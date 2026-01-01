Vývoj videoher je komplexní proces, během nějž se toho může spoustu pokazit. A také se pravidelně kazí. Pojďme si připomenout pár exemplárních příkladů z posledních let, kdy se kravaťáci ve vedení rozhodi investovat přidělený budget do marketingu na úkor pořádného testování. A také za to dostali od hráčů pořádnou čočku.
Nemůžeme začít samozřejmě ničím jiným než Cyberpunkem 2077. Novinka od tvůrců generačního hitu Zaklínač 3 vyšponovala mediální hype na maximum a byla za to potrestána. Po zásluze? Spíše ne, už v době vydání byla na PC skvělá. Ale chyby samozřejmě byly, to se nedá popřít. Některé vtipnější, jako třeba penis, vyčuhující z oblečení během editoru postavy…
… některé vyloženě hru rozbíjející, jako třeba když se vám auto propadlo skrz silnici a vy jste museli nahrávat pár desítek minut starou uloženou pozici. Ale nakonec to dobře dopadlo. Jako ostatně vždy. Dnes tu máme skvělou hru, vývojáři vydělali spoustu peněz na vývoj té další a internetoví křiklouni jsou… nevím… zajímali vůbec někdy někoho? Asi přesunuli svojí pozornost jinam. Třeba, že někde v hloubi Crimson Desertu našli AI generovaný asset. To je teď velké téma…
Co si budeme povídat, velké hry v otevřených světech, kde se střetává spoustu vzájemně kolidujících mechanik, vždy nějaké srandovní chyby budou obsahovat. Jde jen o to, kolik jich je a nakolik je publikum naladěno vývojářům odpouštět. Třeba takový Kingdom Come: Deliverance byl za mě v době vydání daleko rozbitější než Cyberpunk, ale lidé ho naopak bránili za každou cenu. Že se občas nějaká postavička vygenerovala nahá? No a, to se občas stává i v centru Prahy…
A že se kůň neumí normálně zaparkovat? S nepochopitelnými chováním lichokopytníků mají přeci problémy i daleko větší a zkušenější studia…
Ano, mluvíme samozřejmě o kultovním Zaklínači, kde se Geraltova Klepna nesmírně ráda teleportovala na střechy chýší a do korun stromů.
Z tohoto bugu se stal oblíbený internetový mem, který parodovali třeba i tvůrci fanouškovského kalendáře.
Strašlivou bídu dostali před pár lety i lidé z Bioware za jejich Mass Effect: Andromeda a internetem se začaly rychle šířit strnule křečovité obličejové animace hráči vygenerovaných postav.
Marně se tehdy vývojáři bránili s tím, že hru není fér srovnávat s Uncharted a podobnými koridorovými hrami, navíc vše rychle opravili. Ne, Andromeda vykročila do světa levou nohou, ačkoliv ve výsledku nebyla vůbec špatná, komerčně pohořela.
Mnoho z kritiky ovšem vytvořeno zlomyslně a záviselo pouze na hráčských volbách. Slovy klasika: „You control the buttons you press“ A když si v editoru postav neumíte postavit nějakou hezkou, tak použijte ty předdefinované. Anebo si prostě zvykněte být ošklivý, ostatně podívejte se do zrcadla. Já například odehrál první Mass Effect s touto zrůdičkou a stejně si to skvěle užil.
Mimochodem, správné zobrazení obličejů je poměrně technologicky náročné a když se stane chyba, výsledek je okamžifě vidět. A šíří se internetem jako lavina… Je sice hezké, že se vývojářům Assassin’s Creed Unity podařilo vymodelovat historickou Paříž do nejmenších detailů, ale když jméno hry zadáte do vyhledávače, patrně vám jako jeden z prvních obrázků vypadne tento.
Zabugované vlasy a vousy v MLB The Show 17 měly solidní hororvý potenciál, dlužno ale poznamenat, že v tu dobu ještě nešlo o hotovou hru,
Wrestling u nás příliš populární není, což je asi jediný důvod, proč se v této oblasti tak málo mluví o WWE 2K20. Ta hra vyšla v tak katastrofálním stavu, že nešla často ani spustit, množstvím grafických glitchů strčila všechny dříve jmenované do kapsy.
No a ještě tu jsou hry od Bethesdy, kterým bychom mohli věnovat samostatný článek. Třeba takový poslední Starfield je v oblasti zobrazení katastrof lidského těla poměrně kreativní. Teď jen přemýšlíme, jestli je děsivější, když se vám vedlejší postavy zobrazovaly takto…
… takto…
… anebo takto. Paradoxně Starfield je obecně vnímán jako nejméně problematická hra ze stáje Bethesdy. A něco na tom bude.
Takový Fallout 76 byl při vydání skoro nehratelnou katastrofou, kde byly „zabugované“ i doprovodné merchandise předměty ve sběratelských sériích. Molitan v ikonické helmě z Power Armor byl napaden plísní, která by mohla alergikům či lidem s oslabeným imunitním systémem ohrozit dýchací soustavu. Namísto slíbené luxusní textilní tašky pak dostali předplatitelé edice v hodnotě zhruba pěti tisíc korun jen nevzhledný plastový pytel.
Ale opět platí, že kdo se směje naposledy, směje se nejlépe. Díky ohromnému počtu vylepšení a oprav se hra zmátořila a funguje dodnes. I když všechny bugy se samozřejmě odstranit nepodařilo.
Testování open world her musí být peklo. „Pokaždé, když opravíte jednu věc, můžete rozbít jinou,“ vysvětlil hlavní grafik nesmrtelného Skyrimu Nate Purkeypile. Jako příklad uvedl ikonickou úvodní scénu, kdy se hlavní hrdina veze na vězeňské kárce. Ta ale občas z neznámých důvodů vystřelila vysoko do oblak. Důvod? Obyčejná náhodně vygenerovaná včela, která ji letmým nárazem dokázala jvychýlit z předpřipravených kolejí.
Některé bugy jsou ale prostě jen divné. Například ten z Baldur’s Gate 3, kdy se v okolí spící postavy může z ničeho nic zhmotnit šestice nahých plešatých mužů postavených do řady, kteří mlčky zírají do prázdna. Někdy jsou jim vidět penisy, jindy jde o bezpohlavní eunuchy (zřejmě v závislosti na tom, jak si hráč na počátku nastavil zobrazování nahoty), nerozhází je ani, když si některý z nich stoupne do ohně. Kdo jsou? Co tam dělají? A hlavně proč?
Občas ani hráči nechápou, že jde o chybu a vlastně ani nechtějí její opravu. „Pokud vám přišlo, že zpočátku obyvatelé světa Forotten Realms příliš prostopášní, není to tím, že byste bylo příliš puritánští. Vážně byli. Byla to chyba,“ přiznal ředitel studia Larian Swen Vincke v rozhovoru pro magazín The Gamer. Prahové hodnoty pro schválení sexuálního aktu byly totiž prý v době vydání hry nastaveny příliš nízko, a proto většina z doprovodných postav působila vyloženě nadrženě. SSlavná soulož s mevědem byla ovšem autorský záměr.
Další sérií, na kterou se neustále nabalují další a další mechaniky, které spolu kolidují s nečekanými důsledky, jsou The Sims. Typicky to vypadá tak, že vývojáři s velkou pompou představí nějaký nový datadisk a hráči paks děsem sledují, kde se co rozbije. Jednou to byly například těhotné děti…
…jindy zase každá návštěva toalety nesla riziko, že vzplane záchodová mísa. Těžko říct, kde udělali soudruzi chybu a opravili ji v řádu několika málo dní, přesto obrázky zapálených hajzlíků kolují sociálními sítěmi dodnes.
Když po letech čekání konečně vyšlo pokračování historické akce Mount & Blade, hráči tušili, že to bude syrový zážitek. A opravdu byl. Jeden z těch vtipnějších bugů spočíval v možnosti, hrát tuto nesmlouvavě krutou hru, ve které zabíjíte nepřátele po stovkách, za roztomilé dítě. Že to byla chyba a ne vlastnost, naznačil už tutoriál, který nešel kvůli malé výšce postavy dokončit. V jedné jeho pasáži se totiž učíte vykrývat nepřátelské útoky, ty ovšem malému dítěti jen neškodně prosvištěly nad hlavou. Pokud se vám tuto pasáž nějak podařilo obejít, čekala vás brutální řezničina, vedle které by i panenka Chuckie bledla závistí.
Jedním z těch vtipnějších bugů byla i nesundatelná helma Petra Čecha ve FIFA 19. Jelikož ji slavný český brankář tehdy nosil na každé utkání, zapracovali ji programátoři z EA k jeho hlavě „napevno“, a tak se zobrazovala i ve scénách z fotbalového zákulisí. Snímek, kdy legendární gólman sedí v kanceláři a vyjednává se svým agentem o výši nového kontraktu, zatímco má na hlavě černou přilbu, působí tak komicky, že si ji slavný fotbalista umístil i na svůj oficiální Twitter.
To kupujícím už beztak předraženého remasteru kultovní série Gran Theft Auto do smíchu nebylo, dostali totiž regulérní odpad, který byl v mnohém horší než 20 let starý originál. I když měli autoři snadnou práci a časem prověřené hry měli jen vylepšit o pár moderních efektů, zcela selhali a jejich dílo zklamalo v každém ohledu, u nás si od čtenářů odneslo „cenu“ za propadák roku. A stejně ho lidé kupovali jako protržení…
Pokud máte pocit, že dříve byly hry odladěnější, máte pravdu jen částečně. Ano, jelikož byly principiálně jednodušší, daly se lépe odladit. Na druhou stranu už je po vydání nikdy nešlo opravit, distribuce patchů byla v době bez internetu velmi složitá. A tak se některé bugy staly legendárními. Jako například ten, který nutil pětinásobného nominanta na Nobelovu cenu míru Gándhího zuřivě terorizovat celý svět nukleárními zbraněmi. A co vy, vzpomenete si na nějaký bug, který vás spíše pobavil, než naštval?
