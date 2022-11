Nejzajímavější hry, které vycházejí v prosinci

The Callisto Protocol

PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5

2. prosince

The Callisto Protocol je mimořádně slibný vesmírný horor. Probudíme se ve věznici s maximální ostrahou Black Iron Prison na měsíci Jupiteru Callisto. Aby toho nebylo málo, vězni se začnou transformovat v hrozivá monstra a na nás samozřejmě bude, abychom přežili a z věznice unikli. Podobnost s hrou Dead Space není náhodná, na hře se podílí jeden z původních tvůrců Glen Schofield.

Marvel’s Midnight Suns

PC, Xbox Series X, PlayStation 5

2. prosince

Od tvůrců ceněné strategie XCOM přichází RPG s taktickými tahovým souboji s využitím kartiček. Očekávat máme zhruba padesátihodinovou kampaň, kdo se ovšem pustí i do vedlejších úkolů, může se dostat na sedmdesát až osmdesát hodin.

Need for Speed Unbound

PC, Xbox Series X, PlayStation 5

2. prosince

Need for Speed Unbound kombinují realističtější zobrazení s komiksovými doprovodnými efekty, například při smyku. Nebudeme si nic nalhávat, nevypadá to moc dobře, nepřekvapí tak, že už tvůrci oznámili, že je půjde utlumit i vypnout. Na druhou stranu studio Criterion je dost zkušené, takže jsme na výsledek zvědavi i přes nepříliš dobrý první dojem.

Hearthstone: March of the Lich King

PC, Mac, iOS, Android

6. prosince

Stojaté vody se snaží rozčeřit také tvůrci karetní hry Hearthstone, kteří kromě obvyklé sady nových karet a dalšího klíčového slova přidají s novou expanzí také nové povolání: Death Knighty. Death Knight bude mít samostatnou sadu základních karet, které se zdarma zpřístupní po dokončení prologu. Hráči budou při sestavování balíčku limitováni typem run. Specifický mechanismus pro nové povolání se týká smrti vlastních minionů, z nichž se stávají mrtvoly, což je další zdroj pro hraní vlastních karet.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5

13. prosince

Slušně hodnocené akční RPG Crisis Core: Final Fantasy VII, které vyšlo v Japonsku v roce 2007 (a v Evropě o rok později) na handheld PSP, se dočká HD remasteru s vylepšenou grafikou, soubojovým systémem a soundtrackem. Bude to stačit?

High on Life

PC, Xbox One, Xbox Series X | Game Pass

13. prosince

High on Life má být komediální střílečka, kterou kutí Justin Roiland, tvůrce sci-fi animovaného seriálu pro dospělé Rick a Morty. Ve hře se postavíme mimozemskému kartelu, který chce lidstvo využít jako drogu. Staneme se lovcem odměn, který bude křižovat celou galaxií, aby s mluvícími zbraněmi všechny zachránil. Víte co, podívejte se raději na video.

The Witcher 3: Wild Hunt (next-gen patch)

PC, Xbox Series X, PlayStation 5

14. prosince

Po řadě odkladů se konečně dočkáme bezplatné next-gen aktualizace, která slibuje 60 fps, cross-save, podporu ray-tracingu či lepší nahrávací časy na konzolích. Kromě integrace některých modů hráči získají kosmetické předměty inspirované seriálem na Netflixu (ty zamíří i na ostatní platformy). Kdo hru prozatím nemá, může si o den později koupit The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, která zahrnuje všechna zmíněná vylepšení a vydaný obsah včetně expanzí.