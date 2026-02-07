Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Právě vám diagnostikovali nevyléčitelnou smrtelnou nemoc, máte poslední měsíc života, jak ho strávíte? V představách se člověk vidí, jak odletí někam na druhý konec světa, vyleze na nejvyšší horu a tam se v západu slunce naposledy pomiluje… Jenže realita málokdy bývá tak přející, při terminální diagnóze už člověk často nemá síly ani na to, aby se vůbec zvedl z postele.
Tak to bohužel má i kluk, který pod přezdívkou Wanderingreader123 rozplakal i jinak extrémně cynické uživatele sítě Reddit. „Až do tohoto okamžiku jsem si nikdy nepředstavoval, že se ocitnu v situaci, kdy se moje životní očekávání smrskla maximálně na několik týdnů,“ popsal natvrdo svojí nezáviděníhodnou situaci v dojemném postu. Byla mu totiž diagnostikovaná NHL, což v tomto kontextu bohužel není nejprestižnější hokejová liga na světě, ale non-Hodgkinův lymfom. Rakovina krve, konečná.
I přes nepředstavitelnou hrůzu této situace ze sebe dokázal mladý člověk vyloudit na fotku úsměv. Personál z torontské nemocnice mu totiž dokázal splnit jedno z jeho posledních zbývajících přání a k nemocniční posteli mu přistavili PlayStation 5 s kopií nejnovějšího Dooma. „Jsem fanouškem od roku 2016, ta hra mi pomohla překonat několik těžkých období. Prošel jsem si jak reboot, tak Eternal (včetně jejich DLC) a mám samé skvělé vzpomínky na to, jak jsem se plně ponořil do světa Doomu,“ popisuje svůj vztah k této kultovní značce.
Loňský díl s podtitulem The Dark Ages je v mnohém jiný než ty předešlé, ale i tak určitě nebude zklamaný. „Slayer je übercool, nemá strach, jde stále kupředu a nic ho nezastaví. Má taky krutopřísné taktické brnění, stylovou helmu a v Doom: The Dark Ages nově i kožešinový plášť. Je to TEN FRAJER, za kterého chcete hrát,“ vyznal se nekriticky náš redakční expert v naší recenzi a všeobecné nadšení na agregátoru hodnocení Metacritic mu dává za pravdu.
Zvolání „Trhat a ničit, bratři a sestry!“ s nímž se Wanderingreader123 loučí s internetovým světem, možná nejsou ta nejinspirativnější poslední slova před smrtí, která kdy kdo pronesl, ale miliony hráčů napříč celým světem jim dokonale rozumí.
Virálně se šířící zpráva samozřejmě neunikla ani samotným vývojářům, kteří ji vnímají jako obrovskou poctu své práci. „Když jsme vytvářeli Doom, chtěli jsme vytvořit svět, ve kterém byste se cítili silní i tváří v tvář zdrcující přesile. Vědomí, že ti Doom byl společníkem, něčím známým, něčím stálým, něčím živým, pro mě znamená víc, než dokážu slovy vyjádřit,“ nechal se například slyšet legendární John Romero.
Až si vyndáte tu věc, co vám zrovna teď náhodou spadla do oka, dejte nám do diskuse vědět, jakou hru byste na smrtelné posteli hráli vy. Já asi The Last of Us 2, který je tak antihumanistický, že by možná učinil odchod ze světa snesitelnější.