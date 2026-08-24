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Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Ondřej Zach
  11:20
The Blood of Dawnwalker Total War Warhammer III Total War Warhammer III The Blood of Dawnwalker The Blood of Dawnwalker Bodycam Bodycam Mafia: Domovina Mafia: Domovina - Muž cti Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2: Italia Mortal Shell 2
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, tentokrát jsme vynechali free 2 play tituly s neporazitelným Counter-Strikem 2 v čele. Víc v komentované galerii.

Ukázka ze hry The Blood of Dawnwalker

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