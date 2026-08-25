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Svůdná androidka jako stroj na zabíjení. Eve zbožňují muži i cosplayerky
Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
Jen počkej! Připomeňte si sovětské digihry, které pobláznily Československo
Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...
Sliby chyby. Těchto titulů se asi nikdy nedočkáme
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
Legendární vývojář končí s hrami. Zavzpomínejte s námi na jeho největší hity
Herní svět přichází o další legendu. Vynálezce akčního podžánru, kterému se přezdívá „Immersive Sim“, se po své vlažně přijaté novince rozhodl přenechat tvorbu dalším generacím a ve věku 71 let se už...
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Zaklínač 4 cílí na vydání v 2028, Zaklínač 3 se uzavře příští rok
Šéf polského studia studia CD Projekt RED Michał Nowakowski láká v krátkém videu na herní svátek Gamescom a naznačil, jaká je nejbližší budoucnost značky Zaklínač.
Digitální hry nevlastníte, upomíná Sony uživatele PlayStationu
Uživatelům konzolí PlayStation 4 a PlayStation 5 přišel e-mail, který jim připomíná, jaké jsou podmínky používání služby PlayStation.
Zatím je nic nepřekonalo. Hráli jste špičky oblíbených sérií?
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, tentokrát...
Pit Panic
Jak poznat elitního dronaře? Napoví slavná mise z GTA, zjistili Ukrajinci
Za čtyři roky bojů na Ukrajině se moderní bojiště změnilo k nepoznání. Namísto precizních odstřelovačů a elitních speciálních jednotek dnes armády stále více spoléhají na dronaře, kteří v týlu fronty...
Tak má vypadat krvák se superhrdiny. Vyzkoušeli jsme nového Wolverina
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) PlayStation se chystá na nejzásadnější novinku z produkce vlastních studií tohoto roku a my jsme si ji mohli na dvě hodiny vyzkoušet. Marvel’s Wolverine je pořádný akční krvák, který fanoušky X-Men...
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Legendární vývojář končí s hrami. Zavzpomínejte s námi na jeho největší hity
Herní svět přichází o další legendu. Vynálezce akčního podžánru, kterému se přezdívá „Immersive Sim“, se po své vlažně přijaté novince rozhodl přenechat tvorbu dalším generacím a ve věku 71 let se už...
Bůh války má novou tvář: Krata v seriálu God of War ztvární Dave Bautista
Připravovaný hraný seriál God of War od Amazonu po zranění Ryana Hursta přeobsadil hlavní roli.
Jen počkej! Připomeňte si sovětské digihry, které pobláznily Československo
Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...