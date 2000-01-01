Některá studia považují jako ohromný úspěch pár milionů prodaných kopií jejich hry, ale některá míří i mnohem výše. V dějinách videoher se totiž najde celá řada megahitů, které prodaly desítky nebo dokonce stovky milionů kopií. Některé jsou tak profláklé, že je bude znát prakticky každý.
Na dvacátém místě začínáme rovnou tou vůbec nejnovější hrou v seznamu. Je to totiž prodejní hit roku 2023, Hogwarts Legacy. Čarodějnické dobrodružství ze světa Harry Pottera prodalo ohromujících 40 milionů kopií. Snaha minoritní části spektra hru bojkotovat vyšla vniveč.
Střílečky ze série Call of Duty se dlouhodobě těší velké přízni hráčů a jedním z vůbec nejúspěšnějších titulů je díl Modern Warfare z roku 2019. Solidní singleplayer i multiplayer hru vynesl na devatenáctou příčku s 41 miliony prodanými kopiemi.
Vůbec nejlépe prodávané Call of Duty je však díl Black Ops 3 z roku 2015. Jde o jeden z historicky nejlepších titulů vydavatelství Activision díky parádním 43 milionům prodaných kopií.
Na sedmnáctém místě si přebírá štafetu Nintendo, a ještě o něm v žebříčku mnohokrát uslyšíte. Fitness hra Wii Fit Plus zaujala mainstreamové publikum možností zacvičit si doma před herní konzolí, navíc se zajímavým příslušenstvím v podobě balanční podložky či počítadla spálených kalorii prodala skoro 44 milionů kopií.
Pokémoni v tomto žebříčku nemohou chybět, ovšem jejich úspěch od první generace her Red, Blue, Green a Yellow se již zopakovat nepovedlo. Tyto hry z roku 1996 prodaly 47,5 milionu kopií.
Aktuálně poslední a také vůbec nejprodávanější díl série Animal Crossing – New Horizons – je zároveň vůbec nejprodávanější hrou vyvinutou výhradně pro Nintendo Switch. Prodalo se už přes 49 milionů kopií.
Z díla jednoho jediného autora, vystupujícího pod pseudonymem ConcernedApe, se vyklubala jedna z nejúspěšnějších nezávislých her historie. Prodala přes 50 milionů kopií a i když musí být autor už finančně zajištěný na celý život, stále pracuje na aktualizacích a také nové hře.
Na třináctém místě najdete ikonu simulátorů života, první The Sims z roku 2000. Hra, ve které se staráte o vlastní virtuální rodinu či jednotlivce, stavíte a dekorujete jejich obydlí, dodnes prodala přes 50 milionů kopií.
A ještě jednou pokořená hranice 50 milionů kopií, tentokrát v podání studia Blizzard s jejich multiplayerovým hitem Overwatch. Hra v podstatě odstartovala žánr „hero shooter“ a i když se následujícímu dílu už tolik nedařilo, úspěch jedničky už autorům nikdo nevezme.
Puzzle hra pro víc hráčů, Human: Fall Flat, se nachází na jedenácté pozici. Jde o jednoho z prvních zástupců dnes vysoce populárního žánru bláznivých kooperativních her v partě přátel.
Autoři hlásí k loňskému prosinci už 58 milionů prodaných kopií a aktuálně pilně pracují na druhém dílu.
Na desátém místě najdete opravdovou legendu herního průmyslu, Super Mario Bros. z roku 1985. Jen málokdo může říci, že o skákačku s italským instalatérem v minulosti ani nezavadil.
Na náměty této hry už vznikl nespočet pokračování a aktuálně tu máme také úspěšnou filmovou sérii. Na celkových 58 milionů prodaných kopií zatím žádná jiná skákačka se Super Mariem nedosáhla.
Devátá pozice naopak patří relativně moderní hře, konkrétně třetímu dílu série Witcher (Zaklínač). Toto legendární RPG se společně se dvěma vysoce kvalitními datadisky může pochlubit 60 miliony prodaných kopií.
Pokud se potvrdí spekulace, nemusí být ani toto číslo ještě zdaleka konečné, hojně se totiž mluví o novém datadisku, který by mohl dorazit ještě letos a propojí dění třetího dílu s chystanou čtyřkou a zároveň ještě jednou pomoci prodejům hry. Snad to tak opravdu bude.
Terraria z roku 2011 je na osmém místě. 2D surival hra v náhodně generovaném světě má na kontě už přes 64 milionů prodaných kusů.
Hra se měla už dávno dočkat pokračování, jenže prodeje původního dílu jsou stále natolik silné, že se nakonec plány na druhý díl nebo alespoň odbočku v podobě projektu Terraria: Otherworld nikdy nestaly skutečností.
Sedmé místo patří PUBG: Battlegrounds. Je to jedna z her, která pomohla odstartovat popularitu žánru battle royale, na rozdíl od jiných však vyžadovala zakoupení hry, než dorazily mikrotransakce.
Díky velkému zájmu o tento tehdy ještě čerstvý multiplayerový žánr se PUBG povedlo prodat parádních 75 milionů kopií.
Ikonickému Super Mariovi se paradoxně nejvíce daří ve formě závodních her s motokárami. Je to koneckonců král žánru, žádná jiná motokárová hra nebyla tak úspěšný, jako Mario Kart.
Šesté místo konkrétně patří dílu Mario Kart 8 Deluxe, který si zahrajete i na Switchi a Switchi 2, původně však hra vyšla pro konzoli Wii U. Za dobu, po kterou je v nabídce těchto zařízení, prodala závodní hra přes 79 milionů kopií.
Páté místo obsadila kovbojská akce Red Dead Redemption 2 z roku 2018. Hráče uchvátil nejenom otevřený svět amerického westernu, ale také propracovaný příběh a volnost, jak jím postupovat.
Ačkoliv je to jeden z rekordmanů žebříčků videoherních prodejů s parádními 82 miliony prodanými kusy, není to ani nejprodávanější hra od studia Rockstar Games. A mnozí asi už tuší, jaká hra bude ještě o dvě pozice výše.
Nejprve ale čtvrtá příčka, na které najdete dalšího zástupce od Nintenda, a to vůbec nejpopulárnější sportovní hru, Wii Sports. Ta přilákala mainstreamové publikum díky pohybovému ovládání.
Wii Sports pro konzoli Nintendo Wii byly naprostým úspěchem s 83 miliony prodaných kopií. Mělo to ale dobrý důvod, hra byla totiž z výjimkou pár regionů přibalená k herní konzoli Nintendo Wii.
Třetí příčka patří stále nestárnoucímu Grand Theft Auto V z roku 2013. Ačkoliv je konečně vydání pokračování už skoro za rohem, všem bylo v průběhu uplynulých let moc dobře jasné, proč se autoři do vydání dalšího dílu příliš nehrnuli.
Grand Theft Auto V je videoherní legendou, co se prodejů týče, a to díky naprosto neuvěřitelnému číslu 225 milionů prodaných kopií.
Mimochodem právě nástupce, Grand Theft Auto VI, má být vůbec nejnákladnější multimediální projekt všech dob, údajně s rozpočtem přesahujícím částku 3 miliardy dolarů. Bude z toho další prodejní trhák? To se dozvíme možná už letos.
Je to kostičkované a prodává se to skvěle. Co to je? No přece Minecraft. Jde o herní fenomén, který od roku 2011 ohromuje herní svět svou kreativitou a nekonečnými možnostmi.
Na tohoto krále prodejů si jen tak někdo netroufne. S dosud nasbíranými 300 miliony prodaných kopií jde tu téměř nejúspěšnější videohru všech dob. Jedna legenda mezi videohrami je však ještě o kus dál.
Na tu snad vůbec nejznámější videohru všech dob, Tetris od ruského vývojáře, nemá vůbec nikdo. Tedy pozor, verzí her je spousta a třeba původní hra PC a Famicom prodala „jen“ jednotky milionů kopií.
Jsou tu ovšem těžší váhy. Game Boy verze z roku 1989 už prodala slušných 35 milionů kopií. Stále je to málo?
Největší úspěch s Tetrisem vykouzlilo až vydavatelství Electronic Arts, které jej uvedlo na mobily. A zde se verzi hry náramně dařilo, první verze z roku 2005 už prodala ohromných 100 milionů kopií a společně s těmi následujícími se celková suma Tetrisu na mobily vyšplhala na 425 milionů prodaných kusů. Série Tetris jako celek (konzolové verze a automaty) pak čítá přes půl miliardy prodaných kopií, což je dosavadní videoherní rekord.
