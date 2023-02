Hry jako exportní artikl? Podívejte se, které české hry uspěly i v zahraničí

Náš seriál o tuzemském herním průmyslu jsme minule nezačali v příliš optimistickém duchu, první česká komerčně prodávaná hra totiž žádná sláva nebyla. Přestože většina vzpomíná na Tajemství oslího ostrova s nostalgickou láskou, šlo jen o sprostou vykrádačku zahraničního Monkey Islandu s mizernou hratelností (viz náš článek), a tak byl její odkaz ryze lokální.

Ano, Bulánky máme taky rádi, za hranicemi je ale asi nikdo nezná.

Na našem území ovšem vznikají i hry, které zná celý svět, a i když by asi bylo přehnané tvrdit, že Českou republiku proslavily (nebo vy snad víte, odkud jsou třeba autoři slavných her Commandos, Phoenix Point nebo Settlers?), rozhodně ukázaly, že i v takto malé zemi dokážeme vytvořit něco, co může úspěšně konkurovat daleko větším zemím nepřibrzděných železnou oponou.

Žebříčků českých her je tolik, že bychom je mohli přehazovat vidlemi, ostatně i naši čtenáři v minulosti jeden takový sestavili (podívat se můžete tady), tentokrát jsme se ale nezaměřili na samotné kvality, ale spíš na jejich ohlas za hranicemi. I to je samozřejmě jen obtížně kvantifikovatelná kategorie, takže vzniká prostor pro hádky (směle do toho, od toho tu diskuze máme). My jsme si ale jistí, že minimálně mezi fanoušky daných žánrů o těchto hrách musel slyšet každý. Vezměme to chronologicky.