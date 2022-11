Dnešní vesmírné simulátory nejsou simulátory, s fyzikou nemají nic společného

Možná jsou to jen moje obsedantně kompulzivní sklony, možná na tom něco skutečně je, ale v každém případě mi připadá, že v oblasti vesmírných simulátorů existují stále velmi velké rezervy v tom, co by s dnešní technologií bylo možné hráčům dopřát.

Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v době, kdy se ještě výuka fyziky ve škole brala vážně, a tak se ve mně už v dětství probudil zájem o vesmír, objevování nových světů a snad i mimozemských civilizací. Horlivě jsem četl klasickou sci-fi literaturu. Pak přišla první PCčka a s nimi i hra Elite: Frontier.