Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v únoru

1. Horizon Forbidden West

Kdy: 18. února

Na čem: PlayStation 4, PlayStation 5

Akční hra na hrdiny Horizon Forbidden West navazuje na hit Horizon Zero Dawn a rozšíření The Frozen Wilds, v nichž jsme se vypravili do pravěku budoucnosti. Opět se ujmeme role Aloy, která dále pokračuje v průzkumu světa, v němž po boku lidí v kmenových společnostech žijí robotí zvířata a dinosauři. Jenže něco se děje. Lidstvo pustoší pohromy, objevují se nové stroje a Aloy tomu všemu bude muset přijít na kloub. Horizon Forbidden West už hrajeme, recenzi vám nabídneme v pondělí 14. února. I když jsme plni dojmů, víc prozatím prozradit nesmíme.

2. Dying Light 2 Stay Human

Kdy: 4. února

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a později Switch (stream)

Dying Light 2 Stay Human se odehrává dvacet let po událostech původní hry, přičemž hráči se chopí ovládání nového hrdiny Aidena Caldwella. Nová lidská obydlí vyrostla převážně na střechách budov, zombíků je stále dost a lidé se mydlí i mezi sebou. Těšit se můžeme na propracovaný boj hlavně na blízko a podstatně vylepšený parkur. Pokud chcete absolvovat jen příběh bez vedlejších úkolů, vyhraďte si 20 hodin času. Pokud k tomu vezmete i všechny vedlejší, potřebujete čtyřnásobek času. A ti, kteří chtějí vidět a vyzobat vše, mohou ve hře strávit přes 500 hodin.

3. Total War: Warhammer III

Kdy: 17. února

Na čem: PC (Windows, Linux), Mac

Poslední díl z plánované strategické trilogie klepe na dveře. Opět půjde o kombinaci tahové strategie na taktické mapě a real-time strategii v rámci vlastních bitev. Mapa kampaně by měla být dvakrát větší než ve dvojce. Potvrzené rasy jsou Kislev, Cathay, čtyři frakce Chaosu: Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch a nakonec Ogre Kingdoms ve formě DLC, které získají ti, co si hru předobjednají či koupí během týden po vydání. Hra bude také součástí předplatného Game Pass na PC.

4. Elden Ring

Kdy: 25. února

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Spojení tvůrců Dark Souls ze studia FromSoftware a George R. R. Martina, autora knižní série Píseň ledu a ohně, na jejíž motivy vznikl seriál Hra o trůny, je pro mnohé splněným snem. Hráči se mohou těšit na náročné souboje, pár věcí ovšem funguje jinak. Ve hře jsou například zlehka zpracované kradmé pasáže, v nichž se lze konfrontaci například se strážci vyhnout plížením vedle v křoví. Těšit se můžeme i na střídání dne a noci. Na některé nepřátele lze narazit pouze když se setmí, případně se v tuto dobu chovají jinak. První dojmy z hraní si přečtěte na Bonuswebu zde.

5. OlliOlli World

Kdy: 8. února

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Nezávislý hit OlliOlli vyšel v Evropě před osmi lety na handheld PS Vita, postupně se ovšem podíval na řadu dalších platforem. Cíl zněl jednoduše: na skateboardu zdolat úroveň, nevymlátit se a ještě u toho předvádět ty nejlepší triky na body. Dvojka vyšla o rok později, zatímco na trojku nazvanou OlliOlli World čekáme už pár let. A prozatím to vypadá, že to bude stát opět za to. Série se přesouvá do 3D, díky zvolenému uměleckému stylu si ovšem uchovává své specifické kouzlo. Kromě nové grafiky se můžeme těšit na zajímavější úrovně, další triky a možnosti přizpůsobení.

6. Sifu

Kdy: 8. února

Na čem: PC (Epic), PlayStation 4, PlayStation 5

Sifu je kung-fu mlátička, v níž se vydáme na cestu za pomstou. Hlavní hrdina musí vypátrat vrahy své rodiny. Ačkoliv námět je otřepaný, vše by měl vynahradit propracovaný soubojový systém. Hra navíc obsahuje unikátní mechanismus stárnutí, který se aktivuje vždy, když má hrdina zemřít.