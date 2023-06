Nejočekávanější hry, které vycházejí v červenci

1. Pikmin 4

Kdy: 21. července

Na čem: Switch

V červenci má své další želízko v ohni Nintendo. Série akčních strategií Pikmin sice nemá tak zvučné jméno jako Mario, přesto je to mezi fanoušky oblíbená značka. Aktuálně vyšly HD porty prvního a druhého dílu, v červenci nás čeká regulérní čtvrtý díl. V redakci už ho nějakou dobu máme k dispozici a musíme říct, že zatím plní veškerá očekávání. Ostatně můžete se přesvědčit sami, na eShopu Switche je k dispozici demo.

Příběh je poměrně vypečený. Kapitán Olimar už tradičně ztroskotá na „neznámé“ planetě. Jenže vzápětí se zřítí i plavidlo se záchranáři. Nastupujeme proto hráč, který si poprvé v sérii navrhne svoji postavičku, s níž se vypráví zachránit Olimara i další ztroskotance.

Hned prolog představí spoustu novinek. První vidíme hned – jsme v interiéru domu. Druhá přichází vzápětí: na misi nám pomáhá pejsek Oatchi, který může ostatní nejenom přenést, ale také rozráží překážky. Jeho síla a schopnosti postupně rostou. Prozkoumáváme různá místa a do soumraku se snažíme najít části trosek, ztracenou posádku i poklady. K ruce máme armádu malých tvorů, pikminů, kteří se podle typu hodí k různým akcím.

Vypadá to, že tentokrát nebude hráče „stresovat“ časový limit, byť zhruba patnáctiminutové seance do západu slunce zůstávají. Ovládá se jen jeden kapitán, každopádně v některých momentech je třeba se rozdělit – přepíná se mezi kapitánem a pejskem. Vrací se také dungeony z dvojky. Jsou to vlastně samostatné mise, v nichž neběží čas, s nějakou hádankou.

Většina změn působí velmi dobře, zmíním například možnost přesouvat základnu na jiné místo na mapě. Některé ovšem nepotěší, například co se kooperace týče, pomocník jen asistuje s kurzorem, nikoho přímo neovládá. V tomto šel díl Pikmin 3 Deluxe dál. Na druhou stranu můžete zapojit i někoho, kdo si tolik s ovladačem nerozumí, ale může mít takto pocit, že pomáhá. Nechávám tak syna likvidovat slabší nepřátele. Samozřejmostí jsou podrobné tutoriály, encyklopedie, zápisky, galerie s poklady... Pikmin 4 zatím působí jako ve všech směrech vymazlená hra.