Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu si také připomeňme hry, které mají nejvyšší skóre na portálu Metacritic.
Autor: CD Projekt RED
Rok 2001 byl pro videohry opravdu skvělý. První příčku s 97 body si totiž rozdělují podle Metacriticu hned tři hry: Grand Theft Auto III (na obrázku), Halo: Combat Evolved a Tony Hawk’s Pro Skater 3.
Autor: pro iDNES.cz
Rok 2002 patřil Nintendu. První místo v agregátoru světových recenzí obsadil Metroid Prime pro konzoli GameCube. Na druhém místě navíc ještě skončila další legenda: The Legend of Zelda: A Link to the Past.
Autor: Nintendo
Rok 2002 je zároveň i tím prvním, kdy jsme se na hru roku ptali čtenářů v anketě, zatímco předchozí roky jen bilancovali redaktoři Bonuswebu každý po svém. Vítězství hry Mafia: The City of Lost Heaven každopádně nebylo žádným překvapením.
Autor: Bonusweb.cz
V zahraničí v roce 2003 zase táhlo Nintendo. Na špičce je totiž The Legend of Zelda: The Wind Waker se souhrnným skóre 96 bodů.
Autor: Nintendo
Čtenáři Bonuswebu však v roce 2003 dali přednost něčemu úplně jinému: prvnímu dílu dnes již legendární série Call of Duty.
Autor: BW
V roce 2004 jsme nejradši stříleli kotouče z pily po zombících v Half-Lifu 2. Hra posbírala nejen nejvíc bodů za tento rok na Metacriticu...
Autor: pro iDNES.cz
.. ale získala si i čtenáře Bonuswebu. Šlo tehdy sice o hru roku pouze pro PC, ale i tak bylo vítězství Half-Lifu 2 více než zasloužené.
Autor: pro iDNES.cz
O slovo se v roce 2005 přihlásila série Resident Evil se svým v pořadí již čtvrtým dílem. V dílu pro konzoli GameCube posbírala parádních 96 bodů.
Autor: Bonusweb.cz
V roce 2005 si čtenáři Bonuswebu zvolili jako hru roku PC port Grand Theft Auto: San Andreas, konzolový souboj pak vyhrál první God of War.
Autor: Bonusweb.cz
A zase je tu Zelda. Rok 2006 vyhrál co do souhrnných zahraničních recenzí díl s podtitulem Twilight Princess. Bohužel se v tomto roce již nekonala čtenářská anketa na Bonuswebu a znovu jsme ji vzkřísili až v roce 2012.
Autor: Nintendo
Nintendo panovalo žebříčkům i v roce 2007, kdy pro novou konzoli Nintendo Wii vydalo skvělou 3D hopsačku Super Mario Galaxy.
Autor: Nintendo
Rok 2008 patřil čtvrtému dílu série Grand Theft Auto. Na Metacriticu nasbíral skvělých 98 bodů a utekl i takovým hitům, jako je BioShock nebo Fallout 3.
Autor: Bonusweb.cz
V roce 2009 slavil vítězství PlayStation se svým exkluzivním titulem Uncharted 2: Among Thieves. Mnozí fanoušci jej dodnes považují za nejlepší díl série.
Autor: Naughty Dog
V roce 2010 slaví návrat Nintendo. A to rovnou s druhým pokračováním Super Mario Galaxy, stále pro Nintendo Wii. Bylo to jen o bod v souhrnných recenzích (97 bodů), na záda mu dýchá Mass Effect 2.
Autor: Nintendo
Rok 2011 po delší době přinesl dva tituly na první příčce. Shodné souhrnné skóre 96 bodů totiž posbíraly tituly The Elder Scrolls V: Skyrim (na obrázku) a Batman: Arkham City.
Autor: Bethesda
Překvapením roku 2012 byla hra The Walking Dead od studia Telltale, která v podstatě odstartovala jeho sérii jednoduchých příběhových titulů. V Metacritic skóre předčila i jiné hity téhož roku, jako jsou třeba Mass Effect 3, Persona 4 Golden nebo Far Cry 3.
Autor: pro iDNES.cz
Právě Far Cry 3 však mohlo slavit alespoň čtenářskou cenu od Bonuswebu, jelikož se anketa konečně vrátila zpět a každoročně ji už vyhlašujeme dodnes.
Autor: Bonusweb.cz, iDNES.cz
Asi nikoho nepřekvapí, že vítězem roku 2013 podle serveru Metacritic bylo Grand Theft Auto V. Posbíralo parádních 97 bodů.
Autor: Bonusweb.cz
Páté GTA si navíc nenechalo uniknout ani cenu čtenářské popularity u nás. Obdržela také nejvyšší hodnocení (zároveň s The Last of Us), které jsme v roce 2013 na Bonuswebu udělili: 93 procent.
Autor: Bonusweb.cz
Vítězem roku 2014 podle Metacriticu bylo opět GTA V, ovšem jednalo se pouze o PlayStation 4 verzi. A na druhé příčce pak skončil remaster The Last of Us (na obrázku) rovněž pro PS4.
Autor: Jakub Žežule
Čtenáři Bonuswebu si v roce 2014 vybrali úplně jiného šampiona: stala se jím himalájská akce Far Cry 4.
Autor: Bonusweb.cz, iDNES.cz
Je to už trochu zarážející, ale i v roce 2015 mělo nejvíc bodů podle Metacriticu GTA V, tentokrát se svou PC verzí. Zmíníme tedy také druhé místo, které obsadila s 95 body hra Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Autor: Konami
Na Bonuswebu si však čtenáři zamilovali třetí dobrodružství se zaklínačem Geraltem. Skvělý třetí díl vyhrál zcela jednoznačně o celé tisíce hlasů navíc před druhým Falloutem 4.
Autor: Bonusweb.cz
Rok 2016 přinesl nečekanou událost. První místo v žebříčku Metacritic totiž obsadil datadisk. Ovšem jeden z těch vůbec nejlepších všech dob, O víně a krvi do Zaklínače 3.
Autor: Jakub Žežule
Čtenáři Bonuswebu to pak i stvrdili v naší anketě. Tento datadisk si prostě budeme navždycky pamatovat.
Autor: Jakub Žežule
Další start konzole od Nintenda a další pecky do žebříčku na Metacriticu. Tentokrát s sebou v roce 2017 přinesla konzole Nintendo Switch hned dva hity: Super Mario Odyssey (na obrázku) a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (oba shodně 97 bodů).
Autor: Ondřej Zach
U čtenářů Bonuswebu však Nintendo tolik nevyhrává, a proto se pozornost v anketě za rok 2017 upřela ke střílení nacistů ve Wolfenstein II: The New Colossus.
Autor: Bethesda
Rok 2018 byl ve znamení kovbojů. Žebříček na Metacriticu ovládl skvělý Red Dead Redemption 2...
Autor: Rockstar
... a čtenáři to potvrdili i na Bonuswebu. Slibným adeptem tentýž rok však bylo i české RPG Kingdom Come: Deliverance.
Autor: Rockstar
První místo v souhrnných hodnoceních v roce 2019 muselo pojmout dva tituly. Jedním z vítězů byl Resident Evil 2 (remake, na obrázku), tím druhým pak PC verze Red Dead Redemption 2.
Autor: Capcom
Na Bonuswebu si čtenáři opět zvolili jako hru roku Red Dead Redemption 2, tentokrát díky opožděné PC verzi.
Autor: Jakub Žežule
Japonské hry se připomněly v roce 2020, a to hrou Persona 5 Royal. S 95 body utekla i peckám jako The Last of Us Part 2 nebo Hades.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Čtenáři Bonuswebu však ocenili prosincový příchod Cyberpunku 2077. V prvních dnech hlasování sice mírně vedla playstationová exkluzivita The Last of Us: Part II, situace se ovšem postupně obrátila ve prospěch akce od polského studia.
Autor: Bonusweb.cz
Indie hry si vzaly slovo v roce 2021 s naprosto famózní detektivkou Disco Elysium. Posbírala souhrnné skóre 97 bodů.
Autor: ZA/UM
U čtenářů Bonuswebu nicméně vyhrál akční horor Resident Evil Village. K vítězství mu pomohl i fakt, že to byl multiplatformový titul, který vyšel na PC, playstationy i xboxy.
Autor: Capcom
V roce 2022 se pak do čela žebříčku na Metacriticu vyšplhal Elden Ring s 96 body, jen o bod tak vítězství uteklo indie překvapení roku v podobě Vampire Survivors.
Autor: Bandai Namco
V naší čtenářské anketě ovšem bral zlatou medaili God of War: Ragnarok. V historii této ankety se přitom ještě nestalo, že by exkluzivita jedné platformy dokázala zvítězit v hlavním hlasování.
Autor: Sony
Rok 2023 patřil RPG Baldur’s Gate 3. Tahová hra na hrdiny podle pravidel Dungeons & Dragons zaujala nejenom fanoušky, ale širokou veřejnost svou hlubokou propracovaností, ohromnou variabilitou příběhu a dalšími prvky. Metacritic ji hodnotí souhrnným skóre 96 bodů.
Autor: Ondřej Zach
Nejinak tomu bylo i v redakční anketě hry roku, kde také jasně vyhrálo toto RPG. Zcela s přehledem porazilo datadisk k Cyberpunku i kouzelnický Hogwarts Legacy.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Rok 2024 ovládla skákačka, ale překvapivě nebyla od Nintenda. PlayStation hráčům doručil fenomenálního Astro Bota, který je dosud jednou z vůbec nejlepších exkluzivit této konzole. Potvrzuje to i souhrnné skóre 94 bodů od kritiků.
Autor: Bonusweb.cz
Čtenáři Bonuswebu ale naopak poslali titul konkurenčnímu „zelenému týmu“, když v anketě vyhrála dobrodružná akční hra Indiana Jones and the Great Circle.
Autor: Bethesda
Loňský rok si stále ještě pamatujeme velice dobře. Podle kritiků jej ovládly indie hry, na přední příčce se totiž umístil druhý díl skvělé roguelike série Hades s Metacritic skóre 95 bodů.
Autor: Bonusweb.cz
V naší anketě však byl jasný vítěz už od února. Čeští hráči žili celý rok tuzemským RPG Kingdom Come: Deliverance 2, které čtenářskou anketu vyhrálo naprosto s přehledem.
Autor: Bonusweb.cz
Která hra bude špičkou letos? Zatím je moc brzy, máme teprve březen, ovšem už teď se rýsují silní kandidáti. Skvělá hodnocení sbírá například Resident Evil Requiem, mezi indie hrami zase vládne kočičí roguelike Mewgenics.
Autor: Capcom