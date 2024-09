Pět videoherních samurajů, na které nedáme dopustit

Část 1/5

V poslední době se intenzivně řeší postava jménem Jasuke z Assassin’s Creed Shadows, s níž Ubisoft tvrdě narazil v Japonsku. Probíhají diskuse o tom, zda byl vůbec samurajem a proč nebyla vybrána jiná postava a tak dál a tak dál. Jsou to hodně divoké rozhovory na úrovni manželského páru, kdy choť najde v mobilním telefonu svého partnera SMS od bývalé přítelkyně. Ovšem ne každý videoherní samuraj je takto kontroverzní a my jich máme hned několik, na které nedáme dopustit a jsme za ně ochotni bojovat (tedy ne v těžké zbroji a s katanou v ruce, ale za klávesnicí).

Jin Sakai z Ghost of Tsushima (2020)

Říká se, že to nejlepší patří na konec, ale my začneme rovnou těžkým kalibrem. Ano, je jím samotný Jin Sakai z hitovky Ghost of Tsushima. Podle našeho názoru jde o jednu z nejlepších samurajských her vůbec a jednu z nejlepších videoher za dlouhé dlouhé dlouhé roky. A to nejen, ale i díky hlavnímu hrdinovi.

Ten rozhodně není klasickým „charakterově plochým“ jedincem, kteří se často objevují nejen ve videohrách. Naopak, jde o komplexní postavu. Oddaně věřil v kodex samurajů Bušidó, ale poté mu život ukázal, že jde o něco, co má své rezervy, a v některých situacích se jedná dokonce o slabinu, která by ho mohla stát život. Začal na svět tím pádem pohlížet více racionálně a pragmaticky.

Na druhou stranu, neznamená to, že se z něj stal amorální zabiják bez špetky cti, to rozhodně ne, jen pochopil, že některá pravidla sice vypadají dobře na papíře, ale v reálném světě fungovat nemusí a někdy nefungují.

A když se člověk zamyslí nad tím, jak tragický měl osud, je až kupodivu, že z něj vyrostl člověk, jakým je. V dětství přišel o matku, později o otce, což ho samozřejmě poznamenalo, ale i přesto se z něj stal někdo, koho si fandové zamilovali.

Také proto, že je ztvárněn působivým způsobem. A není divu, Jinovu vizáž inspiroval a svůj hlas propůjčil zkušený herec Daisuke Cudži, kterého jste mohli zaznamenat ve filmu Dopisy z Iwo Jimy (2006) nebo v seriálu Muž z Vysokého zámku. Je ovšem specialistou hlavně na videohry, jeho hlas zazněl v projektech jako Mortal Kombat 1 (nadaboval Scorpiona), GhostWire: Tokyo, Call of Duty: Modern Warfare II nebo hře, která je často srovnávána s Ghost of Tsushima, a to Rise of the Ronin.