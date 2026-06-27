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Je už mezi nimi letošní vítěz? Toto jsou nejlepší hry první poloviny roku
Ve výčtu těchto her je už pravděpodobně nějaká, která se letos v zimě popere o titul hry roku. Seřadili jsme nejúspěšnější tituly vydané během první poloviny letošního roku podle agregátoru recenzí....
Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...
Vražedné dráhy i jízdy s CoasterCam. RollerCoaster Tycoon 3 je teď zdarma
Sérii RollerCoaster Tycoon není potřeba nám starším hráčům připomínat. Kdo by si občas nevzpomněl na navrhování co nejkrkolomnější horské dráhy, která po otevření většinu návštěvníků přesvědčila, že...
Co říkáte na cenu GTA 6, zamčený obsah u základní verze a absenci disku?
Zahájení předobjednávek nejočekávanější hry letošního roku, městské akce Grand Theft Auto 6, vyvolalo řadu reakcí. Řeší se cena, zamčený obsah i krabicové verze bez herních disků. Co si o tom myslíte...
Pořád je máme před očima, vybíráme nejhezčí dámská pozadí z videoher
O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...
Po Applu zdraží i konzole Xbox, a to výrazně. Připlatíme si tisíce
Vysoké ceny klíčových komponent vedou výrobce hardwaru, jejichž produkty využívají úložiště a paměť, ke skokovému zdražování. Nové ceny oznámil i Microsoft u svých konzolí Xbox Series X/S.
Stahujte zdarma super strategii RollerCoaster Tycoon 3. Ale neváhejte dlouho
Tento týden můžete zdarma získat naprostou herní klasiku, a to to strategii RollerCoaster Tycoon 3, v níž stavíte a spravujete svůj zábavní park. Přidat si můžete necelé dva roky starou 2D hopsačku s...
Je už mezi nimi letošní vítěz? Toto jsou nejlepší hry první poloviny roku
Ve výčtu těchto her je už pravděpodobně nějaká, která se letos v zimě popere o titul hry roku. Seřadili jsme nejúspěšnější tituly vydané během první poloviny letošního roku podle agregátoru recenzí....
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Víc než sex mě zajímají videohry, přiznává známý streamer Asmongold
Celu škálu často protichůdných reakcí vzbudil jeden z nejpopulárnějších zahraničních streamerů současnosti Asmongold. Ve svém posledním vystoupení se přiznal, že má raději videohry než sex.