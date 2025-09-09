náhledy
Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul Hra roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe hodnocené tituly letošního roku podle serveru Metacritic.
Mezi menšími tituly letos vynikl například Sword of the Sea, který nabídne hezkou grafiku a zajímavou hratelnost s jízdou na létajícím meči. Celkové skóre na portále Metacritic má hra 88 od kritiků, 85 od hráčů.
V naší recenzi jsme udělili 90 % a poukázali na nádherný herní svět, dynamickou hratelnost nebo třeba ideální délku hry.
V podstatě největší událostí české herní scény je vydání druhého dílu Kingdom Come: Deliverance. Fanoušky nejenom v Česku, ale i po celém světě přilákalo pokračování středověkého dobrodružství. Souhrnné skóre na serveru Metacritic je 88 od kritiků, 87 od hráčů.
My na Bonusewebu jsme hodnotili druhý díl Kingdom Come 90 % a napsali: „Pokračování české historické hry Kingdom Come: Deliverance je přesně takové, jaké si většina fanoušků přála – rozsáhlejší, hezčí a lépe napsané. Komu se líbil první díl, nemusí nad jeho pořízením váhat ani sekundu.“
Nejnovější přírůstek do série Monster Hunter s podtitulem Wilds letos lámal rekordy v počtu aktivních hráčů a dokázal, že tato značka akčních RPG má stále co nabídnout. Metacritic skóre od recenzentů je 88, hráči byli se 71 o něco přísnější.
V naší recenzi Monster Hunter Wilds obdržel skóre 85 % a napsali, že jde o návykovou zábavu, která vás nemučí obtížností, pokud si chcete hlavně užít příběh, zároveň toho nabídne opravdu hodně i zkušeným lovcům.
Druhý díl s podtitulem On the Beach letos obdržela značka Death Stranding od známého herního designéra Hidea Kodžimy. A i ten u kritiků a hráčů obstál, obdržel na Metacriticu skóre 89, potažmo 88.
„Herní smyčka působí originálně i po letech, bizarní atmosféra postapokalyptického světa a účast charismatických celebrit z tohoto interaktivního díla dělají neopakovatelný zážitek, na který sice občas budete zírat s nepochopením, ale nikdy na něj nezapomenete,“ napsali jsme a ohodnotili v recenzi Death Stranding 2: On the Beach 90 %.
Letošní nabídce Nintenda vládne po stránce nadšení kritiků Donkey Kong Bananza, nové dobrodružství se známým opičákem, tentokrát ve 3D. Metacritic skóre 91 od recenzentů a 90 od hráčů je už opravdu silné.
Donkey Kong Bananza jsme hodnotili 95 % a napsali: „Je to špičková 3D hopsačka pro celou rodinu, která neláká jen na kvalitní design, ale i málo viděnou totální destrukci prostředí. A také skvělé hlavní duo.“
Dlouhé roky čekali fanoušci hry Hollow Knight na pokračování a letos se konečně dočkali. Stal se z ní hit, který při startu prodeje odrovnal většinu digitálních obchodů. A výborné známky z Metacriticu to jen potvrzují (91 kritici, 89 hráči).
V naší recenzi obdržel Hollow Knight: Silksong 95 % s hodnocením: „Hollow Knight: Silksong je vysněným pokračováním hry Hollow Knight, kterou budou fanoušci zbožňovat. Pokud však se žánrem nemáte moc zkušeností, nejspíše vás překvapí až brutální obtížností.“
Novou hru letos také vydalo studio Hazelight, známé svými kooperativními tituly, které jde hrát na rozdělené obrazovce. Letošní nabídka v podobě Split Fiction opět zabodovala s 91 body od kritiků a 87 od hráčů.
„Split Fiction opět nabídne rozmanitou hratelnost v nádherných virtuálních světech. S vhodným parťákem bude zábava zaručena,“ napsali jsme v recenzi a ohodnotili hru 90 %.
Trochu nečekané, avšak příjemné překvapení přišlo s puzzle roguelike hrou Blue Prince. Hra, ve které sestavujete vilu pomocí spojování náhodně vybraných pokojů, potěšila kritiky, kteří udělili hned 92 bodů, od hráčů však jen skromnějších 78 bodů na serveru Metacritic.
Recenze na Bonuswebu hodnotila Blue Prince 80 %, chválili jsme originální hratelnost a spoustu skvělých herních nápadů, ale také vyčetli hře trochu frustrující obtížnost danou náhodným generováním pokojů.
Clair Obscur: Expedition 33 je ohromný fenomén letošního roku, který přivedl do žánru tahových RPG spoustu nových hráčů a nabídl jim skvělou hratelnost i poutavý příběh. Recenzenti v souhrnném skóre hru hodnotí 92 body, hráči pak dokonce závratnými 96.
Nás v redakci nicméně Clair Obscur: Expedition 33 spíše zklamal a hodnotili jsme pouhými 75 %. Ačkoliv nás hra upoutala skvělou grafikou, hudbou i propracovanou hratelností, celkové tempo hry a kvalita příběhu nás moc nepřesvědčily.
Vůbec nejlepší letošní skóre Metacritic, pokud nepočítáme Switch 2 verze dvou posledních dílů série The Legend of Zelda, dostal letos Hades 2, pokračování akčního roguelike s řeckou mytologií. Má totiž od kritiků 95 bodů, od hráčů pak 87.
V naší recenzi dostal Hades 2 skóre 95 %. „Hades 2 je stejně jako první díl téměř dokonalým zástupcem roguelike žánru, ať už po stránce hratelnosti, příběhu, grafiky či hudby,“ napsali jsme.
