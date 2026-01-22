Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026

Ondřej Martinů
Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a potvrdit, že k vyrobení úspěšné hry není třeba mít ohromné rozpočty ani předního vydavatele za zády.
Mouse Slay the Spire 2 Slay the Spire 2 Order of the Sinking Star Order of the Sinking Star Mouse Mouse Mewgenics Mewgenics The Eternal Life of Goldman The Eternal Life of Goldman Mina the Hollower

Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026

Phantom Blade Zero

Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...

Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Nová hra Divinity

Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...

Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů

Hytale

Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...

Ubisoft se otřásá v základech. Zrušil šest her včetně Prince, další odkládá

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020

Společnost, která stojí za značkami Assassin’s Creed či Far Cry, překopává po klíčové investici čínského Tencentu svoji organizační strukturu, ruší projekty, klíčové odkládá a propouští. Odnesl to...

22. ledna 2026  10:23 15

22. ledna 2026 1

Ve Fortnite lze nyní zažít svět Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragon

Pokud něco Fortnite umí na jedničku s hvězdičkou, je to, kromě vydělávání pohádkového jmění, také schopnost navazovat spolupráce s výraznými značkami populární kultury. Aktuálně lze ve hře zažít svět...

21. ledna 2026  9:49 0

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

21. ledna 2026 4

Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet

Cyberpunk 2077

Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.

20. ledna 2026  14:15 27

Sony věří sci-fi Marathon, chystá sběratelskou edici i limitovaný ovladač

Marathon

Marathon je první letošní hrou od PlayStation Studios, kterou kutí zkušené studio Bungie. Kromě březnového data vydání byla odhalena také podoba limitovaného ovladače DualSense.

20. ledna 2026  11:07 1

Marathon

Marathon

vydáno 20. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:38

Do roka zemře, tak prosí autory GTA VI, aby si mohl hru zahrát v předstihu

Grand Theft Auto 6

Internet dojala zpráva o smrtelně nemocném fanouškovi chystané hry Grand Theft Auto VI, kterému údajně už nezbývá moc času. A tak poprosil autory, zda by si hru nemohl vyzkoušet dřív. A prý dostal...

20. ledna 2026 13

RECENZE: Skákačka Mio: Memories in Orbit překvapí propracovaným světem

90 %
Mio: Memories in Orbit

Fanoušci žánru metroidvania by měli zbystřit. Mio: Memories in Orbit je nenápadný, ale zároveň opravdu poctivý zástupce žánru a levou zadní umí vyplnit prázdné místo, které vám mohlo vzniknout po...

PS5
19. ledna 2026 0

Mio: Memories in Orbit

90 %
Mio: Memories in Orbit

PS5
vydáno 19. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  16:19

RECENZE: Kingdom Come funguje i na papíře. Komiks dokáže oslovit i nehráče

80 %
Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy

Celosvětový úspěch českého historického RPG Kingdom Come 2 dal vzniknout i jeho komiksové adaptaci. Ve třech samostatných příbězích dává nahlédnout na tragické osudy dobře známých postav. I když se v...

Kniha
19. ledna 2026 2

Česká hra pro děti s ADHD má pomoci propojit zábavu s terapií

Star Focus

Nezávislé české studio Bell Hat Games se chystá na vydání své prvotiny, která vzniká ve spolupráci s terapeuty a klade si za cíl pomoci dětem s ADHD.

18. ledna 2026 4

