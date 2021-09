Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v říjnu

1. Far Cry 6

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Kdy: 7. října

Zavítáme na karibský ostrov Yara, kterému pevnou rukou vládne prezident Antón Castillo. Hlas a vzhled mu propůjčil charismatický Giancarlo Esposito, kterého znáte z Perníkového táty nebo spin-offu Volejte Saulovi. Opět nás čeká nádherný a ohromný otevřený svět, tentokrát ovšem bude možné v mnoha situacích sklonit zbraň. Když je řeč o nich, vyrábět půjde opravdu zvláštní kousky, jako je například rychlopalný discman. Zkrátka a dobře to bude opět ta přepálená akce, kterou fandové série milují. Více o hře si můžete přečíst v preview na Bonuswebu zde.



2. Metroid Dread

Na čem: Switch

Kdy: 8. října



Na návrat série Metroid čekali fandové věky. Ale i když o ní nic nevíte, nevadí. Metroid Dread má totiž ambice být jednou z nejlepších letošních her na Switch. Takže pokud máte chuť na klasickou 2D sci-fi akci typu metroidvania, kterou tentokrát rozšiřují i stealth prvky (před roboty EMMI je lepší se skrýt a nedělat hluk), určitě zpozorněte. První ohlasy na preview verzi jsou fantastické.

3. Age of Empires IV

Na čem: PC, cloud

Kdy: 28. října

Budování měst, správa zdrojů a samozřejmě bitvy na zemi i na moři čekají na hráče v real-time strategii Age of Empires IV. Prožijeme dobrodružství Johanky z Arku, ovšem povedeme i mongolská vojska jako Čingischán při dobývání Asie. Herní principy vycházejí z velmi oblíbeného druhého dílu a byť to podle bety na nějakou revoluci nevypadá, spousta fanoušků už se nemůže dočkat. Nebo naopak patříte mezi ty, které beta odradila?

4. Guardians of the Galaxy

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (cloud)

Kdy: 26. října



Herní adaptace Strážců Galaxie se před lety ujalo studio Telltale a za moc to nestálo. Letošní Marvel’s Guardians of the Galaxy má mnohem větší ambice. Ovládat budeme Star-Lorda, o zbylé parťáky se postará umělá inteligence. I když je to týmovka, nemusíte se bát, toto je singleplayerové dobrodružství s prvky z RPG. Na hráče čekají i různá rozhodnutí, která mají vliv na mise a vztahy mezi postavami, nicméně konec bude vždy stejný.

5. Riders Republic

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Kdy: 28. října



Na kole, na lyžích, na snowboardu nebo oblečený ve wingsuitu budete plnit jednu výzvu za druhou a porovnávat se s ostatními. V ultimátních závodech, které kombinují více disciplín, se utká až 64 hráčů. Ubisoft si ani tentokrát neodpustil otevřený svět, v němž se můžete jen tak projíždět či létat a plnit různé objevitelské či sběratelské aktivity. Ke každému závodu se lze naštěstí rychle teleportovat. Hra roku to asi nebude, nicméně po zahrání bety musím říct, že mě tato Steep, Trials Rising a The Crew 2 až nečekaně bavila.

6. Mario Party Superstars

Na čem: Switch

Kdy: 29. října



Super Mario Party je zřejmě nejlepší rodinná/párty hra na Switch. Nedávno sice vyšel fantastický WarioWare: Get It Together, nicméně pokud preferujete spíš styl Mario Party, říjnový díl Superstars je přesně pro vás. Čerpat bude z celé historie série a v nové podobě nabídne pět hracích desek z Nintenda 64 a stovku miniher.

V říjnu dále vychází

Na PC a nové i staré konzole vyjde 1. října vyjde FIFA 22 . Jednou z novinek má být technologie hypermotion, která „zachycuje charakteristické rysy skutečných fotbalistů a přenáší je do hry“. Dostupná ovšem bude jen na PS5, Xboxu Series X/S a Stadii. Video zde.





. Jednou z novinek má být technologie hypermotion, která „zachycuje charakteristické rysy skutečných fotbalistů a přenáší je do hry“. Dostupná ovšem bude jen na PS5, Xboxu Series X/S a Stadii. Video zde. Hororová akce Alan Wake Remastered vychází 5. října na PC a staré i nové konzole. Tvůrci slibují vylepšené vizuální efekty, modely postav a bohatší prostředí. Na porovnání staré a nové verze se můžete podívat zde.

Alan Wake na PC (2010) Alan Wake Remastered

Next-gen vydání se dočká střílečka z druhé světové války Hell Let Loose .





. JETT: The Far Shore připomene No Man’s Sky. V roli mezihvězdné průzkumnice Mei budeme hledat domov pro svou civilizaci. Hra vychází 5. října na PC, PS4 a PS5, na trailer se podívejte zde.





připomene No Man’s Sky. V roli mezihvězdné průzkumnice Mei budeme hledat domov pro svou civilizaci. Hra vychází 5. října na PC, PS4 a PS5, na trailer se podívejte zde. Je vám líto, že fantastická bojovka Super Smash Bros. Ultimate vyšla jen na Switch? Nickelodeon All-Star Brawl čerpá právě z této série, byť nabízí postavičky z jiné stáje. Video zde.

Nickelodeon All-Star Brawl Nickelodeon All-Star Brawl

Pod názvem Super Monkey Ball Banana Mania se vrací remastery prvních tří dílů série. Tehdy to byl hit, bude to stačit i dnes? Prvních 15 minut gameplaye sledujte zde.





se vrací remastery prvních tří dílů série. Tehdy to byl hit, bude to stačit i dnes? Prvních 15 minut gameplaye sledujte zde. Back 4 Blood má být duchovní nástupce Left 4 Dead. Přiznáme se, že beta nás příliš neohromila.





má být duchovní nástupce Left 4 Dead. Přiznáme se, že beta nás příliš neohromila. Ukecaná hitovka Disco Elysium: The Final Cut se 12. října podívá také na xboxy a Switch. Recenzi čtěte na Bonuswebu zde.





se 12. října podívá také na xboxy a Switch. Recenzi čtěte na Bonuswebu zde. Crysis Remastered Trilogy je bundle, který obsahuje, jak už název napovídá, první tři díly stříleček Crysis v remasterované podobě.





je bundle, který obsahuje, jak už název napovídá, první tři díly stříleček Crysis v remasterované podobě. Zajímavě vypadá kočičí adventura The Good Life , v níž se hlavní hrdinka v noci mění v kočku. Vzhledem k tomu, že hru kutí autor Deadly Premonition, tak určitě nepůjde o úplně normální hru. Video zde.





, v níž se hlavní hrdinka v noci mění v kočku. Vzhledem k tomu, že hru kutí autor Deadly Premonition, tak určitě nepůjde o úplně normální hru. Video zde. NHL 22 letos přechází na engine Frostbite. A ne, i tak na PC stále nevyjde.





letos přechází na engine Frostbite. A ne, i tak na PC stále nevyjde. Majitelé Switche si budou moci zahrát kompletní edici zombie akce Dying Light: Platinum Edition. Příští rok vyjde dvojka, takže dobré načasování, nicméně pro pořádek, dvojka se na Switch podívá pouze přes cloud.