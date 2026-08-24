Ukázka ze hry The Blood of Dawnwalker
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Ukázka ze hry The Blood of Dawnwalker
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Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
Herní svět přichází o další legendu. Vynálezce akčního podžánru, kterému se přezdívá „Immersive Sim“, se po své vlažně přijaté novince rozhodl přenechat tvorbu dalším generacím a ve věku 71 let se už...
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Šéf polského studia studia CD Projekt RED Michał Nowakowski láká v krátkém videu na herní svátek Gamescom a naznačil, jaká je nejbližší budoucnost značky Zaklínač.
Uživatelům konzolí PlayStation 4 a PlayStation 5 přišel e-mail, který jim připomíná, jaké jsou podmínky používání služby PlayStation.
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, tentokrát...
Za čtyři roky bojů na Ukrajině se moderní bojiště změnilo k nepoznání. Namísto precizních odstřelovačů a elitních speciálních jednotek dnes armády stále více spoléhají na dronaře, kteří v týlu fronty...
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) PlayStation se chystá na nejzásadnější novinku z produkce vlastních studií tohoto roku a my jsme si ji mohli na dvě hodiny vyzkoušet. Marvel’s Wolverine je pořádný akční krvák, který fanoušky X-Men...
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Herní svět přichází o další legendu. Vynálezce akčního podžánru, kterému se přezdívá „Immersive Sim“, se po své vlažně přijaté novince rozhodl přenechat tvorbu dalším generacím a ve věku 71 let se už...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Připravovaný hraný seriál God of War od Amazonu po zranění Ryana Hursta přeobsadil hlavní roli.
Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...