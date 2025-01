Nejočekávanější hry roku 2025, které se nám nevešly do žánrových škatulek

Ani v únoru samozřejmě předplatitelé služby PS Plus nepřijdou o tradiční dávku her zdarma. Hlavním tahákem je tentokrát vtipná střílečka High on Life od autora populárního kresleného seriálu Rick a...

Samurajských her bude letos víc než dost, v březnu vyjdou hned dvě

Vypadá to, že fandové samurajských her budou mít letos z čeho vybírat. Na PC v březnu zamíří Rise of the Ronin, který je dosud dostupný pouze na PlayStationu 5.