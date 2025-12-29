Jan Lysý
Phantom Blade Zero. Jednoznačně moje nejočekávanější hra už od chvíle, kdy jsem viděl první ochutnávku a jsem ochoten v redakci bojovat na život a na smrt, abych byl první, kdo si ji bude moci užít. Patřím k lidem, kteří byli odkojeni akčními filmy z Hongkongu, jsem milovníkem projektů jako Tygr a drak, Hrdina nebo Klan létajících dýk a podle dostupných videí se Phantom Blade Zero podařilo skvěle zachytit estetiku i dynamiku podobných filmů. Ostatně sami tvůrci o hře říkají, že jde o wuxia akci – a výše zmíněné filmy do žánru wuxia spadají.
Trochu mě vyděsily zvěsti o tom, že by mělo jít o takzvanou „soulovku“, na které občas nemám nervy, ale podle všeho se dočkáme několika stupňů obtížnosti (což považuji za dobrou volbu, protože každý si může vybrat to své). Navíc se sami tvůrci brání označení, že by jejich hra měla být „soulslike“. Nutno říct, že s každým novým videem jsem zamilovanější a zamilovanější.
Onimusha: Way of the Sword. Předchozí díly série Onimusha patří k mým nejoblíbenějším hrám, takže jsem skutečně zvědavý, co nabídne další projekt, na který se čekalo opravdu dlouho. Přiznávám, že mám trochu obavy, zda se mu podaří zachytit atmosféru předchozích dílů, ale snažím se být optimista. Dosavadní materiály navíc nevypadají vůbec špatně, takže flintu do žita rozhodně neházím. Doufám, že si Capcom pohlídá, aby Way of the Sword byl důstojným nástupcem mnou milované série.
Marvel’s Wolverine. S marvelovskými hrami je to jako na houpačce – některé jsou fajn, jiné už méně, ale tady věřím, že by to mohlo vyjít. Tvůrci se nebojí pustit ze řetězu zuřivého Wolverina, takže se můžeme těšit na velmi brutální akční záležitost, ve které budou stříkat hektolitry krve. A přesně takový Wolverine se mi líbí – ten, který se nebojí použít své adamantiové drápy. Doufám, že hra nebude stát jen na efektech, ale nabídne i propracovaný příběh s úctou k předloze. Upřímně se ovšem nejvíc těším na to, že půjde o pořádně divokou akci.
A nakonec, jako oddaný fanoušek bojovek, stručně zmíním ty, na které se opravdu těším. Fanfáry – jsou to Invincible VS, Avatar Legends: The Fighting Game a Marvel Tokon: Fighting Souls.
Ondra Martinů
V roce 2026 vyhlížím nejvíce asi Control: Resonant, což je hra, po které prostě toužím od prvního pohledu. První Control jsem zbožňoval a obecně jsem ohromný fanoušek studia Remedy a mám v ně velkou důvěru. Ale zároveň jsem trochu zmatený z toho, že Remedy také má už dlouho pracovat na remaku prvních dvou her série Max Payne a myslel jsem si, že bude hotovo ještě dřív, než další Control. Možná, že se dočkáme příští rok obojího?
Spíše takovou povinností mezi očekáváními na příští rok je Grand Theft Auto VI, u kterého si myslím, že už bude 19. listopad 2026 finálním datem. GTA jsem hrál v podstatě všechny, dokonce si teď pomalým tempem připomínám některé předchozí díly, abych byl na šestku připravený. Myslím si, že to bude opravdu dobrá hra, ale vlastně se víc těším na dění okolo, jak moc takováto „megahra“ zasáhne a ovlivní celý zábavní průmysl.
No a samozřejmě se těším na to, co v Insomiacu ukuchtí s novým Wolverinem. Upřímně doufám v ještě nějaké další překvapení od studií PlayStationu na příští rok, ale pokud ne, i tak si myslím, že s Marvel’s Wolverine budu i tak spokojený. Stejně tak doufám v nějaké hezké překvapení od Nintenda na Switch 2.
Vzhledem k tomu, že hodně fandím indie hrám, také musím zmínit, že příští rok budu vyhlížet tituly jako Mewgenics, Neverway nebo 1348 Ex Voto. Jistě budou pecky i hry jako Blood of the Dawnwalker a Forza Horizon 6. Nakonec se také hodně těším na Half-Life 3, který Valve jistě už brzy odhalí.
Honza Srp
Byť tedy nejsem bůhvíjaký fanoušek komiksového Marvelu určitě si příští rok nenechám ujít ani Wolverina, ani Rise of Hydra od Amy Hennigové (Legacy of Kain, Uncharted). Pravda, jen těžko od jejich latexových hrdinů očekávat nějaký intelekt stimulující zážitek, ale jako přímočará zábava to bude určitě fungovat.
Z těch velkých značek pak věřím i restartu RPG série Fable, ve kterém vidím podobného černého koně, jakým byl v roce 2024 Indiana Jones. Microsoft neradno podceňovat!
Ondřej Zach
Vzhledem k tomu, že konzole Switch 2 není venku ještě ani rok, tak očekávám nějaké first-party tituly. V dubnu zamíří do kin The Super Mario Galaxy Movie, takže by se vyloženě nabízela 3D hopsačka Super Mario Galaxy 3, ale to je nereálné. Možná oznámení?
Určitě si každopádně nenechám ujít akční Mario Tennis Fever s novým mechanismem raket a příběhovým režimem. Těším se také, až si s dětmi v co-opu zahrajeme kouzelně vypadající 2D hopsačku Yoshi and the Mysterious Book. Rád si také zahraju reimaginaci původního Tomb Raidera s podtitulem Legacy of Atlantis. Lhal bych, kdybych řekl, že mě první trailer posadil na zadek, nicméně her jako Uncharted moc není (od vydání čtyřky to bude skoro deset let, cože?), takže beru.
Co tam máme dál? Novou expanzi Midnight pro World of Warcraft také nevynechám, ale trávit v ní další desítky hodin určitě nebudu. Budu to samé moci říci o karetce Slay the Spire 2? Na další expanzi Diabla 4 nazvanou Lord of Hatred bych se za normálních okollností těšil, nicméně ta první Vessel of Hatred mě vyloženě zklamala. Nejsem ani nijak zvlášť velký fanoušek série Monster Hunter, nicméně spin-off v podobě Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s tahovými souboji beru všemi deseti. Předchozí dva díly byly vynikající.
Láká mě i závodní Forza Horizon 6, která bude tentokrát zasazená do Japonska. Slibný je již zmíněný Marvel’s Wolverine a jako všichni jsem zvědav, co se nakonec vyklube z městské akce Grand Theft Auto 6. Očekávání jsou možná snad až moc vysoká. Velmi se těším na dobrodružství Gang of Dragon, které kutí veterán Toshihiro Nagoshi (pracoval 30 let pro Segu a podílel se na hrách ze série Yakuza).
Honza Kouba
Samozřejmě, že se těším všechny velké hororové hry. Druhý díl The Sinking City, další počin od mistra hororu Barkera, a to rovnou Hellraiser: Revival. Také Resident Evil Requiem, který by mohl slepit celý obsáhlý svět RE.
Nesmí chybět ani remake nejlepšího dílu série Fatal Frame – Crimson Butterfly. Remake bubácké strategie Ghost Master: Resurrection a pak FPS střílečka Crisol: Theater of Idols. Moderní Blood, kde krev je i jednou z herních mechanik. A nesmím zapomenout ani na další část mé guilty pleasure – Poppy Playtime. Seznam by mohl pokračovat vesele dál, zajímavých her nás čeká v roce 2026 opravdu požehnaně.