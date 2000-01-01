náhledy
Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu za letošní rok.
Autor: Capcom
Na desáté příčce je kooperační hra Split Fiction. Letošní novinka od studia Hazelight je třeba stejně jako všechny předchozí hry hrát ve dvou zároveň, což je možná jeden z faktorů, proč má hra tak vysoký počet souběžně hrajících lidí.
Autor: Hazelight Studios
Split Fiction v jednu chvíli na Steamu hrálo 259 tisíc hráčů. Hra se navíc těší i mimořádně dobrým uživatelským recenzím, 95,7 % hodnocení na Steamu je pozitivních.
Autor: Nintendo
Na deváté příčce je jeden z letošních nečekaných hitů, kooperativní multiplayerová hra R.E.P.O. Jde o hororovou akci až pro šest hráčů, byť spíše než strach vyvolává hra spíše úsměvy díky humorným situacím, do kterých se kolektivní nešikovností můžete dostat.
Autor: semiwork
R.E.P.O. má aktuální rekord na Steamu na čísle 271 tisíc aktivních hráčů v jednu chvíli. 94,7 % uživatelských recenzí je pak pozitivních.
Autor: semiwork
Escape from Duckov na první pohled působí jako parodie, hra je však překvapivě propracovaná a zábavná. Je to singleplayerový titul, konkrétně jde o PvE survival střílečku.
Autor: Team Soda
Escape from Duckov zaujal 301 tisíc aktivních hráčů v jednu chvíli, ti si navíc hru chválí i v uživatelských recenzích (94,8 % pozitivních hodnocení).
Autor: Team Soda
Na dalším místě pak je akční hra Borderlands 4. Již zavedenou sérii akčních sci-fi stříleček asi není třeba představovat, hra jde jako obvykle hrát sólo nebo až ve čtyřech hráčích.
Autor: 2K
Borderlands 4 v jednu chvíli hrálo zatím maximálně 304 tisíc hráčů, což je hezké číslo. Recenze jsou však hodně smíšené, hru hodnotí kladně pouze 59,6 % hráčů.
Autor: Bonusweb.cz
Multiplayerové složce hry Elden Ring s podtitulem Nightreign patří šesté místo. Kooperativní režim pro tři hráče nabízí třeba náhodně generované mapy a autoři hru dále průběžně vylepšují o nový obsah.
Autor: Bandai Namco
Hra přilákala v jednu chvíli 313 tisíc hráčů a pozitivních recenzí na Steamu je 80,3 % kladných, což je pořád ještě hezký výsledek.
Autor: Bandai Namco
Na pátém místě najdete další nečekaný hit pocházející od malého studia. Tato hra má být simulátorem drogového dealera, ve které si postupně budujete reputaci, kontakty a vyděláváte peníze, aby se z vás stal pravý narkobaron.
Autor: TVGS
Schedule 1 dosáhl virálního statusu, že se na něj hráči prakticky sesypali. V jednu chvíli hrálo 459 tisíc lidí naráz, hra má navíc 96,8 % hodnocení kladných. Vskutku skvělá čísla na takto malý projekt.
Autor: TVGS
Jednou z letošních multiplayerových senzací, o které se bude ještě nějakou dobu mluvit, jsou bezpochyby Arc Raiders. Postapokalyptická extrakční střílečka, navíc ani není v základu zdarma, takže autorům nepochybně vydělala pořádný balík peněz.
Autor: Nacon
V jednu chvíli hrálo Arc Raiders 481 tisíc hráčů a hra má potenciál tento rekord ještě vylepšit, jelikož denní špičky počtu hráčů stále přesahují hranici 350 tisíc lidí. 87,5 % uživatelských recenzí je kladných.
Autor: Nacon
Senzací mezi nezávislými hrami letošního roku je bez debaty Hollow Knight: Silksong. Skákačka z žánru metroidvania má za sebou dlouhý vývoj, který vyústil v jednu z nejpropracovanějších her tohoto typu.
Autor: Nintendo
Ačkoliv jde čistě o singleplayerový titul, 587 tisíc aktivních hráčů v jednu chvíli je parádní číslo. Hra má pak 85,4 % kladných hodnocení.
Autor: Nintendo
Na řadu přichází těžká váha, na druhém místě je multiplayerová střílečka Battlefield 6. Ačkoliv vyšla teprve nedávno, hráči se jen hrnou.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
V nejexponovanější chvíli hru hrálo 747 tisíc lidí naráz. To je ovšem celkem v kontrastu s nižším počtem kladných hodnocení, kterých má Battlefield pouze 65,5 % z celkového počtu.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
A kdo je letošní rekordman? Monster Hunter Wilds, akční RPG, které jde hrát sólo nebo ve skupině hráčů, přilákalo ohromný počet lidí i v kontextu celého měření statistik na Steamu.
Autor: CAPCOM
Naráz totiž hrálo v jednu chvíli Monster Hunter Wilds neuvěřitelných 1 384 608 hráčů. Hra je tak dokonce čtvrtou nejpopulárnější hrou na Steamu všech dob, co se hráčské aktivity týče. Paradoxně má také ale z našeho žebříčku vůbec nejhorší uživatelské recenze. Hru hodnotí kladně pouze 45 % hráčů, kteří se zde rozhodli zanechat svůj verdikt.
Autor: CAPCOM