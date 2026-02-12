|
Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení
Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli
V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...
Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání
Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...
Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo
Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...
Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?
Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...
Nové povolání Warlock míří hned do tří her Diablo
Blizzard u příležitosti třicátého výroční značky Diablo odhalil nové povolání Warlock. To zamíří hned do tří her.
Vyzkoušejte Phonopolis, novou českou hru od tvůrců legendárního Machinaria
Fanoušci českého studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims, mohou na počítačích otestovat připravovanou novinku Phonopolis.
Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia
Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.
Reanimal
PCvydáno 11. února 2026 13:11
Dragon Quest VII Reimagined
PS5vydáno 11. února 2026 9:14, aktualizováno 13:46
Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6
Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...