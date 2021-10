Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v listopadu

1. Forza Horizon 5

Kdy: 9. listopadu

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Letošní Forza Horizon 5 má ambice stát se arkádovou závodní událostí roku. Novinka láká na dosud největší mapu s jedenácti rozličnými biomy, v nichž si zajezdíme v supersportech i buginách. Budeme nejenom závodit, ale i plnit rozličné výzvy, hledat staré automobily ve stodolách či sledovat příběhovou kampaň. To vše v nádherné, místy fotorealistické grafice. Předplatitelé Game Passu navíc mohou hrát hned v den vydání.

2. Pokémon Brilliant Diamond a Shining Pearl

Kdy: 19. listopadu

Na čem: Switch



Pokémon Brilliant Diamond a Pokémon Shining Pearl je remake her Pokémon Diamond a Pokémon Pearl, které vyšly v roce 2007 na Nintendo DS. Zvolený chibi styl hře nakonec sluší. Vydáme se do regionu Sinnoh, potkáme se s profesorem Rowanem a utkáme se s padouchy z Teamu Galactic. Remake má být věrný originálu, zachováno zůstane měřítko všech měst a cest. Startovní pokémoni jsou Turtwig, Chimchar a Piplup. Koho si zvolíte? Já vybírám vždycky typ fire, takže Chimchara, i když tentokrát jsem chvíli přemýšlel i o Piplupovi.



3. Jurassic World Evolution 2

Kdy: 9. listopadu

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S



Pokračování celkem slušně hodnocené budovatelské strategie Jurassic World Evolution se odehrává po událostech filmu Jurský svět: Zánik říše. Na launch tvůrci slibují přes 75 druhů dinosaurů (včetně létajících a mořských plazů) a zajímavější interakce, jako je teritoriální chování a dynamické reakce na dění okolo. Těšit se můžeme na větší mapy, lépe zpracované změny počasí a v novém režimu Chaos Theory si projdeme různé alternativní scénáře založené na tom, co by se mohlo ve filmech stát, kdyby…

4. Call of Duty: Vanguard vs Battlefield 2042

Kdy: 5. listopadu Call of Duty, 19. listopadu Battelfied

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S



Ve stejném měsíci se letos utkají dvě těžké váhy na poli stříleček. Call of Duty: Vanguard letos sází na kampaň, která je zasazena do období druhé světové války a ukáže vznik speciálních jednotek. V dlouhodobějším horizontu se ovšem i Call of Duty opírá o online hraní. Na trailer se podívejte zde.

Battlefield 2042 nás naproti tomu vezme do blízké budoucnosti. Kašle na kampaň a soustředí se čistě na online bojiště, na nichž se utká až 128 hráčů naráz (ne však na starých konzolích).

5. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Kdy: 11. listopadu (verze pro mobily až 2022)

Na čem: PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android



Velká sázka na jistotu od Rockstaru, který si nebojí říct za remasterované díly Grand Theft Auto III (číst dobovou recenzi na Bonuswebu), Vice City (číst dobovou recenzi na Bonuswebu) a San Andreas (číst dobovou recenzi na Bonuswebu) celkem dost peněz (1 599 korun). Ale co naplat, toto bude hit. Nové verze nevypadají špatně a zachovávají původní estetiku. Ovládání ve stylu GTA5 také potěší. Rozum naopak zůstává stát nad tím, proč obchodník se zbraněmi Phil Cassidy už v remasteru nemá tričko s konfederační vlajkou, a to zejména ve spojení s Rockstarem, který se různých kontroverzí nikdy nebál. O nárocích na PC jsme na Bonuswebu psali zde.

V listopadu dále vychází