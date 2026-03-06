|
Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně
Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně
Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...
Sex jako sběratelská hra. Kontroverzní karty v Zaklínači kreslil barvoslepý
Sexuální scény z prvního dílu Zaklínače patří mezi to nejhorší, co jsme v této oblasti mohli ve hrách kdy vidět. Více než co jiného totiž připomínají sběr pokémonů. Vývojář Artur Ganszyniec nyní...
Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů
Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za...
Démoni jako zbraň i zakázané rituály. Warlock se stane postrachem Diabla 4
O tom, že nové povolání warlock zamíří do Diabla 4, už nějakou dobu víme. Studio Blizzard však až nyní odhalilo, co umí a jak se za něj bude hrát.
PlayStation zásadně mění strategii, PC hráči z toho mít radost nebudou
Ještě před pár lety se chtěla značka PlayStation soustředit na větší množství live service her a usilovala po tom, aby polovinu portfolia tvořily hry na PC a mobilní telefony. Dnes je vše jinak.
Smrt v přímém přenosu. Čtyři roky vyvíjený Highguard nepřežil úvodní sezonu
Online kooperativní akce Highguard skončí pouhých 45 dní po svém uvedení na trh. Důvodem je naprostý nezájem hráčů.
Tvoje žena je v tvé paži. Toto jsou nejhorší dějové zvraty ve hrách
Dějové zvraty nejsou doménu jen knih, filmů, seriálů nebo komiksů, samozřejmě jsou i běžnou součástí videoher. A nutno poznamenat, že se tvůrcům často daří přicházet s něčím, co nás překvapí v tom...
Vydřený úspěch. Než uspěl, dřel vývojář osmdesát hodin týdně po osm let
Adventura Blue Prince patří mezi největší hity loňského roku a byla nominována v mnoha prestižních kategoriích. Nebyl to ovšem náhodný úspěch, naopak, její vývojář Tonda Ros si ho tvrdě vydřel. A...