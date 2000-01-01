náhledy
Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a potvrdit, že k vyrobení úspěšné hry není třeba mít ohromné rozpočty ani předního vydavatele za zády.
Dlouho očekávané pokračování karetního roguelike Slay the Spire konečně dorazí v letošním roce. Těšit se můžeme na rozvinuté herní mechaniky z prvního dílu a zkrátka mnohem víc obsahu.
V diskuzích ohledně této chystané hry dokonce zaznívá i obava, aby dvojka nebyla až příliš velkou sázkou na jistotu. I to je ale na jednu stranu něco, co nejspíš mnoho hráčů uvítá vzhledem k tomu, jak moc je první díl bavil. Slay the Spire 2 vyjde na PC a Mac během března.
Nová hra Order of the Sinking Star od Jonathana Blowa (autor puzzlovek Braid a The Witness) nás opět nechá řešit složité hádanky. A tentokrát jich bude opravdu hodně, autor slibuje víc než tisíc různých puzzlů.
Ve hře se při řešení problémů setkáte nejenom s různými hrdiny, ale také mechanikami, které se s postupem hrou propojují a navzájem nabízejí čím dál obtížnější hádanky k překonání. Hra Order of the Sinking Star je zatím potvrzená pouze pro PC a vyjde někdy během letošního roku.
Co kdyby se starý animák ve stylu typickém pro produkci z třicátých let vrátil jako akční střílečka? Přesně na této myšlence stojí titul Mouse: P.I. For Hire. Hra bude zřejmě opravdu originálním počinem, doufáme i v solidní hratelnost.
Hra měla vyjít už loni, autoři se však rozhodli pro odklad. I tak už nebude třeba na střílečku ve stylu starého animáku dlouho čekat, zahrát si ji budeme moct 19. března 2026.
Vývoj hry Mewgenics začal už v roce 2012 a její autor Edmund McMillen si pak musel dát poměrně dlouhou pauzu, když se rozhodl pracovat na The Binding of Isaac: Rebirth a dalších titulech. K Mewgenics se však v posledních letech zase vrátil a ukázal, že rozhodně je na co se těšit.
Hra je typicky divná a trochu morbidní, ale nabízí zajímavý koncept šlechtění koček, které vám pak v unikátních týmech slouží jako bojovníci proti všemožným nestvůrám v tahových soubojích. Zní to možná zvláštně, ale McMillenovy hry rozhodně stojí za pozornost. Mewgenics vychází už 10. února na PC.
The Eternal Life of Goldman je ručně malovaná plošinovka ze staré školy od autorů z Weappy Studios. Vypadá asi jako kdyby Cuphead nebyl tolik o soubojích s bossy, jako spíš o skákání. To ovšem neznamená, že hra nepůsobí obtížně.
Herní hrdina je poměrně neobvykle postarší pán s holí, ovšem vyšší věk zde zřejmě není překážkou pro akrobatické kousky. Do hry významně vstupuje také právě jeho hůl, kterou budete moct průběžně vylepšovat, a odemykat tak nové schopnosti. Hra vychází někdy během letošního roku na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch a Xbox Series X/S.
Mina the Hollower je další hra, co měla vyjít v roce 2025, ale vydání se posunulo až na letošek. Jde o nový projekt od autorů Shovel Knight, i tentokrát sázejí na osmibitový grafický styl a další retro prvky.
Hru jsme už i zkoušeli ve formě demoverze a musíme uznat, že i když vám třeba onen vizuální styl moc nesedne, po stránce hratelnosti budete mít z této retro akční adventury možná celkem radost. Ale pozor, působí dost obtížně. Mina the Hollower dorazí letos na PC, PlayStation 4 a 5, Nintendo Switch a Switch 2 a Xboxy One a Series X/S.
Neverway je hra, za kterou stojí designér hry Celeste spolu s novým týmem autorů. Nejde však tentokrát o skákačku, nýbrž o celkem neobvyklý mix simulátoru života, farmaření a hororu.
V Neverway se tak vedle starání o vaši farmičku a navazování vztahů s obyvateli městečka budete bránit nočním můrám a démonům, což podtrhuje i osobitá grafika titulu.
A aby simulátorů života nebylo málo, je tu ještě projekt s názvem Witchbrook, který naopak nabídne hezky barevný a optimisticky laděný život ve městečku plném čarodějek a kouzelníků.
Líbí se nám detailní pixelartová grafika, jen nám už od pohledu je jasné, že půjde o titul typu Stardew Valley, ve kterém půjde utopit klidně stovky hodin. Hra půjde navíc hrát až ve čtyřech hráčích. Witchbrook vyjde někdy během letošního roku na PC, Nintendo Switch a Switch 2 a Xboxy One a Series X/S.
Novou zajímavou hru chystají také autoři hry Spiritfarer. Novinka se jmenuje At Fate’s End a opět nese prvky plošinovky, ve které budete moct jak bojovat, tak řešit spory pomocí dialogu.
Vaši protivníci budou sourozenci z rozsáhlého rodu a každý z nich bude moct být poražen v boji nebo naopak přemluven, aby stál na vaší straně. To bude určovat výsledek hry. At Fate’s End vyjde během roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a bude dostupný také v předplatném Xbox Game Pass.
Mixtape je nový projekt od studia Beethoven and Dinosaur, které dříve vydalo zajímavou hudební hru Artful Escape. I tentokrát bude v hlavní roli hudba, ovšem příběh se přesune z vesmírné lodi k partě mladých lidí.
Hra na nás působí jako taková lehce odlišná variace na Life is Strange. Příběh bude stěžejní, hratelnost by však mohla být výrazně dynamičtější díky pasážím se skateboardy. Hra vyjde během roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Přidáme ještě jeden tip na celkem podivný titul s názvem Esoteric Ebb, což je zajímavý mix CRPG a hry typu Disco Elysium. Dočkáte se hodně textu, ale také soubojů v podivném fantasy světě.
Hra se snaží i po vizuální stránce jít trochu vlastní cestou a my jsme celkem zvědaví, jak tento pokus dopadne. Hra by měla být hotová už během prvního čtvrtletí roku a k dispozici je aktuálně na Steamu i demoverze. Potvrzená byla pouze pro PC.
Co nového dorazí z české produkce? V první řadě je to hororový Brno Transit, který autor vystupující pod jménem Spytihněv popisuje takto: „Brno Transit je příběhový psychologický horor o strojvedoucím v zácviku, uvězněném v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží.“
Ve hře zažijeme nejenom obvyklou práci strojvedoucího ve fiktivní podzemní dráze moravské metropole, ale čeká na nás i objevování různých skrytých zákoutí stanic, jako je Cejl, Vodojem, Divadlo a zřejmě i dalších. Hra by měla být dostupná na PC a vydání autor snad stihne v nejbližší době, původně měla totiž hra vyjít už koncem loňského roku.
Celosvětově oceňované herní studio Amanita Design pak už několik let pracuje na novince s názvem Phonopolis. Zásadní novinkou bude tentokrát to, že příběh bude mít temnější nádech a bude se v něm konečně i mluvit.
Bude to například vůbec poprvé, co vývojáři vsadí na 3D grafiku. Nemusíte se však bát, že by tím snad hra přišla o své kouzlo. Díky zajímavé technice, která spočívá ve skenování ručně vyrobených papírových modelů, si hru rozhodně s žádnou jinou nespletete. Hra má vyjít na PC někdy během letošního roku.
Z očekávaných menších her potvrzených pro rok 2026 už i jedna stihla vyjít v úterý 20. ledna. Jde o metroidvanii Mio: Memories in Orbit, která směle konkuruje zavedeným jménům v žánru, jako je Hollow Knight nebo Ori.
Hru jsme již otestovali a musíme uznat, že se opravdu povedla, jak po stránce hratelnosti, tak propracovaným světem, grafikou i hudbou. Hra je dostupná na PC, Nintendu Switch a Switch 2, PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S.
Sice nejde o plnohodnotnou hru, ale zmínit bychom měli také chystaný dodatek k nezávislému hitu loňského roku, Hollow Knight: Silksong. Sea of Sorrow nabídne nové lokality, nepřátele i další střípky příběhu, které se do hlavní hry nevešly. Autoři snad už tentokrát nebudou vývoj zbytečně natahovat a DLC by mělo vyjít letos.
