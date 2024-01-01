V poslední době se objevilo vícero titulů, kterým hráči aktivně přejí neúspěch. Někdy je to hněv vůči samotnému obsahu, politické motivací autorů nebo třeba krokům samotného herního studia. Vybrali jsme hry, kterým nezanedbatelná část hráčů aktivně přeje neúspěch.
Asi nejvýraznějším titulem, který co do negativní reakce hráčů vyčnívá nad ostatními, je chystaná novinka od playstationového studia Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Stačí se podívat na počítadlo pod prvním trailerem na YouTube, které ukazuje 313 tisíc palců dolů proti 124 tisícům palců nahoru.
Do vzteku proti Intergalactic se míchá více faktorů. Část fanoušků se stále nemůže přenést přes kontroverzní události v druhém díle série The Last of Us (předchozí hra studia), část lidí naopak lamentuje nad tím, že ve studiu Naughty Dog už nezůstali prakticky žádní autoři z éry her s Crashem Bandicootem nebo Uncharted a jde tak jen o prázdnou skořápku původní slávy.
Zároveň je tu klasický spor „woke“ a „antiwoke“ davu. Překvapivě jsou z toho ale údery z obou stran názorového spektra. Zatímco „antiwoke“ třeba kritizuje vzhled hlavní hrdinky, která podle nich není dostatečně sexy, „woke“ naopak tepe ředitele projektu Neila Druckmanna za to, že v minulosti vyjadřoval podporu státu Izrael (odkud také pochází). A z toho je opravdu třaskavá směsice názorů. Hra zatím nemá pevně stanovené datum vydání, předpokládá se v příštím roce.
Oproti tomu hra Zero Parades: For Dead Spies vychází už zhruba za dva týdny, jenže odpor hráčů přetrvává už od jejího představení. Poměr pozitivních a negativních hodnocení pod trailery je zhruba půl na půl.
Je nutné vědět, že odpor není tolik proti samotné hře, jako proti vedení studia ZA/UM, které dříve vydalo vysoce populární Disco Elysium. To totiž následně propustilo celý původní tým autorů a ponechalo si autorská práva na svět této hry.
Zero Parades: For Dead Spies sice nemá s Disco Elysium společný svět, je však jasné, že minimálně po vizuální stránce a hratelnosti z Disca dost čerpá. Podraz proti původním autorům ale velká část fanoušků netoleruje a novinku kvůli tomu aktivně bojkotují.
Fairgames je jednou z mála her, která údajně přežila čistku chystaných multiplayerových titulů od studií PlayStationu, i když se o to asi moc hráčů neprosilo. Verdikt 66 tisíc palců dolu proti pouhým 4,5 tisíce palců nahoru pod trailerem mluví jasně.
Multiplayerové tituly, které už na první pohled působí tuctově a nudně, zkrátka teď nikdo moc hrát nechce a letos nás o tom přesvědčila hned celá řada novinek. Proč by Fairgames mělo být jiné? Hráči nevěří v úspěch a vzkazují: tohle si nechte. A autoři tak ohledně vydání zatím mlčí.
Image remaku známé série Fable je na pomyslné horské dráze. Zatímco úvodní oznámení hráči přijali s nadšením, u traileru starého dva roky se sešel dost nelichotivý poměr reakcí (64 tisíc negativních, 24 tisíc pozitivních).
Nutno podotknout, že novějším ukázkám hráči fandí zase o něco více, ale i tak nemá hra na růžích ustláno. Část kritiky je celkem srozumitelná, hráči tvrdí: „Remake dělá místo původních autorů studio, které dosud vyrábělo hlavně závodní hry.“
Další částí jsou zkrátka příliš velká očekávání a lidé už dopředu tvrdí, že remake nemá šanci překonat původní tituly. Nakonec je tu už celkem stálá sorta hráčů, kterým prostě jen herní postavy nepřijdou dostatečně sexy. Hra má vyjít letos na podzim.
Subnaitica 2 má podobný příběh jako zmíněná hra Zero Parades. Hráči nejsou tolik naštvaní na samotnou hru, jako spíše na vydavatele Krafton, který rovněž propustil část zaměstnanců studia, ovšem v tomto případě proto, aby se údajně vyhnul vyplácení slíbených odměn.
Subnautica 2 je přitom paradoxně hra, která je na předních příčkách v seznamu titulů, které si hráči na Steamu přejí nejvíce. Nyní zbývá několik týdnů do vydání předběžného přístupu a část herní komunity vyzývá k bojkotu hry právě kvůli chování vydavatele.
Bohužel se nevyhneme ani světovým konfliktům. Nová hra od ukrajinského studia 4A Games jasně stojí na ukrajinské straně v probíhající ruské agresi, což dává najevo nejenom v propagačních materiálech hry, ale třeba i tím, že hra nemá ruskou jazykovou lokalizaci.
Právě to se nelíbí velké části hráčů z Ruska, kteří si na to stěžují na Steam fórech a vyzývají k bojkotu. Hra by měla vyjít letos v zimě.
Přesně na opačné straně pak stojí chystaná ruská hra Atomic Heart 2, jejíž autoři naopak čelí obviněním, že přijímají finanční prostředky od sankciovaných ruských podniků a sdílí data s ruskými státními službami.
Západní hráči zároveň připomínají, že stejně jako první díl může být Atomic Heart 2 jistou glorifikací Sovětského svazu. Autoři v minulosti však často tyto obvinění popírali. Hra zatím nemá pevně stanovené datum vydání.
Ačkoliv jde o vůbec nejočekávanější hru poslední doby, Grand Theft Auto VI má také už před vydáním část odpůrců. Hra si sice u mainstreamu vede dobře a drtivá většina hráčů se na ní těší, ale část hráčů vytrvale poukazuje třeba na tvrdé pracovní podmínky ve firmě a obecně špatné zacházení se zaměstnanci.
Jiní pak také zmiňují, že v Rockstar Games rovněž už nezbylo moc původních autorů a obávají se, že nová hra zkrátka už nemůže splnit vysoká očekávání.
Přejděme teď ještě na chvíli do říše čirých spekulací. Nedávno se totiž začalo mluvit o tom, že studio Santa Monica chystá novou hru ze světa God of War, kde však nebude mít hlavní roli bůh války Kratos, ale jeho žena Faye, která v jednom titulu navštíví vícero světových regionů a jejich příslušných rodin bohů a půjde ještě o něco více zběsilou akci, než jsou hlavní díly God of War.
Má jít přitom o dlouho spekulovanou novinku, na které pracuje Cory Barlog, od které rovněž hráči měli vysoké očekávání. Už teď však dávají najevo, že pokud se spekulace naplní, idea hry jim zatím podle prvního popisu moc nevoní.
No a nakonec je tu samozřejmě i chystaná druhá hra ze světa Harryho Pottera, která je hlavní prioritou herních studií společnosti Warner Bros. Zde je bojkot stejně jako u prvního dílu prakticky zaručen.
Malá část hráčů chce i druhý díl bojkotovat, a to kvůli výrokům autorky knih J.K. Rowlingové, která se ohrazuje proti ideologii transgender a nebinárních osob (tvrdí, že transgender žena není žena). Hra zatím přitom není ani oficiálně odhalena, byť je jisté, že se na ní pracuje.
