Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v září

1. Starfield

Kdy: 6. září (s prémiovou a sběratelskou edicí lze hrát o pět dnů dřív)

Na čem: PC, Xbox Series X/S, Game Pass

V roce 2330 se lidstvo vydalo za hranice sluneční soustavy, začalo osídlovat nové planety a žít jako vesmírní nomádi. Připojte se ke Constellation – poslední skupině vesmírných dobrodruhů, kteří v galaxii hledají vzácné artefakty.

Starfield

Očekávané sci-fi Starfield, které šéf studia Todd Howard sám označil za „Skyrim ve vesmíru“, je po letech čekání konečně tady. Pro zajímavost, oznámeno bylo už v roce 2018 na herním veletrhu E3.

Na hráče nejprve čeká tvorba vlastní postavy s výběrem původu a vlastností, k prozkoumání je pak víc než tisíc planet, byť život nalezneme zhruba jen na deseti procentech. Samostatnou kapitolou je péče o vlastní loď a posádku, nicméně hra podporuje i styl vlka samotáře, který o společníky nemá zájem.

„Pokud máte rádi filmy jako Interstellar, Prometheus, Kontakt, Sunshine nebo 2001: Vesmírná odysea, tak vás Starfield ohromí. Feeling filmových klasik je nezpochybnitelný. Autoři se nebojí ani přímo použít filmovou kompozici z Promethea a rádi sekají v úvodu široké záběry na pomalu letící loď v dáli. Už v prvních minutách vám Bethesda umí Starfield prodat,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

2. The Crew Motorfest

Kdy: 14. září

Na čem: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One a PlayStation 4

Závodní značka The Crew prozatím díru do světa neudělala. Jednička chtěla být automobilovým MMO. Dvojka do otevřeného světa přidala letadla a lodě a byť osobně jsem si dnes už pět let starý díl opravdu užil, na sérii Forza Horizon nestačil. Na letošek se chystá The Crew Motorfest a lehké to mít nebude – do Mexika zasazená Forza Horizon 5 nastavila laťku hodně vysoko, a to už téměř před dvěma lety.

The Crew Motorfest

Zasazení na Havaj hře rozhodně prospělo – průjezdy džunglí, písečnými plážemi, ale i nočním městem vypadají poutavě. Herní styl je stále příjemně arkádový, založený na tom, že ostřejšími zatáčkami projedete efektně ve smyku. O trojce sice všichni říkají, že je to kopírka poslední Forzy, což v mnohém nelze rozporovat, nicméně Ivory Tower jde i svou cestou, a opět se tak můžeme těšit na letadla a lodě.

The Crew Motorfest se tak může stát zajímavou alternativou i pro majitele playstationů, na které Forza nevychází.