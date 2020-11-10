náhledy
Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná zjistíte, že jeden takový máte i doma.
Autor: Ondřej Zach
Na desátém místě najdeme Xbox 360. Pro „zelený tým“ je to jediná konzole, která se do žebříčku deseti nejprodávanějších konzolí dostala, a tedy i nejúspěšnější xbox vůbec.
Autor: BW
Xbox 360 dorazil na trh v roce 2005, výroba skončila až v roce 2016. Mezi těmito lety se prodalo přes 84 milionů těchto konzolí. Konzole navíc nabízela poměrně neobvyklé příslušenství v podobě pohybového senzoru Kinect, díky kterému jste mohli ovládat hry pomocí různých gest a pohybů těla.
Autor: pro iDNES.cz
Na devátém místě najdete přímého konkurenta Xboxu 360, PlayStation 3. Paradoxem je, že zatímco pro Xbox je desátá příčka žebříčku jeho zároveň nejlepší pozicí, deváté místo pro PlayStation 3 je naopak zatím nejhorším výsledkem, co se prodejů stolních modelů od Sony týče.
Autor: pro iDNES.cz
PlayStationu 3 se lidé při vydání v roce 2006 vysmívali za nesmyslně vysokou pořizovací cenu, ani to však hráče nezastavilo. Nakonec se prodalo přes 87 milionů těchto modelů. Sony je přestalo vyrábět v polovině roku 2017.
Autor: pro iDNES.cz
Na osmém místě pak najdete aktuální generaci konzole od Sony, PlayStation 5, který na trh dorazil v roce 2020 a letos tak oslaví už šesté narozeniny. Vzhledem ke krizi paměťových čipů je navíc pravděpodobné, že tu s námi ještě nějakou dobu pobude.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kombinované prodeje původního PlayStationu 5 a nových „Slim“ a Pro verzí již dosáhly úctyhodných 92,2 milionu kusů. A je tedy možné, že do konce životnosti se aktuální konzole od Sony zařadí na žebříčku ještě výš, hodně se mluví například o blížícím se vydání hry GTA VI jako možném akcelerátoru prodeje této konzole.
Autor: Ondřej Zach
Sedmou příčku stále drží Nintendo Wii z roku 2006. Konzole se zalíbila hráčům především svým originálním stylem pohybového ovládání (máváním ovladačem ve vzduchu), což se hodilo na různé sportovní či jiné „aktivně zaměřené“ hry. Nintendo Wii také díky tomu přilákalo i zákazníky, kteří se jinak o hry příliš nezajímali.
Autor: Nintendo
Nintendo po překročení 100 milionů prodaných konzolí v roce 2013 ukončilo její výrobu. Ačkoli je to skvělý výsledek, Nintendo má stále v žebříčku hned několik ještě výrazně populárnějších herních zařízení.
Autor: Nintendo
Šestou příčku má legendární první PlayStation. Na trh dorazil v roce 1994 jako úplná novinka od Sony a zaujal především důrazem na 3D grafiku, dostupnou cenou a širokou knihovnou titulů.
Autor: Sony
Ačkoli mu Nintendo Wii už téměř dýchalo na záda, první PlayStation si udržel se 102 miliony prodanými kusy svou příčku. Prodávat se toto zařízení přestalo až v roce 2006.
Autor: SONY
Páté místo patří další konzoli od Sony, tentokrát ještě v pamětích hráčů relativně nedávnému PlayStationu 4. Sony ho na trh dodalo v roce 2013 a vsadilo na vysoký výkon pro „až 4K rozlišení“ a podporu moderních technologií jako HDR.
Autor: Sony
PlayStationům 4 se na trhu opravdu dařilo, dosud se jich prodalo 117 milionů. Je celkem obdivuhodné, že i přes pět let od nástupu PlayStationu 5 Sony stále čtyřku nepřestalo vyrábět a předpokládá se, že softwarovou podporu a nové hry bude konzole dostávat ještě minimálně během celého letoška.
Autor: Sony
Čtvrté místo patří modelům Game Boy a Game Boy Color, které Nintendo uvedlo na trh v letech 1989 a 1998. Ačkoli jde technicky o odlišné modely, jejich prodeje se stále počítají dohromady, jelikož Color je spíš hardwarovou revizí než opravdovým nástupcem.
Autor: en.mzdqatar.com
Těchto dvou kapesních modelů se do roku 2003, kdy byla ukončena jejich výroba, prodalo přes 118 milionů kusů. Doposud jde o zcela ikonické zařízení, které definovalo celou kategorii handheld konzolí.
Autor: retrogamer.net
Na třetím místě je další zástupce od Nintenda, konkrétně konzole DS. Její hlavní přednost je zmíněná už v názvu (DS – dual screen, dvě obrazovky). Jedna z obrazovek byla dotyková, což na svou dobu v roce 2004 bylo u herních konzolí něco neokoukaného.
Autor: Bonusweb.cz
Nintenda DS se po dobu jeho prodejů až do roku 2020 prodalo opravdu parádních 154 milionů kusů. Série zahrnovala i trochu experimentální revizi 3DS, která nabídla 3D displej bez nutnosti nosit speciální brýle. Funkce se hráčům však příliš nelíbila.
Autor: Bonusweb.cz
I druhá příčka patří Nintendu, najdete zde dosud nejprodávanější model tohoto výrobce, Switch. Na trh byla konzole uvedena v roce 2017 a až teprve loni se dočkal nástupce. Podpora starší konzole však ještě nějakou dobu bude pokračovat.
Autor: BW
Nintnedo Switch nabídlo postupem času dvě trochu odlišné varianty: OLED s lepší obrazovkou a Lite bez možnosti přenést obraz na monitor či televizi přes dokovací stanici. Pořád jde však o jednu rodinu zařízení Switch.
Autor: Nintendo
Nintendo si dávalo s příchodem nástupce načas právě proto, že se Switch tak skvěle prodával. Dodnes eviduje prodeje přes 155 milionů kusů a vzhledem k tomu, že se stále vyrábí, si brousí zuby i na první příčku. Na druhou stranu ale prioritu pro výrobce už by měl mít spíš aktuální Switch 2.
Autor: Nintendo
A máme tu vítěze. Žebříčku vládne dosud nepřekonaný PlayStation 2, který si však proti konkurentovi od Nintenda drží jen velice těsný náskok, který může časem ztratit. Konzole uvedená na trh v roce 2004 se proslavila především důrazem na propracovanou herní grafiku, přehrávání DVD disků i zpětnou kompatibilitou s první generací.
Autor: Sony
PlayStation 2 firma Sony vyráběla až do roku 2013 (byť prodeje naskakovaly i v letech poté) a celkem se jich prodalo přes 160 milionů kusů. To je tedy aktuální hranice, jejíž překonání je nutné pro titul krále trhu. Komu se to povede příště?
Autor: Sony