Chystaná hra Neverway je zajímavým pokusem, jak spojit oblíbený žánr farmaření a budování vlastní vesničky a hororovou adventuru, ze které vás bude mrazit v zádech. Hra má unikátní vizuální styl s jednoduší pixelartovou grafikou. Autoři aktuálně nabízí k vyzkoušení úvod hry zdarma.
Autor: Bonusweb.cz
Hra Neverway pochází od autorů ze studia Coldblood Inc. a bude to jejich prvotina. Ale pozor, jedním z tvůrců je vizuální designér známé nezávislé hry Celeste, takže se dá říci, že zkušeností mají s vývojem takových titulů víc než dost.
Neverway by se dalo popsat jako hororové Stardew Valley, což je také jeden z ohromných hitů v indie žánru. Virtuální farmaření zde však doplní i značná míra existenciálních děsů, přeludů a démonů.
Zájemcům o tuto hru se nyní na Steamu otevřela demoverze, která obsahuje jednak úvodní prolog hry a také samostatný level, kde vás hra učí soubojovému systému.
Stejně jako ve Stardew Valley je i zde vedle farmaření spousta dalších dostupných činností: průzkum, boj, obchodování, budování vztahů.
Autoři Neverway popisují více jako „hodně pomalé RPG“ než jako simulátor farmaření a právě z demoverze je patrné, že ve hře jsou části, které působí skoro až jako lineární RPG.
Hra však stejně jako jiné simulátory farmaření sleduje denní dobu, podle které se pak rozhodujete, co aktuálně děláte a také máte omezený počet energie, kterou je nutno načerpat spánkem.
Dojde i na randění, údajně můžete v plné hře potkat víc jak 10 postav, se kterými lze navázat vztah.
Demoverze na Steamu je zhruba na hodinu a hezky vás zasvětí nejenom do příběhu hry, který se točí okolo životem vyhořelé Fiony, ale právě i do části herních mechanismů.
Vzkoušíte si také, jak vám sedne grafická stránka hry, která je schválně sestavena hodně tmavými a tlumenými barvami, což spolu s pixelartovým stylem navozuje ještě větší retro dojem.
Ačkoliv je to u podobných her složitější, hororová stylizace se Neverway opravdu povedla, byť je to trochu jiný typ hororu, než na jaký jste zvyklí třeba z her Amnesia, Silent Hill a dalších.
Hra pracuje třeba s náhlými změnami herních prostředí, vizuálními chybami připomínajícími rozbitý počítač a do toho všeho vám brnká na nervy i hudební doprovod od Disasterpeace (Fez, Hyper Light Drifter, Solar Ash).
Demoverze nám každopádně potvrdila dojem, že jde o jednu z těch zajímavějších letošních indie her. A kdo ví, třeba se plná verze prosadí podobně jako v roce 2018 Celeste, která bojovala na ceremoniálu Game Awards i o titul hry roku.
Na finální verdikt si ale musíme počkat do letošního října, kdy Neverway vychází na PC, Mac a Nintendo Switch.
