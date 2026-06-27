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Pořád je máme před očima, vybíráme nejhezčí dámská pozadí z videoher

Honza Srp
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O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní hrdinkou, seběhnou se všichni klávesnicoví porotci krásy a začnou kritizovat jejich vzhled. Už nás to poněkud unavuje, tak jsme se rozhodli ukázat, že „frigidní feministky“ ani „politická korektnost“ tradiční videohry nezničily a pěkně vymodelované hrdinky tu máme stále.

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Témata: videohra, zadek, Blade

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