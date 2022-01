Hry, na které se v roce 2022 nejvíc těšíme

Ondřej Martinů

Vypadá to nadějně. Jsem si jistý, že pokud zase nepřijde hromada odkladů (minule mi nevyšla ani jedna očekávaná hra), tak rok 2022 bude daleko nabitější, než ten předchozí. Jsou tu ty naprosto očividné pecky: Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Starfield nebo Dying Light 2. Z této čtveřice si opravdu moc dobře neumím vybrat, na co se těším nejvíc, hrát chci zkrátka všechno.

Horizon Forbidden West Starfield

Tím seznam ovšem ani zdaleka nekončí. Z her, co už mají potvrzená data vydání, jsem hodně zvědavý na Sifu, Stalkera 2, Stanley Parable Ultra Deluxe nebo DLC k Valhalle, Dawn of Ragnarok (i když to jen spíš ze setrvačnosti). Moc se těším na pokračování Plague Tale a Oxenfree. Určitě si chci zahrát za kočku ve Stray, za kouzelníka v Hogwarts Legacy a vyzkoušet Somerville. A vůbec nejradši bych byl, aby mi konečně vyšel Hollow Knight Silksong. Ale to jsem chtěl už v roce 2021 a nic. Nakonec taky doufám, že se povedou i next-gen patche na Cyberpunk 2077 a Witchera 3, obojí si zahraju rád znovu.

Stalker 2: Heart of Chernobyl Šéf divize Xbox zkouší Steam Deck

Vedle her pak budu taky určitě vyhlížet, až mi dorazí balíček se Steam Deckem. Jenže tam už nějak realisticky vzhledem k čipové krizi vyhlížím, že to bude i přes stále svítící Q1 na stránce objednávky spíš někdy v létě, a to ještě nakonec budu rád. A snad se stihnou objevit i nové VR brýle pro PlayStation 5.

Ondřej Zach

Hned zkraje roku vyjde spin-off Pokémon Legends: Arceus, který nám ukáže historickou podobu regionu Sinnoh. Ačkoli opět budeme vytvářet pokédex regionu, řada věcí funguje jinak, na což jsem velmi zvědav. Rozhodně si nenechám ujít zombie akci Dying Light 2. Jedničku a hlavně rozšíření The Following miluju a doufám, že dvojka bude minimálně stejně dobrá. Samozřemě Stalker 2. Velmi se těším také na pokračování humorné strategie Two Point Hospital nazvané Two Point Campus, v němž nemocniční prostředí vyměníme za to univerzitní.

Pokémon Legends: Arceus Two Point Campus

Počítám, že někdy zkraje roku se dočkáme týmovky Splatoon 3, v níž určitě utopím další spousty hodin. Netrpělivě vyhlížím i strategii Mario + Rabbids Sparks of Hope, na níž pracuje třikrát větší tým než na hitu Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Jsem zvědav, kam se posunou okruhové závody Forza Motorsport, přeci jenom, poslední díl je z roku 2017. Staré dobré (herní) časy si pak připomenu v klasické beat-em-up Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Mario + Rabbids Sparks of Hope Dying Light 2: Stay Human

S nedočkavostí vyhlížím Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ale nevěřím, že to během roku 2022 stihne. To samé platí třeba i o Indiana Jonesovi od MachineGames či připravovaných Star Wars hrách.

Jan Lysý

Sifu: Jako ten, který od dětství ujížděl (a pořád ujíždí) na akčních filmech z východu a miluje bojovky a beat’em up mlátičky, si samozřejmě nenechám ujít záležitost jménem Sifu, která vypadá velmi slibně.

Tiny Tina’s Wonderlands: Sérii Borderlands mám velmi rád a budu ji mít asi ještě raději, protože tenhle spin-off slibuje i výrazné fantasy prvky, což zní velmi lákavě.

Sifu Marvel's Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns: Hra od tvůrců Xcom, ale tentokrát s postavami z marvelovských komiksů? Neříkejte víc, to chci a chci to hodně rychle.

Hogwarts Legacy: Neočekávám víc než zábavnou blbinku, ale toto magická universum mám rád, takže tomu dám šanci.

Suicide Squad: Kill the Justice League: Druhý film Sebevražedný oddíl jsem si užil a něco mi říká, že si užiji i tohle. Násilná komiksová hra v hlavní roli s týmem bizarních antihrdinů, kteří se musejí postavit proti Justice League, to mi zní jako něco, co zkusit prostě musím.

Trek to Yomi: Mé samurajské choutky na nějakou dobu ukojil skvělý Ghost of Tsushima, ale to neznamená, že nechci nášup a toho by se mi mohlo dostat díky hře Trek to Yomi, která vypadá jako vizuálně opojný zážitek. Tak snad nezvítězí forma nad obsahem.

Jan Kouba

V roce 2022 nás čeká solidní nálož zajímavých titulů. Nemohu se dočkat God of War Ragnarök. Kam se posune vyprávění „Už nejsem až takové hovado“ Kratose? Finální sudbu bohů v podání Santa Monica Studio si nenechám ujít. Vypadá to na pořádně epickou jízdu. To samé se dá říci i o Horizon Forbidden West a Forspoken. Všechny tři hry se tváří jako herní varianty na hollywoodské blockbustery. Tak snad si krom opulentnosti přinesou s sebou i dobrý příběh a svět.

God of War Ragnarök Elden Ring

I když souls-like hry hraji jen zřídka, tak Elden Ring vyhlížím s napětím, to, co mě na Miyazakiho díle baví ze všeho nejvíc, je promyšlený lore, a ten by měl být i zde. A ve výčtu mnou očekáváných her nesmí chybět ani japonským folklorem a šintó prosycený horor Ghostwire: Tokyo od Šindži Mikamiho a sci-fi Starfield.

Honza Ždárský

V roce 2022 se asi nejvíc těším na Horizon Forbidden West, které snad bude důstojným pokračováním příběhu Aloy. První díl je stále jednou z nejlepších her, která vyšla na PlayStation 4. Stejně tak se těším na další díl Dying Light. Asi největší „hype“ má ovšem hra Elden Ring.

Horizon Forbidden West Dying Light 2

Ve světě MMO her, na které se nejvíce zaměřuji, se toho zase až tolik neděje. V únoru by měla vyjít evropská verze diablovky Lost Ark. Další příběhové rozšíření by se mohlo týkat MMORPG hry New World.

Petr Kárník

Stalker 2: Patřím k velkým milovníkům původní trilogie a dvojku vyhlížím už pěkných pár let. Teď už to opravdu vypadá , že je vydání na spadnutí a podle posledních obrázků a teaserů to bude bomba minimálně po audiovizuální stránce.

ELEX 2: Piranha Bytes patří k mým oblíbeným vývojářům už od dob prvního Gothica. ELEX byla tak trochu změna, ale pořád tam ten jejich rukopis byl znát. Dvojka vypadá výborně a dle posledních preview se vývojáři poučili z dřívějších chyb a pokud vše dobře dopadne, čeká nás opravdu parádní jízda.

Stalker 2: Heart of Chernobyl ELEX II

Syberia: The World Before: Nejsem žádný velký adventurista, ale zrovna

trilogie Syberia mě svým osobitým stylem hodně učarovala a já se těším, kam se příběh právničky Kate Walker zase posune.

Čestné zmínky: A Plague Tale: Requiem, Dying Light 2, Company of Heroes 3

Zbožné přání: Diablo 4

Honza Strachota

Z toho o čem vím, že by příští rok mělo vyjít, ve mně jisté nadšení vyvolává pouze Starfield. Jsem zvědav, nakolik se Bethesdě podaří vylepšit Creation Engine: dočkáme se konečně plynulého přechodu mezi exteriéry a interiéry? To, jak bude vypadat tato hra bude předzvěstí toho, co můžeme čekat od TESVI, kteréhož se ovšem bohužel ještě hned tak nedočkáme.

Petr Zelený

1. God of War pro PC

2. Elden Ring

3. Starfield