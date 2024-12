Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v prosinci

Část 1/5

1. Indiana Jones and the Great Circle

Na čem: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Kdy: 9. prosince (verze pro PlayStation 5 v první polovině 2025)

Ačkoli se Harrison Ford už rozloučil se svojí slavnou rolí, v níž ztvárnil neohroženého archeologa Indiana Jonese, herní zpracování nás vrátí do té nejlepší éry – příběhově je totiž ukotveno v období původní filmové trilogie z osmdesátých let.

Herní zpracování přitom zůstane věrné původnímu stylu. To znamená, že hráči budou muset primárně používat svůj důvtip, pěsti a bič. Palné zbraně se objeví také, nicméně nebude vždy výhodné stisknout spoušť – dělají totiž hluk a snadno zalarmují ostatní nepřátele. Tvůrci už potvrdili, že hráčům nabídnou dvě oddělené obtížnosti – jednu pro hádanky a druhou pro bitky. Víme už také, že chybět bude fotografický režim.

„Ve hře procestujeme celý svět, namátkou třeba Vatikán, Himálaj nebo Šanghaj, lokace přitom budou tvořeny kombinací klasických lineárních úrovní a otevřenějších open-world pasáží, kde si tempo vyprávění budete moct dávkovat po svém. Vývojáři chtějí hráče motivovat k průzkumu lokací, nikoli jen aby honili ukazatele questů po obrazovce,“ napsali jsme v našem preview na Bonuswebu.

Obavy mám vlastně jen dvě. První se týká faktu, že značka byla u ledu až příliš dlouho a dnešnímu mladšímu publiku už vůbec nic neříká. Ostatně poslední film série, Indiana Jones a nástroj osudu, v němž se Ford s Indym definitivně rozloučil, byl po komerční stránce propadák (a upřímně, byť měl svoje momenty, ani po divácké stránce to nějaký extra zážitek nebyl).

Tvůrci se zkrátka nemůžou spolehnout na to, že vše utáhnou na nostalgii. Jejich prohlášení, že chtějí oslovit „moderní publikum“, sice může znít pochopitelně, my ovšem máme obavy, aby to nedopadlo tak, že neosloví vůbec nikoho. I tak stále doufáme v to nejlepší, protože to, co jsme zatím viděli, vypadalo skvěle.