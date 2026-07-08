Zažitou a logickou praxí je, že je hrdina videoher koncipován tak, aby ho hráč rád ovládal. Nemusí to být klasický sympaťák, vlastně si občas mnozí z nás rádi zahrají za někoho, kdo může být popsán jako antihrdina. Je ovšem rozdíl být roztomile zlý a otravný. A v případě některých her bohužel došlo k tomu, že byl jejich protagonista tak nesnesitelný, že jsme kvůli němu daný projekt skoro nedohráli.
O které postavy v našem případě šlo? Následující pětice docílila toho, že jsme se jí ujali jen s hlasitým skřípěním zubů.
Svérázný v našem případě znamená skoro nesnesitelný. Zdá se, že se autoři hry snažili vytvořit nezapomenutelného hláškujícího hrdinu. Jedna věc jim vyšla, opravdu je nezapomenutelný. Ale asi z jiných důvodů, než si tvůrci přáli.