby našel nového vydavatele, což se mu nakonec podařilo.
Stahujte zdarma dvě PC hry. Epic rozdává kvalitní zábavu na víkend
Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.
Metroid Ravenous
Opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako videohra. Vyzkoušeli jsme ji
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...
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