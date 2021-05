Dočkáme se letos změn v sérii NHL? Co bychom si přáli nejvíce

Už se stalo tak trochu tradicí nadávat na to, že hry vydávané pod hlavičkou EA Sports přináší jen minimum inovací a hráči každým rokem platí peníze jen za aktualizované soupisky.

Samozřejmě už ze samotného principu sportů, jehož pravidla zůstávají prakticky neměnná, nelze očekávat, že by každý rok měli vývojáři začínat od nuly.

Letos už se snad zbavíme zastaralého enginu Ignite, který NHL pohání sedm dlouhých let.

Na druhou stranu prostoru pro vylepšení je zde spousta a mnohé známé problémy se v jednotlivých sériích vlečou už roky a fanoušci marně volají po jejich nápravě.

Nejvíce je to vidět v sérii NHL, která je bohužel oproti ostatním poněkud upozaďována. Je to samozřejmě dané celkově nižší popularitou hokeje oproti fotbalu či basketbalu a tím i nižší návratností investovaných peněz.



Z tohoto důvodu už tato série posledních sedm ročníků pohání stále stejný engine Ignite, který nepříjemně zastaral. Poslední ročník (naše recenze) působil jen jako stín bývalé slávy a kdo se nenašel v inovovaném režimu Be a Pro, neměl prakticky žádný důvod si jej kupovat. Příchod nových konzolí je snad konečně dlouho očekávaným impulzem, který série potřebovala.

Níže jsme napsali několik vylepšení, s nimiž by nám vývojáři z Electronic Arts udělali velikou radost.

1. Přechod na Frostbite

Série FIFA, Madden a NBA už na nový engine přešly v minulých letech, teď snad konečně přišla řada i na NHL, které vedle nich vypadalo jako chudší bratříček. Frostbite sice mezi vývojáři nemá nejlepší pověst, protože vznikl především kvůli 3D střílečkám a v jiných žánrech s ním není snadné pracovat (viz například Mass Effect: Andromeda), z grafického hlediska jde však o absolutní špičku.

Že se opravdu dočkáme, potvrzují nedávná vyjádření ředitele EA Andrew Wilsona slova o tom, že všechny letošní sportovní hry jsou vyvíjeny primárně s ohledem na konzole nové generace. Migrací na nový engine se chlubil ve svém životopisu jeden z vývojářů hry. Ano, úplně oficiální to ještě není, ale EA by si vydáním „staré“ NHL uřízli pořádnou ostudu.

2. PC verze

Když už je na PC Madden, proč ne i NHL?

Přechod na nový engine nepřinese jen grafické pozlátko, ale výrazně zvyšuje pravděpodobnost PC portu. Posledním dílem, který vyšel na počítačích, byl NHL 09 (naše recenze), od té doby se tamní hráči musí spolehnout jen na šikovné moddery (viz náš článek).

Že nejde jen o zbožné přání, potvrzuje série Madden, která se na PC vrátila už v roce 2019. Otázkou tak zůstává jen to, jestli vývojáři stíhají optimalizaci nového enginu pro všechny verze aktuálních konzolí a náročnější PC verzi si raději nenechají až na příště.

3. Realističnost

Nová grafika bude samozřejmě skvělá, ale vývojáři by měli pořádně zapracovat i na samotné hratelnosti. Hráči dlouhodobě hře vytýkají, že je hokej v podání EA až příliš rychlý, neustále se přelévá ze strany na stranu a ignoruje hru ve středním pásmu a u mantinelů. Ano, touha po co nejvyšší realističnosti je samozřejmě naivní, přeci jen jde o komerční videohru, která musí pobavit široké publikum, nikoli jen hrstku hokejových fanatiků.

Prostoru pro zlepšení je však spousta. Série se v posledních letech vylepšovala jen v nabídce herních módů a alternativních režimů, dění na kluzišti je ovšem pro většinu lidí stále tím nejdůležitějším.

4. Vylepšená umělá inteligence

NHL poslední roky inovovala jen v nabídce okrajových herních módů.

Klíčovou složkou NHL je hra více hráčů, ať už po síti, nebo v lokální kooperaci. Pokud zrovna nemáte štěstí na dalších 11 šikovných spoluhráčů, kteří se postarají o ovládání všech hokejistů na ledové ploše, musíte spolupracovat s umělou inteligencí.

A to je bohužel často problém. Vaši virtuální kolegové vás jen málokdy překvapí a mají své známé slabiny, hrát proti počítači je tak brzy stereotypní. Vývojáři by mohli začít tím, že implementují bohatší nabídku týmových strategií.

A to se raději vyhneme tématu údajně podvádějící AI, kvůli které byla na EA Sports podaná žaloba. Asi každý hráč někdy zažil pocit, kdy se proti němu hra vyloženě spikne a nadržuje jeho soupeři. Až soud ovšem rozhodne, jestli je ten pocit oprávněný, nebo jde jen o výmluvy méně schopných hráčů.

5. Pořádné intro

Ano v kontextu předchozích zásadních problémů jde o úplnou prkotinu, přesto nám stará hokejová intra obsahující sestřihy ze skutečné NHL strašně chybí. Začalo to už slavným točícím pukem z NHL 93, naprostým vrcholem jsou ročníky 98 a 99.

Bohužel EA Sports se postupem času naučili spoléhat na vlastní animátory a všechny úvodní filmečky už jsou jen unylé předváděčky nových triků, které většina hráčů v zápalu hry stejně ani nedokáže provést. Ano, vím, že okulahodících videí ze skutečné NHL je plný internet, ale to není to samé.

6. Zápasy Winter Classic

Zápasy pod širým nebem sice v NHL 21 jsou, ovšem pryč je pompéznost tzv. Winter Challenge duelů, které navštěvuje až 84 000 lidí. V době covidové pandemie, která tato přehlídky v reálném životě pozastavila, by jejich virtuální zpracování bylo o to lákavější. Paradoxní je, že už v sérii kdysi skutečně byly, časem se však v tichosti vytratily. Chceme je zpět.

Věcí, co by mohli autoři vylepšit je samozřejmě mnohem více, je potřeba zůstat nohama na zemi. V prvním ročníku s novým enginem se především modlíme za to, aby hra byla stabilní a netrpěla množstvím technických chyb, jak je bohužel v dnešní době zvykem.

NHL má poměrně rozumnou a chápavou komunitu (až na výjimky), a pokud EA alespoň projeví snahu jim vyhovět, nejspíše budou spokojeni. Po několika nemastných neslaných ročnících si to zaslouží.