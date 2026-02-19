náhledy
Ve výčtu těchto her je už pravděpodobně nějaká, která se letos v zimě popere o titul hry roku. Seřadili jsme nejúspěšnější tituly vydané během první poloviny letošního roku podle agregátoru recenzí. Je mezi nimi i váš favorit?
Autor: Capcom
Ačkoliv přesná soupiska podle serveru Metacritic vypadá trochu jinak, vyškrtli jsme ze seznamu jednak DLC, speciální edice již jednou vydaných her a pak také tituly s příliš nízkým počtem hodnocení.
Autor: Xbox
Na desáté příčce se nachází hra Pragmata, která po četných odkladech vyšla až letos v dubnu. V této sci-fi akci má hlavní hrdina k dispozici specializovanou androidku, která sice nevyniká fyzickými parametry, ale v boji je nepostradatelná. Umí totiž na dálku hackovat robotické nepřátele, což do hry přináší originální mechaniku.
Autor: Capcom
V souhrnu recenzí na portálu Metacritic dostal tento titul hezkých 85 bodů. V naší recenzi jsme byli o něco přísnější, hru jsme ohodnotili 70 % a napsali: „Pragmata je zajímavý nehororový klon Dead Space s krásně vykresleným vztahem hlavních protagonistů. Má i kupodivu zábavné herní mechaniky, které v žánru nejsou zvykem. Co ale nemá, je příběhový obsah. Takto jde o zábavnou jednohubku, kterou sfouknete za víkend.“
Autor: Capcom
Na devátém místě je poněkud kontroverzní titul Mixtape od studia Beethoven and Dinosaur. O hře se ještě nedávno hodně mluvilo v souvislosti s tím, že recenzenti dávali vysoká skóre, ovšem hráči si stěžovali na to, že jde víc o interaktivní film, než hru. Souhrnné skóre na serveru Metacritic má 86 bodů.
Autor: Annapurna Interactive
Mixtape je hra o třech kamarádech, kteří si chtějí užít poslední den na střední škole, než se jejich cesty rozejdou. Odehrává se v devadesátých letech, přičemž jednotlivé hudební skladby oživují různé vzpomínky.
Autor: Annapurna Interactive
Fanoušci série Nioh se letos dočkali třetího dílu, který vyšel letos v únoru. RPG se i tentokrát ponořilo do japonské mytologie, hráč má navíc na výběr ze dvou bojových stylů, buď jako samuraj, nebo ninja.
Autor: Team Ninja
Nioh 3 je rozhodně úspěchem pro autory, jde o aktuálně osmou nejlepší hru letošního roku se souhrnným skóre 86 od kritiků.
Autor: Team Ninja
Sedmé místo patří akční novince od studia Housemarque a klíčové hře v letošní nabídce exkluzivit playstationu, Saros. Tento titul stejně jako předchozí Returnal nabízí roguelite hratelnost s náhodně generovanými mapami, nemilosrdné souboje s bossy a sci-fi tematiku.
Autor: Bonusweb.cz
Saros má na portále Metacritic souhrnné skóre 87 bodů. V naší recenzi hra dostala 80 %. „Saros je povedená akce, u které uděláte dobře, pokud u příběhu spíš „vypnete“ a budete se soustředit na to, o co zde jde především, tedy opravdu vyladěnou hru v náhodně generovaných prostředích se spoustou možností, jak se s nepřáteli vypořádat, a ještě víc možnostmi stylu boje a vylepšovaní hlavního hrdiny. Pak Saros může být jeden z vašich hlavních herních zážitků roku,“ znělo naše hodnocení.
Autor: Bonusweb.cz
Šesté místo patří nové hře s agentem 007 (007: First Light). Jde o titul od IOI Interactive, hratelností trochu podobný moderní sérii Hitman, ovšem s větším důrazem na hlavní příběhovou linku.
Autor: IO Interactive
Souhrnné skóre od kritiků se rovněž zastavilo na 87 bodech, my jsme hodnotili 90 %. „V novince 007 First Light najdeme vše, na co jsme si u této značky zvyklí, tedy stylovou akci, příběh plný zvratů a charismatického hlavního hrdinu. Jde o poctivou koridorovou akci, která se může kvalitou rovnat i vymazleným playstationovým exkluzivitám,“ napsali jsme.
Autor: IO Interactive
Na pátém místě najdete taktickou a trochu ztřeštěnou hru Mewgenics od vývojáře Edmunda McMillena. Tato hra byla ve vývoji dlouhá léta, ovšem čekání stálo za to, přání fanoušků totiž tato novinka splnila skvěle.
Autor: Bonusweb.cz
Hra je typicky divná a trochu morbidní, ale nabízí zajímavý koncept šlechtění koček, které vám pak v unikátních týmech slouží jako bojovníci proti všemožným nestvůrám v tahových soubojích. Povedená je i hudební stránka hry. Díky tomu má hra souhrnné skóre 88 bodů.
Autor: Edmund McMillen
Nový Resident Evil je další velice silnou hrou série. Jde o v podstatě dvě hry v jedné, zatímco pasáže s Grace sází na pomalejší tempo, plížení a strach, části s Leonem se víc soustředí na akci. Hra má také skvělou grafiku a celkově opravdu vymazlenou hratelnost.
Autor: Bonusweb.cz
Díky tomu obdržela výborné souhrnné skóre s 89 body. Od nás na Bonuswebu pak má také parádních 90 %. „Resident Evil Requiem je hrou, která se zavděčí milovníkům hororu a fanouškům celé série především. Právě pro ně je totiž tato hra dělaná.“
Autor: Bonusweb.cz
A jdeme na tři nejlepší. Bronzovou pozici v tuto chvíli drží povedený titul Pokémon Pokopia. Jde o kombinaci simulátoru života a puzzle titulu, který navíc těží z mechaniky světa složeného z kostiček, jako třeba populární Minecraft.
Autor: Nintendo
Pokopia se těší velké oblibě, na portálu Metacritic má 89 bodů a od nás získala rovnou 90 %. „Chvilku trvá, než se Pokémon Pokopia rozjede, ale pak vás odmění nečekanou hloubkou, volností a zábavou při správě a budování světa. Navíc máte poměrně dlouho co objevovat a na co se těšit,“ popisovali jsme v recenzi.
Autor: Nintendo
Stříbrnou medaili by si při aktuálním stavu odnesla indie hra Mina the Hollower. Jde o nový počin autorů známé hry Shovel Knight, tentokrát jde však o retro akční RPG ve stylu starých dílů The Legend of Zelda.
Autor: Yacht Club Games
Hra nabízí desítky hodin zábavy a poměrně propracovanou hratelnost. Recenzi jsme bohužel v nabitém květnu nestihli, byť se ještě na hru v průběhu roku chystáme. Na serveru Metacritic má Mina The Hollower parádní souhrnné skóre 90 bodů.
Autor: Yacht Club Games
A kdo je aktuální šampion? Letošní nabídce her podle kritiků vévodí Forza Horizon 6, což je nový závodní titul od zkušených autorů z Playground Games. Metacitritic jej staví na první příčku s krásnými 91 body.
Autor: Xbox
„Forza Horizon 6 je zábavná závodní arkáda, která však má hloubku simulátoru. Nový díl neláká jen na fantastické zpracování Japonska, ale hlavně svobodu v tom, jak si ho užijete,“ popsali jsme a udělili absolutní skóre 100 %.
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox
Forza Horizon 6
Autor: Xbox