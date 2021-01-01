náhledy
Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná budete překvapení, čítá totiž i jednu hru od Xboxu.
Autor: @Billyhhyb
Spodní příčku deseti nejprodávanějších her na konzoli PS5 si mezi sebou dělí dvě hry. Jednou z nich je akční adventura Stellar Blade. Ta sleduje hrdinku Eve v prostředí postapokalyptické Země, kterou ovládla monstra.
Autor: SHIFT UP Corporation
Hru, která si vybudovala image především na sexy kostýmech pro hlavní hrdinku, nakonec i přes četné kontroverze kritici přijali se souhrnným Metacritic skóre 81, od hráčů obdržela dokonce ještě vyšších 92 bodů.
Autor: Bonusweb.cz
U nás na Bonuswebu hra obdržela hodnocení 85 % s tím, že hra se může sebevědomě srovnávat s největšími klasikami žánru hack and slash. Stellar Blade dosud hlásí 3,7 milionu prodaných kopií na této konzoli.
Autor: SHIFT UP Corporation
Druhou hrou na společné příčce je pak Elden Ring, veledílo studia From Software a jednou z ikonických „soulsovek“. Hra byla v roce 2022 naprostý fenomén, který následně umocnilo i DLC Shadow of the Erdtree.
Autor: Bandai Namco
Odpovídá tomu parádních 96 bodů ze 100 od kritiků v rámci souhrnů na Metacriticu, hráči byli s 84 body trochu střídmější. Hra prodala na PlayStationu 5 alespoň 3,7 milionu kopií, ale je to poslední přiznané číslo z roku 2023, které reálně nejspíš bude o dost vyšší. Hru si tedy libovolně posuňte o pár pozic dopředu v závislosti na tom, jak moc jí fandíte.
Autor: Bandai Namco
Elden Ring si od nás odnesl hodnocení 90 % a v recenzi jsme poznamenali, že jde o podmanivou a nekompromisní herní událost roku.
Autor: Bandai Namco
Ratchet & Clank: Rift Apart byl sice často zmiňován jako ne příliš úspěšný titul, jenže pravda bude trochu někde jinde. Poslední dobrodružství vesmírného lombaxe totiž dopadlo velice dobře.
Autor: PlayStation
Hra údajně prodala asi 4 miliony kopií a odnesla si hezkých 88 bodů od kritiků a 85 od hráčů.
Autor: Insomniac Games
V naší recenzi jsme popisovali, že Rift Apart je v podstatě reklamou na konzoli PlayStation 5 a že pod dechberoucím zpracováním se skrývá stejně zábavná hratelnost, jaká tuto slavnou sérii provází už dvacet let. Hodnotili jsme 90 %.
Autor: Insomniac Games
Ačkoliv to z kraje vypadalo, že prodeje Ghost of Yotei nepřesáhnou čísla prvního dílu, opak je pravdou a v Sony jsou s výsledky druhé samurajské akce od studia Sucker Punch velice spokojeni.
Autor: Bonusweb.cz
Recenze rovněž dopadly hezky, od kritiků si v souhrnném skóre na Metacriticu Ghost of Yotei odnesl 86 bodů, od hráčů pak 81 bodů. Sony hlásí, že se hry prodalo přes 4 miliony kopií a rostou rychleji, než jak tomu bylo u Ghost of Tsushima.
Autor: Bonusweb.cz
My jsme loňskou novinku hodnotili 90 % a napsali: „Autoři skvělého Ghost of Tsushima znovu dokazují, že mají žánr opravdu pod palcem. Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry, které tentokrát sleduje výpravu nové hrdinky zaslepené touhou po pomstě. Dechberoucí grafika je zpět, stejně jako prudce zábavná hratelnost.“
Autor: Bonusweb.cz
Teď tu máme opravdové překvapení v žebříčku. Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se extrémně dobře, a to i za plnou cenu.
Autor: Microsoft
Forza Horizon 5 vyšla v listopadu 2021 na PC a xboxy. Na PlayStation 5 zamířila loni v dubnu. Od té doby se údajně prodalo více než pět milionů kopií na PS5 s odhadovanými příjmy přes 300 milionů dolarů.
Autor: Ondřej Zach
Forza Horizon 5 patří mezi ty vůbec nejoblíbenější závodní hry se souhrnným skóre 92 od kritiků a 82 od hráčů. V naší recenzi hra získala dokonce plných 100% a popsali jsme, že má dosud největší, nejhezčí a nejotevřenější herní svět.
Autor: Microsoft
Helldivers 2 jsou důkazem, že ne všechny multiplayerové hry jsou odsouzené k záhubě. Ačkoliv právě Sony má dlouhodobě problém najít úspěšnou formulku vlastní multiplayerové hry, s Helldivers 2, kde ve čtyřčlenných komandech ničíte nepřátele Superzemě, se to povedlo.
Autor: PlayStation
Hra se nejlépe prodávala na Steamu, ovšem i na PS5 šla hra s 5.4 miliony prodanými kopiemi na dračku. Skóre 82 od kritiků a 75 od hráčů rovněž poukazují na úspěch, obzvlášť v případě multiplayerového žánru, kde je tendence být na hru přísnější.
Autor: Bonusweb.cz
Naše recenze zmiňovala zábavnou hratelnost, ale také úvodní problémy se stabilitou serverů, takže jsme hru hodnotili 80 %.
Autor: PlayStation
Herní adaptace Opičího krále vyvolala nadšení především mezi hráči z Číny, ale toto akční RPG nakonec slavilo úspěch po celém světě a patřilo mezi nejprodávanější hry roku 2024.
Autor: Game Science
Hra údajně z celkových prodejů má na PlayStationu podíl asi 6 milionů kusů. Recenze pak dopadly dobře, hra má 81 bodů souhrnné od kritiků a 82 bodů od hráčů.
Autor: Bonusweb.cz
My jsme to v recenzi na Bonuswebu viděli podobně a Black Myth: Wukong udělili 80 %. Chválili jsme hratelnost a soubojový systém, naopak technická stránka hry nebyla příliš silná.
Autor: Game Science
Velký skok v prodejích pak představuje titul Horizon Forbidden West, jehož čísla prodejů mohou být naopak nadhodnocena vzhledem k tomu, že hra vyšla i pro PS4. Později vyšla také na PC, kde čísla prodejů známa nejsou.
Autor: Bonusweb.cz
Druhému dílu tohoto akčního RPG se povedlo prodat přes 8 milionů kopií na konzoli od Sony. Kritikům se líbila, hráčům vesměs také (89 a 74 bodů ze 100).
Autor: Bonusweb.cz
My jsme hře udělili 90 % s odůvodněním, že je přesně tím, na co se příznivci prvního dílu roky těšili.
Autor: Bonusweb.cz
Dosud nejprodávanějšími závody na PlayStationu 5 je však domácí titul Gran Turismo 7. Hra, která představuje nejvyšší poctu motorsportu, do které autoři stále vkládají nový obsah.
Autor: Bonusweb.cz
Aby také ne, když se prodalo skoro 9 milionů kopií. Názory na tuto hru jsou však hodně rozpolcené. Zatímco od kritiků má hra solidních 87 bodů, hráči ji odsoudili přísnými 26 body, především za agresivní mikrotransakce a výpadky herních serverů.
Autor: Sony
„Gran Turismo 7 je ultimátní simulátor, jehož náplň vám vydrží na stovky až tisíce hodin a pořád vás bude motivovat k pokračování,“ napsali jsme v naší recenzi a udělili 90 %.
Autor: Sony
Druhá nejlépe prodávaná hra podle dostupných dat je God of War: Ragnarok, nicméně stejně jako v případě Horizon Forbidden West mohou být prodejní čísla trochu zkreslená, neboť hra vyšla také na PS4. Prodeje z PC však započítané nejsou.
Autor: Bonusweb.cz
Troufáme si však tvrdit, že z celkových 15 milionů prodaných kusů bude mít PlayStation 5 většinu. Hra se každopádně podle kritiků náramně povedla (94 bodů), hráči ji hodnotili stále hezkými 83 body.
Autor: Bonusweb.cz
„Na skvěle fungující hratelnost dobře známou z minula dokázali vývojáři nabalit strhující emocionální příběh, který svým záběrem jen těžko hledá v současné době konkurenci,“ zněl náš verdikt spolu s hodnocením 90 %.
Autor: Sony
Největším prodejním hitem konzole od Sony je pak Marvel’s Spider-Man 2. Pokračování dobrodružství pavoučího muže totiž dosud prodalo už přes 16 milionů kopií.
Autor: Insomniac Games/Sony, Bonusweb.cz
Hra od vydání navíc už stihla vyjít i na PC, autoři však uveřejňují čísla pouze z konzole PS5. Hra je kladně oceňována i kritiky i hráči (90 a 86 bodů ze 100).
Autor: Insomniac Games/Sony, Bonusweb.cz
„Neuvěřitelná akční jízda nemá jediné slabé místo, díky většímu výkonu „nových“ konzolí pak připomíná hollywoodský trhák,“ napsali jsme v roce 2024 a udělili Spider-Manovi 2 90 %.
Autor: Bonusweb.cz
Na závěr ještě přidáme poznámku, že si samozřejmě jsme vědomi úspěšnosti dalších multiplatformových her, jejich autoři však vždy prezentují číslo celkových prodejů a neuvádějí podíly jednotlivých konzolí. Ačkoliv je tedy pravděpodobné, že i jiné tituly prodaly na PS5 vyšší miliony kusů, nevíme přesně kolik a proto v přehledu takovéto tituly nejsou zmíněny.
Autor: Insomniac Games/Sony, Bonusweb.cz