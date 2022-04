Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v květnu

1. Trek to Yomi

Kdy: 5. května

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Jako mladý šermíř Hiroki musíme naplnit slib – ochránit město a své blízké – který jsme dali svému umírajícímu mistrovi. Hra se snaží zprostředkovat atmosféru, jako kdybychom sledovali klasický samurajský film od Akiry Kurosawy. Gameplay je lineární a střídají se v něm pasáže, v nichž se volně pohybujeme ve 3D, během čehož hrdinu snímá filmová kamera, zatímco v bojích se zafixuje a probíhají 2D. Vypadá to slibně. Hra bude také hned v den vydání dostupná v Game Passu.

2. Sniper Elite 5

Kdy: 26. května

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Z Itálie se tentokrát přesuneme do Francie roku 1944. Hlavní hrdina Karl Fairburne zde naváže kontakt s odbojem a cílem bude zastavit tajný nacistický projekt Operace Kraken, který má nacistům pomoci vyhrát druhou světovou válku. Od vydání Sniper Elite 4 uběhlo už pět let, což je v herní branží celá věčnost. Novinka slibuje skutečná místa zachycená pomocí fotogrammetrie, možnost hrát v kooperaci, vylepšený gunplay atd. Kampaň půjde hrát i v režimu Invaze, což znamená, že váš úkol bude snažit se překazit úkol dalšímu lidskému hráči s odstřelovací puškou. Vývojáři tvrdí, že je to velká zábava, každopádně pokud chcete čistě sólo akci bez těchto multiplayerových vychytávek, půjde to. Hra bude taktéž dostupná v den vydání i v rámci služby Game Pass.

3. Vampire: The Masquerade – Swansong

Kdy: 19. května

Na čem: PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Zatímco pokračování upírského RPG Vampire: The Masquarade bylo loni svěřeno novému studiu a odloženo na neurčito, aktuálně vyjde příběhové RPG Swansong, které je zasazené do stejného světa. Půjde o mysteriózní detektivní příběh, přičemž aktuální počin se víc inspiruje stolní RPG sérií než hrami. Hrát budeme za tři upíry a naše rozhodnutí a akce ovlivní, jakým způsobem se bude příběh dál odvíjet. Nepřekvapí tak, že se půjde dobrat víc než patnácti různých koncům.

4. Evil Dead: The Game

Kdy: 13. května

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a později Switch

Zejména pro fanoušky (nebo možná jen právě pro ně) je určena asymetrická multiplayerová akce Evil Dead: The Game, která nejvíc připomene Dead By Daylight. Hráči se rozdělí na dva týmy: čtyři hráči se chopí přeživších z univerza Evil Dead rozdělených do čtyř kategorií (vůdce, válečník, lovec a podpora) a jeden mocného Kandarian Demona. Dojmy z hraní zahraničních novinářů jsou dobré, takže minimálně fandové se mají na co těšit.

5. Hardspace: Shipbreaker

Kdy: 24. května opustí předběžný přístup

Na čem: PC

Vypravíte se do vesmíru, v němž tentokrát nebudete likvidovat krvežíznivé mimozemšťany, ale rozebírat opuštěné vesmírné lodě a shromažďovat cenné materiály. To vše proto, abyste mohli zaplatit miliardový dluh společnosti Lynx Corp. Hra vyšla před dvěma lety v předběžném přístupu, který letos v květnu opustí. Mezitím posbírala spoustu kladných recenzí od hráčů. I tento kousek bude hned v den vydání v PC Game Passu.

V květnu dále vychází

10. května akční RPG Eiyuden Chronicle: Rising (video)

(video) 10. května metroidvania Salt and Sacrifice (video)

(video) 10. května co-op únikovka We Were Here Forever (video)

(video) 12. května adventura The Centennial Case: A Shijima Story (video)

(video) 19. května zombie survival akce Deadcraft (gameplay)

(gameplay) 27. května 3D hopsačka Kao the Kangaroo (video)

(video) 27. května retro kolekce Pac-Man Museum + (video)

A pokud jsem na nějakou zajímavou hru zapomněl, což se děje výjimečně, maximálně tak jednou za měsíc, napište nám do diskuze.