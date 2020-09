Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v říjnu

1. Star Wars: Squadrons

Kdy: 2. října

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

V další hře ze světa Hvězdných válek usedneme do kokpitu vesmírných stíhaček. Kromě multiplayerových bitev pět na pět nás čeká i příběhový režim, a to nejen za rebely, ale i Impérium. Odvážlivci si pak mohou na PC a PlayStationu 4 zahrát i ve virtuální realitě. Čtyři z pěti pilotů doporučují létat s prázdným žaludkem.

2. Amnesia: Rebirth

Kdy: 20. října

Na čem: PC, PlayStation 4

Mistři hororu jsou zpět. Původně menší projekt, který měl vyjít už v roce 2017 postupně nabobtnal tak, až se z něj stala dosud největší hra od studia Frictional Games. A také prý nejambicióznější. Ale to se tak říká, nikdo asi nebude o své hře tvrdit, že je méně ambiciózní než ta předchozí.

Hlavní hrdinka se probudí někde v alžírské poušti. Neví, co se během posledních dnů stalo ani kde jsou ostatní. Zatímco bude dávat jednotlivé střípky dohromady, musí se vyrovnat i se svými osobními problémy. A kromě řešení hádanek budeme prchat před hrozivými monstry. Už se nemůžeme dočkat.

3. Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Kdy: 2. října

Na čem: PlayStation 4, Xbox One

Po povedených remasterech z kolekce Crash Bandicoot N. Sane Trilogy přichází regulérní čtvrtý díl. A vypadá to jako jasná sázka na jistotu. Půjde tedy o krásnou, pestrobarevnou a přímočarou 3D hopsačku, která připomene kreslené animáky. Na vyšší obtížnost starých dílů naváže retro režim s omezeným počtem životů, zatímco bábovky mohou využít moderní režim s nekonečným počtem životů.

4. WoW: Shadowlands

Kdy: 27. října

Na čem: PC, Mac

Říjen se nese ve znamení příchodu již osmé expanze k MMORPG World of Warcraft. V Shadowlands se vypravíme do podsvětí, což je místo, kam zamíří všichni, kteří ve světě Warcraftu zemřou. Arbitr posoudí vaše skutky a podle toho vás pošle do jedné z říší. A právě k jedné ze čtyř se hráči na maximální úrovni přidají.

Pod kapotou se odehraje řada systémových změn, které se týkají přepracování řady povolání, levelování či úprav vzhledu postav. Novinkou je náhodně generovaná věž Torghast. Více čtěte v našem preview nebo si prohlédněte komentovanou galerii z alfa verze.

5. Watch Dogs Legion

Kdy: 29. října (PS5 12. listopadu, Xbox Series X/S 10. listopadu)

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PlayStation 5, Xbox One

Watch Dogs Legion posouvá hackerskou sérii nečekaným směrem. Hrát totiž půjdou za jakoukoliv postavu v herním světě. „Hrajte za kohokoliv. Každý jednotlivec, kterého v otevřeném světě potkáte, má vlastní sadu animací, hlasu, charakterových prvků a vizuálních odlišností, které jsou vygenerovány a řízeny herními systémy.“

Po bombastickém odhalení na E3 2019 a následném odložení hype sice opadl, přesto se na návštěvu dystopického Londýna blízké budoucnosti celkem těšíme. Více čtěte na Bonuswebu v našich dojmech z hraní.

6. Pikmin 3 Deluxe

Pikmin patří k těm přehlíženějším značkám Nintenda, ale úplně neprávem. Je totiž úžasná. Pikmin 3 vyšel původně na Wii U a stejně jako mnoho dalších se podívá v Deluxe verzi na Switch.

Chopíme se kapitána, který na neznámé planetě ovládá až sto drobných tvorů – Pikminů. Pikmini mají různé barvy, například červený se hodí na boj a nevadí mu oheň, kamenný Pikmin rozrazí překážky a podobně. No a na hráči je, aby na neznámé planetě přežil, což zahrnuje průzkum, zajišťování zásob, řešení hádanek a samozřejmě boj. Deluxe verze přináší všechna vydaná DLC a nový obsah.

