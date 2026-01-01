O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní hrdinkou, seběhnou se všichni klávesnicoví porotci krásy a začnou kritizovat jejich vzhled. Už nás to poněkud unavuje, tak jsme se rozhodli ukázat, že „frigidní feministky“ ani „politická korektnost“ tradiční videohry nezničily a pěkně vymodelované hrdinky tu máme stále.
Autor: Grasshopper Manufacture
Jsem si samozřejmě plně vědomý, že to v diskusi pod článkem slíznu jakožto sexistické prasátečko a dostane se mi doporučení najít si holku z masa a kostí. Ti moudřejší ze čtenářů ale snad docení zajímavost tohoto tématu, přeci jen v každé hře z pohledu třetí osoby trávíme pohledem na zadek hlavní postavy drtivou většinu času. V následující galerii si tedy ukážeme nejzajímavější ženská pozadí z videoher poslední dekády, abyste mohli porovnat, jak k této problematice přistupují různí vývojáři napříč žánry. Začneme Julíi z Lollypop Chainsaw, kde za bedlivé pozorování jejího zadku dokonce můžete dostat achievement.
Autor: pro iDNES.cz
Jak důležité je vymodelování ženského zadku si byli moc dobře vědomi i japonští vývojáři kultovní akční hry NieR: Automata. Její originální zápletka až s filosofickým přesahem přilákala miliony hráčů. Nebo to bylo kvůli ikonické hrdince 2B ve vyzývavém oblečku?
Autor: PlatinumGames
Dnes jde o jednu z nejprofláklejších herních postav vůbec, a dokonce hostuje nejen v dalších na zadky zaměřených značkách (SoulCalibur, Stellar Blade, nebojte, ještě na ně přijde řeč), ale i na pornografických serverech. A ne, neběhá naostro... když si hodně zazoomujete, jsou tam kalhotky vidět. Trochu.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Zadek Bayonetty je pro stejnojmennou sérii tak signifikantní, že ho autoři umístili přímo na obal na úkor jejího obličeje. A vzhledem k prodejům udělali správně.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Režisér hry Hideki Kamiya prý vymyslel pravidlo, že Bayonettin zadek musí být neustále v záběru. Dokonce je zde i speciální tlačítko, kterým se po něm můžete poplácat, což nepřátele vytáčí doruda.
Autor: Záběry pořízené z videoher
O významu těchto hýždí pro trojdílnou sérii nejlépe svědčí fakt, že na YouTube lze dohledat sedmiminutový sestřih těch nejlepších zadkových scén. Lepší trailer neuvidíte.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Zásadní roli hrají zadnice i v legendární sérii Mass Effect, vtipálci ji kvůli tomu posměšně přezdívají Ass Effect. Nejvýraznější patří sličné slečně Mirandě, která se po palubě vesmírné lodi pohybuje navlečená v upnutém latexu.
Autor: Záběry pořízené z videoher
V původní verzi hry vývojáři prvoplánovitě umísťovali kameru tak, aby se Mirandiným pozadím mohli hráči kochat i během statických dialogů. Ve čtyři roky starém remasteru naopak všechny kontroverzní záběry upravili, což zase vyvolalo velikou nespokojenost a řeči o cenzuře. Nejde se zavděčit všem.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Nejslavnější zadek herního průmyslu ovšem patří bez debaty Tracer z Overwatche. Poprvé jsme o něm psali už před deseti lety, kdy se ve velkém řešilo, zda náhodou není její oslavná póza s vystrčeným zadkem příliš sexuálně vyzývavá.
Autor: Blizzard
Poté, co ji vývojáři upravili, zase vznikla diskuze, jestli náhodou příliš neustupují falešné politické korektnosti. Téma se vrátilo s vydáním druhého dílu – a s příchodem oblíbené postavy do Fortnite se zadek Traceřin dostal na přetřes i letos. Inu proč ne, jen ať se třese dál.
Autor: @Guilty3D
Co se kvality zpracování zadnice týče, má Tracer vážnou konkurenci i ve svém domovském Overwatchi. Její kolegyně Widowmaker je totiž ztělesněním archetypu femme fatale.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Autoři moc dobře vědí, co dělají a na koho cílí. Pokud Widowmaker aktivuje svojí superschopnost a mírně se u toho přikrčí, během animace se jí ještě trochu „přifoukne“ zadek, aby působila více sexy. Když ji jednou v rámci dočasné akce svlékli do plavek, málem kvůli tomu v Blizzardu spadly servery.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Do nejmenších detailů propracovaným zadkem na sebe ještě před vydáním upozornila akční řežba Stellar Blade. Korejský režisér Hyung-Tae Kim se s tím nemazal a na férovku řekl, že si na jeho vyobrazení dal mimořádně záležet.
Autor: SHIFT UP Corporation
Proč nás tak přitahují ženské zadky dokázal v jendom z rohovorů dokonce i vědecky vysvětlit: „Pánev je v podstatě jako mísa, která drží střeva. Jsou tu střeva, pak páteř a pak pánev. U mužů je úhel rovný, zatímco pánev žen je nakloněná. U žen jsou tedy střeva trochu vyklenutá směrem k břichu a když se křivka stáčí směrem k tříslům, nazývá se to mons pubis.“ (Venušin pahorek) Každopádně Evin zadek je bez debat jedním z vůbec nejhezčích v historii herního průmyslu
Autor: Uživatel twitteru s přezdívkou Naughtygaming, Bonusweb.cz
A chystaný druhý díl hodlá v nastaveném trendu zřejmě pokračovat dál, i když bude mít jinou hrdinku.
Autor: Shift Up
Důraz na zadky samozřejmě není jen doménou asijských vývojářů, jak se ukřivdění hráči snaží tvrdit. Podívejte třeba na takový Cyberpunk 2077, který je krásných žen plný. To nejhezčí pozadí má podle mého drsňačka Panam.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Díky zabudovanému fotografickému režimu si ho můžete prohlídnout ze všech stran v každé možné poloze. A hráči tak samozřejmě s oblibou činí.
Autor: Záběry pořízené z videoher
No a pak je tu samozřejmě Street Fighter, pro který je zpodobnění sedacích partií naprosto zásadní vlastností. Jestli má ten nejhezčí zadek Cammy…
Autor: Capcom
... Chun-Li…
Autor: Záběry pořízené z videoher
… R. Mika, nebo kdokoliv jiný, už necháme na vás.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Zapomenout nesmíme ani na legendární Tomb Raider. I když v jeho restartované trilogii přestala být Lara sexuálním symbolem…
Autor: Core Design
… na její zadek schovaný v krátkých šortkách se kouká stále dobře. A klidně se vsadíme, že se na tom nic nezmění ani v chystaném remaku prvního dílu.
Autor: Amazon Games
O poptávce po ženských zadcích samozřejmě moc dobře ví i legendární vývojář Hideo Kojima. Jako správný intelektuál ovšem samozřejmě nemohl nechat svoji postavu běhat polonahou po afghánské poušti jen tak, to by bylo laciné. Takže si vymyslel, že je chudák nakažená vzácným virem, který zcela změnil její organismus. Quiet už tak nedýchá plícemi ale vstřebává kyslík skrze pokožku, proto ji musí mít za každou cenu odhalenou.
Autor: Konami
Podle její herecké představitelky, nizozemské herečky a zpěvačky Stefanie Joostenové, ale to přeci jen přehnali a dnes už by to pojali jinak. Na druhou stranu jen málokterý fanoušek by na tom chtěl cokoliv měnit.
Autor: Konami
Jen tak mimochodem hodně diskutované pozadí má i hlavní hrdina série Solid Snake. Ale to si nechme na někdy jindy, dnes zůstaneme jen u žen.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Saemus Aran ze série Metroid nosí tak mohutné brnění, že mnoho lidí ani netuší, že se uvnitř skrývá pohledná žena.
Autor: Nintendo
Ti, co sérii pravidelně hrají to moc dobře vědí a u každého nového dílu zhusta řeší, jestli se dočkají podobných scén.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Na tři samostatné díly rozdělený remake kultovního JRPG Final Fantasy VII je sice teprve ve dvou třetinách, už teď ale můžeme konstatovat, že se stane nesmrtelným kultem. Zatímco v příběhu hraje zásadní roli léčitelka Aerith, co se týče aktuálního tématu, hraje daleko větší roli krásná Tifa.
Autor: Sony
Lidé z internetu sice více řeší velikost jejích prsou, ovšem vývojáři jí štědře nadělili dokonalé všechny křivky. A že druhý díl nabídl spoustu příležitostí, kde je můžete obdivovat pořádně zblízka.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Série Soulcalibur obohacuje žánr bojovek nejen o použití chladných zbraní, ale i o fyzikální engine, co umí realistické rozpohybování dámských zadních partií. Podle mnohých si vývojáři dali nejvíce práce s postavou Taki.
Autor: Záběry pořízené z videoher
Nezpochybnitelnou součástí série je už od prvního dílu a i když má s každou další iterací větší a větší prsa, daleko více pozornosti přitahuje její dokonalé pozadí. To by na závěr šlo, ne? A jestli jsme na nějaký zásadní zadek zapomněli, tak nám to dejte vědět do diskuse.
Autor: Záběry pořízené z videoher