|
Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada
Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly
Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten...
Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu
K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.
První ukázka z očekávaného animáku Super Mario galaktický film má akci i vtip
Společnosti Nintendo a Illumination zveřejnily vůbec první ukázku z připravovaného animáku The Super Mario Galaxy Movie, který do českých kin zamíří pod názvem Super Mario galaktický film.
Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli
Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...
PlayStation odhalil svůj vlastní herní monitor s jednou unikátní funkcí
Sony postupně sbližuje dříve oddělené herní světy PlayStation a PC. Výsledkem těchto snah je i nový herní monitor, který láká na zajímavou funkci týkající se ovladače DualSense.
Vadí krev i kosti. Jak vypadá cenzurovaná verze Diabla 4 pro Čínu
Zatímco ve světě je akční hra na hrdiny Diablo 4 dostupná již víc než dva roky, v Číně vyjde teprv letos v prosinci. Aby se tak mohlo stát, museli tvůrci některé vizuální prvky upravit.
Prodeje PlayStationu 5 nepolevují, zatímco Microsoftu došel dech
Herní konzole PlayStation 5 od Sony a Xbox Series X/S od Microsoftu právě slaví pět let od svého uvedení na trh. Ale jen jedné se daří.
Proč online hry nevyhrávají ocenění? Streamer to za názor pořádně schytal
Streamer vystupující pod pseudonymem Shroud vyzval své fanoušky, aby na blížícím se předávání videoherních ocenění hlasovali pro multiplayerové Arc Raiders. Za názor, že singleplayerové hry mají...