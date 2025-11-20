|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku
Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný
Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...
Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje
Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.
Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada
Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...
Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli
Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...
Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry
Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...
Samurajskou akci Ghost of Yotei brzy rozšíří novým režim
Bezplatná aktualizace samurajské akce Ghost of Yotei vyjde po víkendu, hráči se mohou těšit na několik šikovných vylepšení.
Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku
Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...
Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný
Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...
Podívejte se na první fotografie z natáčení filmu The Legend of Zelda
Začalo natáčení hraného filmu na motivy slavné herní série The Legend of Zelda. První fotografie ukazují hlavní duo v kostýmech.
Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje
Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.
Strašlivá smrt jeskyňáře děsí internet už 16 let, teď se podle ní chystá hra
Od tragické smrti amatérského jeskyňáře Johna Edwardse Jonese uběhlo už 16 let, ale jeho hodiny dlouhé umírání bez naděje na záchranu děsí internetové publikum dodnes. V chystané hře Cave Crave si...
Tajemná sídla i nevídaná brutalita. Tyto retro hororové hry nám nedaly spát
Horory jsou nejen ve videoherní branži specifickým žánrem. Jejich alfou a omegou by mělo být umět (ne svou kvalitou) vyděsit hráče, ne vždy se to však daří. Naštěstí se objevila slušná řádka...
Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry
Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...
Prodej pozemku k bydlení 1.151 m2 v Bystřici nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
3 683 200 Kč
Tvůrci očekávaného Tomb Raidera opět propouštějí, letos už potřetí
Studio Crystal Dynamics, které známe zejména díky dobrodružným hrám Tomb Raider, opět propouští. Důvodem mají být neustále změny v herním průmyslu.