Nejpřitažlivější videoherní monstra? Vražedné sestřičky či upírky

Pokud někdo pronese termín „monstrum“, není to běžně slovo, u kterého by většina lidí pocítila vzrušení a „motýlky v břiše“ či v jiné části těla. Ovšem občas se ve filmech, seriálech, komiksech nebo videohrách objeví bytost, která by měla vyvolávat strach a zděšení vyšší, než je hladina cholesterolu u člověka, který hraje dvanáct hodin denně a konzumuje jen chipsy a energetické nápoje, ale z nějakého důvodu se z ní stane sexsymbol.