Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení

Ondřej Martinů
Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná budete překvapení, čítá totiž i jednu hru od Xboxu.
Stellar Blade Stellar Blade Stellar Blade (PC) Stellar Blade Elden Ring Elden Ring Elden Ring Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart na PC Ratchet & Clank: Rift Apart na PC Ghost of Yotei Ghost of Yotei

Vyzkoušejte Phonopolis, novou českou hru od tvůrců legendárního Machinaria

Phonopolis

Fanoušci českého studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims, mohou na počítačích otestovat připravovanou novinku Phonopolis.

12. února 2026  9:30 1

RECENZE: Dragon Quest VII Reimagined je nádherný, ale až příliš rutinní

60 %
Dragon Quest VII Reimagined

Pokud patříte mezi fanoušky JRPG žánru, dost možná vám udělá radost předělávka čtvrt století starého hitu z dílen Square Enix, která je však v mnoha ohledech velice staromilská. Nakolik je to dobře,...

PS5
12. února 2026 0

RECENZE: Monstra v Reanimal jsou pořádný fujtajbl, ale i tak jsme se nebáli

70 %
Reanimal

Autoři Little Nightmares se s novinkou Reanimal vydali na vlastní pěst budovat novou značku. A ačkoli titul na první pohled působí jako Little Nightmares v novém pojetí, výsledek je hra plná...

PC
11. února 2026 0

Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.

11. února 2026 0

Reanimal

70 %
Reanimal

PC
vydáno 11. února 2026  13:11

Dragon Quest VII Reimagined

60 %
Dragon Quest VII Reimagined

PS5
vydáno 11. února 2026  9:14,  aktualizováno  13:46

Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání

Fallout 76

Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...

11. února 2026 8

RECENZE: Mario Tennis Fever je ještě bláznivější tenis, pobaví se každý

90 %
Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever pobaví i ty, kteří tomuto sportu jinak nefandí. Nový díl láká na nejvíc postav v historii, spoustu režimů, hraní ve více lidech a hlavně skvělou hratelnost. Hru si však více než...

Switch 2
10. února 2026 1

Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6

Grand Theft Auto 6

Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...

10. února 2026 16

RECENZE: Gangsterka Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties nabobtnala a je osobnější

90 %
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Japonská série Yakuza se těší mimořádné oblibě už i na Západě, studio Ryu Ga Gotoku tak postupně vydává remaky starých dílů. Hráči se mohou těšit nejenom na slunnou Okinawu a osobnější rovinu, ale i...

Switch 2
9. února 2026 0

