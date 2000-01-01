náhledy
Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme ty nejočekávanější RPG roku.
Jedno z vůbec nejdůležitějších RPG roku bude nepochybně The Blood of Dawnwalker od polského studia Rebel Wolves, kam odešla část týmu ze série her Zaklínač. Hra má sice podobný styl jako právě hry ze zaklínačské série, ale zároveň se snaží i o něco nového.
Tato hra se točí okolo upírů, bude jím i hlavní hrdina. Na dokončení příběhu navíc budete mít pouze několik (herních) dní, takže si budete muset pečlivě vybírat, jakým misím a hernímu stylu dáte přednost. The Blood of the Dawnwalker vyjde někdy během roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Pokud netrpělivě čekáte na další rozšíření hry Diablo IV, letos se dočkáte velkého dodatku Lord of Hatred. Čeká na vás nová příběhová kampaň, nový region, a dvě nová povolání.
Autoři zatím odhalili, že prvním novým povoláním bude paladin, na oznámení druhého zatím čekáme. Hráči však tipují, že jím bude amazonka. Diablo IV: Lord of Hatred vychází 28. dubna na PC, PlayStation 4 a 5 a Xbox One a Series X/S.
Studio Playground Games už opravdu dlouho pracuje na návratu k sérii Fable. O hře toho bohužel pořád moc nevíme, jenže to se snad změní už 22. ledna, kdy Xbox přislíbil nášup informací.
Alespoň tedy již tušíme, že příběh bude obsahovat osobitý humor, že se vrátíme do světa Albion a že nás čekají opět obtížné morální volby. Konkrétní datum zatím nebylo stanoveno, Fable se očekává během roku na PC a Xboxech Series X/S
Velkou výzvu má před sebou španělské studio Alkimia, které aktuálně vyvíjí remake slavného RPG Gothic z roku 2001. Hra funguje na Unreal Engine 5 a všechny dostupné lokace jsou o hodně detailnější a propracovanější, s daleko pokročilejším vykreslováním světla, stínů a dalších efektů. Zároveň je mapa vystavěná tak, aby se hráč původní hry ihned neztratil.
Demoverzi jsme hráli minulý rok a měli jsme celkem dost připomínek k hratelnosti či kvalitě umělé inteligence nepřátel. Doufáme, že se ještě hra do vydání zlepší. Má se tak stát během prvního kvartálu letošního roku, kdy hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Tides of Anihilation má našlápnuto stát se herním sexsymbolem roku. Vizuálně totiž celkem připomíná hru Stellar Blade, jen je zasazená do válkou zdevastovaného Londýna.
Jde o akčnější RPG, které se stejně jako Stellar Blade zaměří hlavně na příběh a přímočařejší hratelnost. Datum vydání je očekávané během letošního roku, hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Na titul názvem Crimson Desert od korejských tvůrců MMORPG Black Desert Oneline lidé čekají už hodně dlouho. A čekání už naštěstí brzy skončí, jelikož hra vyjde už 19. března.
Můžeme se těšit na průzkum zcela nového kontinentu, souboje s bossy i dynamickou hratelnost. Proletíte se dokonce i na hřbetu draka napříč otevřeným světem. Hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
V letošním roce má vyjít také neobvyklá novinka od studia From Software s názvem The Duskbloods. Moc detailů ohledně hry není známo, jen je jisté, že půjde o multiplayerový titul.
Zajímavé je na The Duskbloods také to, že hra vyjde exkluzivně pouze pro Nintendo Switch 2. Na víc informací si musíme však ještě počkat.
Phantom Blade Zero je novinka souls žánru, inspirovaná hrami jako Nioh nebo Sekiro. V ní budete hrát za bojovníka, kterému zbývá pouze 66 dní života.
Po hrdinovi pátrají komanda zabijáků, vaším úkolem bude je porazit a odkrýt všechna tajemství, které příběh hry skrývá. Hra vychází 8. září na PC a PlayStation 5.
Japonskou mytologii důkladně prozkoumáte v třetím pokračování RPG série Nioh. Na výběr budete mít ze dvou bojových stylů, buď jako samuraj, nebo ninja.
Čekají vás brutální souboje i průzkum herního světa plného mýtických příšer a démonů. Nioh 3 vyjde už 6. února na PC a PlayStation 5.
Fanoušci kultovní RPG série Dragon Quest, jejíž první díl vyšel už v roce 1986, se letos budou moci vrátit do oblíbeného sedmého dílu z roku 2000 díky remaku s vylepšenou grafikou.
Tajemství záhadného ostrova tak budete moci znovu rozkrýt už 5 února, kdy hra vychází na na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 a Xbox Series X/S.
Fortune’s Weave je další ze známých taktických RPG série Fire Emblem, konkrétně jde už o osmnáctý díl. Děj hry se točí okolo gladiátorských her, jejichž vítězové se dočkají splnění jejich přání.
Hratelnost bude odpovídat tomu, na co jsou fanoušci série Fire Emblem zvyklí, tedy taktičtějšímu stylu. Hra zatím nemá přesné datum vydání, má se tak stát tento rok, kdy bude Fire Emblem: Fortune’s Weave dostupný exkluzivně na Nintendu Switch 2.
Překvapením roku pak může být zcela nový příběhový datadisk pro jedenáct let starý The Witcher 3: Wild Hunt. Jde zatím pouze o spekulaci, která však neustále sílí a stále vice lidí s náhledem do zákulisí autorského studia tvrdí, že je to hotová věc.
Autoři by údajně rádi propojili děj oblíbeného třetího Zaklínače s chystaným čtvrtým dílem. Údajně by mohlo jít o opravdu velké rozšíření, možná i větší, než jakým byly dva dosavadní (Hearts of Stone, Blood and Wine).
