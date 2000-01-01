Většina komunikace směrem od vývojářů k hráčům jsou jen předpřipravené plky týmu PR specialistů. Je to nuda, ale pochopitelná. V následujícím přehledu si totiž ukážeme jak to dopadá, když někdo jen tak něco plácne. Pohněvat si vášnivou komunitu hráčů má totiž vážné následky.
Od vydání No Man’s Sky letos uběhne už dlouhých deset let a zřejmě tu s námi ještě dlouho bude. Jeho vesmír je svojí rozlohou prakticky neprozkoumatelný, obsahuje nekonečnou spoustu možných aktivit, vývojáři ho pravidelně zásobují novým obsahem a každý den si ho zapínají desítky tisíc hráčů. Jenže v době vydání byl z jejího režiséra Seana Murrayho herní nepřítel číslo jedna.
Na to, že šlo o jednu z prvních her malého studia to tehdy marketingové oddělení vydavatelství Sony trochu přepálilo a kolem hry vznikl až nesmyslný hype. Který sympaťák Murray bohužel nedokázal zkrotit a i když opakovaně říkal, že v žádném případě nepůjde o multiplayerovou hru, na přímou otázku vyloženě odpověděl, že nějaká forma interakce více hráčů bude možná. A nebyla. A taky tam nebyli píseční červi a ještě nějaké další věci, které se objevili v dřívějších trailerech. Nakonec celá kauza skončila až u soudu a na Steamu od té doby už nenajdete screenshoty z CGI filmečků ani žádné artworky, jen obrázky přímo ze hry.
Devadesátky byly daleko rozvolněnější dobou, než je tomu dnes, i tak byla tehdejší reklama na novou hru zbožňovaného spoluautora Dooma Johna Romera jednoduše moc. Neobsahovala jedinou informaci o čem vůbec Daikatana bude, natož nějaký obrázek ze hry, ale za to se fanoušci dozvěděli, že se z nich Romero chystá udělat udělá čubky.
Nechvalně proslavenou větu přitom nevymyslel on, ale nějaký „no name“ markeťák, který byl brzy poté vyhozen. Škoda již byla napáchána. Že tento agresivní štěk Romero schválil, si vyčítá dodnes a mnohokrát se za to omluvil. Bohužel jeho reputaci v té době nepomohla ani samotná Daikatana, která byla maximálně průměrná a nikdy z nikoho čubku neudělala.
Jen těžko byste hledali nepovedenější oznámení nové hry, než předvedla v roce 2018 na své slavné tiskové konferenci společnost Blizzard. Natěšení hráči tehdy spekulovali o novém Diablu a skutečně se jeho oznámení dočkali, mělo to ovšem poněkud smutnou pachuť. Místo dalšího „plnotučného“ akčního RPG dostali jen nedochůdče na mobilní platformy.
Immortal byl sice ve výsledku docela fajn, jenže byla veliká chyba představit ho na takto velkém pódiu, kam se upíraly zraky těch vůbec nejzapálenějších fanoušků. Čí to bylo rozhodnutí nevíme, ale tváří trapasu se stal do té doby nepříliš známý designér Wyatt Chang. Když na něj publikum začalo nespokojeně pískat, zareagoval s nepochopením legendární větou „Copak vy nemáte mobilní telefony?“ A stal se z něj symbol korporátního odtržení od reality.
Pro dříve až nekriticky milované studio Blizzard to přitom nebyl první veliký střet s fanouškovskou komunitou. Problémy se objevily již v roce 2013 kde jinde než během festivalu Blizzconu, když tehdejší ředitel společnosti J. Allen Brack odpovídal na dotazy fanoušků. Jeden z nich se ho zeptal, jestli náhodou neuvažují o spuštění „retro“ serverů s původní instancí hry, která se v průběhu let transformovala k nepoznání. „Ne. A mimochodem, vy si myslíte, že to chcete, ale ve skutečnosti to ani nechcete,“ vpálil mu tehdy Brack neomaleně do tváře.
Byť svá slova následně podpořil i vcelku rozumnými argumenty oheň už byl na střeše a jeho hašení zabralo spoustu let. Okamžitě vznikl neoficiální (tedy v podstatě ilegální) server Nostalrius kam se přesunuly statisíce lidí, což samozřejmě vývojáře žijící z měsíčních poplatků netěšilo. Později pak museli naznat, že se Brack mýlil a tolik chtěný World of Warcraft Classic v roce 2019 nakonec spustili. A mělo to obří úspěch. .
V roce 2014 otřásala herním průmyslem kauza GamerGate, která se (velmi zjednodušeně) upozorňovala na nepříliš lichotivé zobrazení ženských postav v mainstreamové produkci. Některým lidem už se prostě omrzelo hrát za drsňáky, které zachraňují nebohé sexy dívky. Těžko říct, jestli si v Ubisoftu tohoto společenského trendu nevšimli nebo se jej rozhodli ignorovat, ale nadcházející Assassin’s Creed Unity oznámili obrázkem historického boybandu. Na nabízející se otázku, proč mezi „assassíny“ nemůže být žena odpověděl tehdejší kreativní ředitel značky Alex Amancio asi tím nejhloupějším způsobem, jaký šlo vymyslet.
Mohl se zaklínat historickými důvody, mohl říct, že by jim to nezapadalo do scénáře, mohl říct v podstatě cokoliv, ale on se pustil do vysvětlování, že rozpohybování ženské postavy by bylo příliš drahé. Což mu samozřejmě všichni kolegové z branže omlátili o hlavu, protože to jednoduše není pravda, ostatně v jednom z předchozích dílů série (Liberation) byla hlavní hrdinkou žena. Když ale Unity samotná vyšla na tento hloupý argument se zapomnělo, hra měla daleko větší problémy než genderovou nerovnováhu. .
Co si budeme povídat, ono věčně s něčím nespokojené „hráčstvo“ reprezentované především klávesnicovými bojovníky na sociálních sítích není zrovna tou nejracionálnější skupinou, které se dá něco vysvětlit. Jenže když chcete prodávat hry po desítkách milionů, tak se o to jednoduše musíte stále pokoušet. Prohlášení: „Buď to akceptujete, nebo si prostě hru nekupujte“, kterým šéfdesignér Patrick Söderlund okomentoval stížnosti na první betaverzi pátého dílu střílečky Battlefield, je sice logické, ovšem ne příliš diplomatické.
Söderlund takto kategoricky reagoval na to, že v multiplayerové střílečce z období 2.světové války můžete během bitev narazit i na černochy a ženy. Obě demografické skupiny byly samozřejmě na frontě vzácností, na druhou stranu jich ale určitě bylo takových lidí více než těch, co se po průstřelu hlavy dokázali za pár sekund reinkarnovat v domácí základně, což je základní princip této střílečky. Každopádně hráči Söderlundovu výzvu poslechli a i když 7,3 milionu prodaných kopií není málo, je Battlefield Vagina, jak se mu někdy posměšně přezdívá, vnímán jako komerční neúspěch.
V našem přehledu samozřejmě nemůže chybět ani nenáviděný Bobby Kotick, tvrdý byznysmen, jehož „cílem bylo odstranit veškerou zábavu z vytváření videoher“. To vážně řekl. A ještě třeba, že ho „nezajímají značky, které „nemají potenciál být každoročně ždímány na všech dostupných platformách a stát se stamilionovými franšízami.“
Když vydavatelství Activision odkoupil Microsoft, bylo jasné, že Kotick bude muset jít. Na rozloučenou dostal zlatý padák a od té doby o něm není prakticky slyšet. Abychom ale byli fér, musíme poznamenat, že zavedené série po jeho odchodu nijak nepookřály, ba možná naopak. Třeba loňské Call of Duty má tu nejhorší příběhovou kampaň v celé historii značky.
V roce 2013 všichni netrpělivě očekávali představení nové konzole Xbox One, přímé konkurenci čtvrté generaci playstationů. Jenže oznámení bylo z marketingového hlediska průšvih. V původních plánech totiž mimo jiné bylo i to, že pro používání nového Xboxu bude nutné permanentní připojení k internetu. Co mají dělat hráči mimo jiné bez permanentního připojení k internetu dělat? Tehdejší šéf značky Don Mattrick odpověděl slovy: „Naštěstí máme produkt pro lidi, kteří nemají možnost připojení k internetu. Jmenuje se Xbox 360.“
Představení Xboxu One skončilo katastrofou a i když Microsoft většinu kritizovaných problémů v průběhu času vyřešil, znamenal tento průšvih zásadní zlom v konzolové válce. Náskok playstationů se od té doby už jen zvětšuje a dokonce se spekuluje, že aktuální generace Series X je tou poslední.
Stačil jeden trailer a chystaná online zombie hra The Day Before v roce 2021 učarovala celé herní komunitě. Až tak moc, že se brzy vyšvihla na první místo seznamu nejočekávanějších her v digitálním obchodě Steam. Tento úspěch patrně zaskočil i samotné studio Fntastic, které na veřejnosti zastupovali bratři Gotovtsevovi a od té doby se vršil problém za problémem.
The Day Before nakonec skončil totálním fiaskem, po pouhých čtyřech dnech byl dokonce odstraněn ze Steamu. Ale budiž, hry se občas nepovedou a očekávání ze strany hráčů byla od začátku přehnaná, bohorovný přístup vývojářů ovšem nadzvedl ze židle i ty největší kliďasy: „Byla to naše první veliká zkušenost. Takové průšvihy se holt občas stávají (doslova napsali Shit happens).“ A aby toho nebylo málo okamžitě oznámili novou hru.
A to nejlepší nakonec, v hlavní roli nepřekvapivě vydavatelství Electronic Arts. Star Wars: Battlefront 2 měl v roce 2017 našlápnuto se stát se obrovským komerčním hitem a lidé, kteří si ho mohli zahrát v předstihu o něm hovořili jako o jedné z nejlepších Star Wars her vůbec. Jenže v praxi se ukázalo, že ekonomika hry je postavena na kupování lootboxů, což nutí platící zákazníky k dalším nákupům. A tak vznikla bouře nevídaných rozměrů.
Battlefront 2 se okamžitě zařadil mezi nejhůře hodnocené hry všech dob, v některých státech dokonce zapříčinil změnu legislativy, která podobné predátorské mechaniky postavila mimo zákon.
Electronic Arts muselo rychle zareagovat a výsledkem bylo vyjádření, které vstoupilo až do Guinessovy knihy rekordů jakožto nejvíce „mínusovaný“ příspěvek v historii sociální sítě reddit. Podle neznámého komunitního manažera v EA totiž v žádném případě nešlo o ždímání peněz, ale jejich „záměrem bylo poskytnout hráčům pocit pýchy a zadostiučinění z odemykání různých hrdinů.“
Tento korporátní blábol vyvolal obrovskou vlnu posměchu, ale bohužel i toxické agresivity vůči zaměstnancům Electronic Arts, kteří s ním neměli nic společného. Příležitost kopnout si do konkurence si tehdy nenechali ujít ani v Blizzardu, obrázek výše pochází z parodického videa, kterým zároveň propagovali svůj Starcraft. Po herní stránce se Battlefront 2 nakonec podařilo zachránit a za zahrání určitě stojí i dnes, ta pachuť z nepovedeného vydání ale přetrvává stále.
