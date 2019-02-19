Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také pár her, o kterých jste možná ani neslyšeli. Všechny zaznamenaly naráz aktivní stovky tisíc hráčů, některé dokonce i miliony.
Na dvacátou příčku se vyhoupla pár týdnů stará hra Slay The Spire 2. Karetní novinka a nástupce veleúspěšného prvního dílu přidala spoustu nového obsahu a také kooperativní multiplayer, stále je však pouze ve formě předběžného přístupu.
Hráčský zájem o Slay the Spire 2 překonal všechna očekávání. Na to, že jde stále o nehotovou hru, se zde v jednu chvíli sešlo 574 638 hráčů. Denní špičky pak stále pohodlně přesahují 400 tisíc aktivních hráčů.
Koncem roku 2024 vydanou diablovku Path of Exile 2 na Steamu souběžně hrálo 578 569 hráčů. Stejně jako předchozí titul je i tento stále v režimu předběžného přístupu a jakmile vyjde plná verze, bude k dispozici i zdarma.
Aktuálně je vstup do hry podmíněn koupí některého z balíčků – ten nejlevnější stojí 27,75 eur, což je zhruba 680 korun. I přes úvodní problémy se stabilitou serverů se hra těší velké přízni a je možné, že s vydáním hry se vstupem zdarma počet hráčů ještě vzroste.
Osmnácté místo patří hitu loňského roku, dlouho očekávané metroidvanii Hollow Knight: Silksong. Na příchod hry čekali fanoušci dlouhé roky a nakonec se ukázalo, že hra je ještě mnohem větší a propracovanější, než se tušilo.
Silksong souběžně hrálo 587 150 hráčů a ačkoliv od té doby už denní počty výrazně klesly, blížící se DLC Sea of Sorrow může zájem hráčů zase pořádně nakopnout.
Mnohými hráči je Apex Legends považován za špičku žánru battle royale, ačkoliv se zde najde i celá řada ještě populárnějších zástupců. Multiplayerový hit od studia Respawn z roku 2019 se přitom nebál dělat věci po své, což mu zajistilo dlouholetou podporu hráčů.
V jednu chvíli se ve hře na Steamu sešlo 624 473 hráčů a denní špičky stále po mnoha letech přesahují počet 200 tisíc aktivních uživatelů.
I na dalším místě najdete známou multiplayerovou akci, tentokrát jde však o „hero shooter“ ze světa superhrdinů od Marvelu. Hra Marvel Rivals dokázala zaujmout především ty hráče, které přestal bavit Overwatch a podobné tituly a zároveň je to jedna z mála výjimek tohoto jinak přeexponovaného žánru, která je neomrzela.
Steam zaznamenal v lednu 2025 rekord 644 269 současně aktivních hráčů, denní maxima pak přesahují 100 tisíc hráčů.
Možná jste o hře Goose Goose Duck ještě ani neslyšeli, ale jde o překvapivě populární variaci na titul Among Us. I v této hře jste rozděleni na dva týmy, jeden plní úkoly, druhý se je snaží sabotovat a nebýt přitom dopaden.
Ačkoliv jde na pohled o celkem jednoduchou hru, i tak se zde v jednu chvíli sešlo 702 845 hráčů. Od vydání v roce 2021 však už zájem o hru celkem opadl.
Asi nikoho nepřekvapí, že jedna z vůbec nejpopulárnějších stříleček loňského roku, Battlefield 6 zaznamenal ohromný zájem na PC i konzolích. Jde o jeden z nejpovedenějších dílů série a možná i důvod, proč loňský konkurent Call of Duty u hráčů tak propadl.
Maximální počet hráčů, který se na Steamu v jednu chvíli sešel, byl 747 440, nicméně denní špičky jen okolo 50 tisíc hráčů už naznačují, že rekordní zájem o hru se neudržel moc dlouho.
Hit roku 2023, Baldur’s Gate 3, najdete na třináctém místě. Hra upoutala nejen skalní fanoušky CRPG žánru, ale i mainstreamové publikum. A to díky propracované hratelnosti a výborně napsanému scénáři s celou řadou možností, kam příběh nasměrovat.
Hra zaznamenala až 875 343 hráčů v jednu chvíli a na to, že jde o převážně singleplayerový titul (byť ji lze hrát i kooperativně online) jsou aktuální denní špičky okolo 50 tisíc hráčů docela slušné.
Kouzelnické RPG Hogwarts Legacy se stalo jedním z největších prodejních hitů roku 2023 a v podstatě splněným snem fanoušků světa čar a kouzel knižní série Harry Potter.
Tato čistě singleplayerová hra zaznamenala denní špičku 879 308 hráčů, což už je opravdu výborné číslo. Aktuálně se hojně mluví o tom, že autoři už chystají druhý díl na rok 2027 nebo 2028.
New World: Aeternum bylo vysoce populární MMORPG od studií Amazonu. Ačkoliv je hra stále aktivní, už je na místě o ní mluvit v minulém čase, protože autoři plánují začátkem příštího roku vypnout servery.
V době oznámení tohoto kroku šlo o vysoce kontroverzní čin, který vyvolal bombardování negativními hodnoceními. Proto už titul, který v jednu chvíli hrálo 913 634 lidí, aktuálně v denní špičce nedosahuje ani tisícovky aktivních hráčů.
Upřímně bychom na desáté příčce žebříčku nejpopulárnějších her na Steamu nečekali něco, co se jmenuje Banana. Jak už název napovídá, jde o hru s banány. Ta je navíc zdarma ke stažení.
Banana je opomenutý herní hit roku 2024. Hra vyšla začátkem tohoto roku a po necelých dvou měsících ji hrálo naráz 917 272 lidí. Proč se tak velký počet hráčů nahrnul do takto obyčejné hry má však své vysvětlení.
Ve hře totiž získáváte klikáním banány a existuje šance, že si „vyklikáte“ i nějaký ten vzácný banán, který na komunitním tržišti Steamu můžete směnit za reálné peníze. Ze hry se tak v podstatě stala taková (banánová) farma na kredit do obchodu s hrami a není tedy divu, že to přilákalo tolik lidí, kteří klikají jako diví.
Deváté místo patří hitu z žánru souls her, Elden Ringu. Zde se asi není čemu divit, byla to senzace roku 2022, která navíc i nadále láká zpět na rozšíření, ať už pro hráče preferující singleplayer nebo multiplayer složku.
Elden Ring necelé dva týdny po vydání hrálo souběžně 953 tisíc lidí. Datadisk Shadow of the Erdtree pak přilákal ve špičce „pouze“ 781 tisíc lidí hrajících současně.
Osmá příčka patří Cyberpunku 2077. Slavné akční RPG si prošlo nepovedeným startem, ze kterého se však nakonec dovedlo oklepat, vyladit většinu chyb a nakonec přidat i skvělý datadisk.
Cyberpunk 2077 měl svůj rekordní den hned ten první, kdy se do hry nadšeně pustilo přes milion hráčů (1 054 388 konkrétně). Příliv hráčů po vydání datadisku Phantom Liberty však už nebyl tak dramatický, v září 2023 povyskočil na 250 tisíc.
Dota 2 je titul na sedmém místě a oproti singleplayerovým hrám je zde velký nával hráčů přece jen pochopitelnější. Dota 2 je velký e-sportový titul, který se musí hrát pravidelně a často, aby člověk hru začal pořádně umět.
Ačkoliv hra vyšla už v roce 2013, na špičku hráčského zájmu se dostala až o tři roky později, kdy ji v březnu 2016 hrálo naráz úctyhodných 1 295 114 hráčů. Dodnes je denní špička této hry na zhruba 600 tisících hráčů, což je samo o sobě obdivuhodné číslo.
Ještě o něco výše je multiplayerový Lost Ark. Hra je to vlastně docela nová, vyšla v roce 2022. Jde o RPG žánr a dá se hrát jak sólo, tak s přáteli. V základu je zdarma, mikrotransakcí ve hře je však víc než dost.
Rekordní příval hráčů zaznamenal Lost Ark den po vydání, kdy v jednu chvíli hrálo 1 325 305 hráčů. Aktuální denní špičky však už sahají jen na asi 8 tisíc aktivních hráčů.
Další v pořadí je loňský Monster Hunter Wilds. Hra byla hned po vydání fanoušky této slavné RPG série o lovení monster katapultována na pátou příčku seznamu nejpopulárnějších PC her na Steamu.
Rekord v hráčském zájmu nastal den po vydání, kdy se do hry v jednu chvíli připojilo 1 384 608 hráčů.
Vysoce populární multiplayerová střílečka Counter-Strike 2 obsadila čtvrtou příčku. Counter-Strike asi ani není nutné představovat, je to naprostý evergreen mezi střílečkami.
Druhý díl sice „přepsal“ v databázi dosavadní díl Global Offensive, jenže i tak stanovil rekord v počtu hráčů, když v dubnu 2025 naráz hrálo 1 862 531 lidí. Denní špičky jsou přitom stále naprosto ohromné, aktuálně se pohybují okolo 1,5 milionu hráčů.
Nenápadný, ale přitom neuvěřitelně efektivní herní nápad se zrodil v hlavách autorů hry Palworld. Ti vzali základ z Pokémonů a rozšířili jej na multiplayerovou akci zahrnující snad všechny možné aktuální trendy.
Ačkoliv Nintendo poslalo celkem rychle na autory Palworldu své právníky, i tak mu rekord z týdne po vydání v lednu 2024 už nikdo nevezme: 2 101 867 aktivních hráčů v jednu chvíli.
Na druhém místě najdete megahit roku 2024. Black Myth: Wukong i přes to, že jde čistě o singleplayerovou hru, naprosto předčil všechna očekávání. Jde o akční RPG s čínskou mytologií.
Zřejmě právě čínské publikum, pro které je legenda o opičím králi blízká, pomohlo hře vystoupat tak vysoko. Dva dny po vydání totiž hrálo už naráz celých 2 415 714 hráčů.
První místo však zřejmě jen tak něco nepřekoná. PUBG: Battlegrounds totiž tento rekord drží už osm let. A v podstatě za to vděčí tomu, že šlo o první masově rozšířenou hru žánru battle royale.
Rekordní a dosud nejvyšší počet současně aktivních hráčů na Steamu byl 13. ledna 2018, tedy zhruba tři týdny po vydání hry. V jednu chvíli se v PUBG sešlo 3 257 248 hráčů.
