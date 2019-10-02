náhledy
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý. Vybíráme tituly, které dodnes hrají miliony hráčů po celém světě.
Autor: InnerSloth
Tuto hru budete mít nejspíš spojenou především s hodně otravnými reklamami. Je to hra Homescapes od studia Playrix a pokud i po neustálém odhánění vlezlých videí na internetu nevíte, o čem přesně hra je, nejste sami.
Autor: Playrix
Homescapes je totiž jeden z těch titulů, které se záměrně snaží nalákat hráče na různé minihry, často s emocionálním podtextem typu „vyřešte jednoduchou hádanku a zachraňte trpící rodinu“. I přes to všechno se chlubí hráčskou základnou čítající přes 300 milionů lidí.
Autor: Playrix
Playrix je obecně mistr tohoto žánru. Manipulativní reklamy využívají i na propagaci ještě o trochu úspěšnějšího titulu Gardenscapes, který je na první pohled od Homescapes prakticky nerozeznatelný.
Autor: Playrix
Faktem nicméně je, že Gardenscapes je starší titul a Homescapes v podstatě jeho následovník. Lidé ovšem stále fandí více tomuto původnímu titulu a dodnes se odhaduje, že Gardenscapes nasbíralo okolo 500 milionů instalací, měsíční čísla pak uvádějí počet 100 milionů hráčů, ale to zahrnuje kompletní portfolio her od Playrixu.
Autor: Playrix
Hráčům tradičních konzolových her bude jistě známé jméno Sonic, přičemž mezi nejpopulárnější mobilní hry patří Sonic Dash. Tato hra patři do žánru „endless runner“, tedy nekonečného běhu vpřed za cílem nasbírat co nejvíce bodů a vyhnout se překážkám.
Autor: pro iDNES.cz
SEGA neuvádí průběžné počty aktivních hráčů, nicméně podle dat aplikačních obchodů je prakticky jisté, že si hru stáhly vyšší stovky milionů hráčů.
Autor: pro iDNES.cz
I tato hra proslula docela neodbytnými reklamami. Možná také znáte Helix Jump od studia Voodoo. Musí se jí ale nechat, že na rozdíl od jiných alespoň docela přesně inzeruje, o co v ní jde. Otáčením středového válce musíte padající kuličku dostat co nejdále od startovního bodu.
Autor: Voodoo
Hra dává v mobilním formátu celkem smysl a vlastně umí být i celkem chytlavá. Jen je samozřejmě plná reklam. Helix Jump už několik let po sobě rovněž uvádí vysoký počet instalací v řádu stovek milionů uživatelů.
Autor: Voodoo
Svět asijských mobilních her si v podstatě žije vlastním životem a žebříčky, které zahrnují i třeba čínský mobilní trh vypadají o hodně rozdílně. V těch všeobecných, tedy hraných i v západních zemích, se však i tak často vyskytuje hra Dragon Ball Z: Dokkan Battle od vývojáře Bandai Namco.
Autor: Bandai Namco
Hra kombinuje elementy puzzlů a sběratelských karet, tedy velice populární formát využívaný právě na asijském trhu. Hru si údajně dodnes nainstalovalo okolo 400 milionů hráčů.
Autor: Bandai Namco
A ještě jedna opravdu vysoce populární hra z Asie, která možná leckterému hráči v Evropě nic moc neřekne. Mini World je totiž čínská záležitost, která je vysoce populární především na domácím trhu.
Autor: Creata
Mini World je sandboxovou survival hru, která si ráda půjčuje inspiraci od jiných titulů, jak lze poznat třeba z tohoto obrázku. Hru údajně vyhledává měsíčně asi stovka milionů lidí, registrovaných účtů je zde pak přes 400 milionů.
Autor: Creata
Mezi ty opravdu populární mobilní hry pak patří také Call of Duty: Mobile. Hra, která se na mobilech hraje i jako e-sport, samozřejmě vychází z ještě populárnějších PC a konzolových předloh, se kterými má však leccos společného.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
I v mobilní verzi najdete třeba režim battle royale (samostatně hratelný) nebo oblíbené střílení zombies. Dodnes hra údajně přilákala okolo jedné miliardy hráčů, měsíční počty aktivních uživatelů se však odhadují jen na jednotky milionů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Activision je v tomto ohledu opravdovým přeborníkem, má totiž v portfoliu nejenom mobilní Call of Duty, ale také další opravdu těžkou váhu na poli mobilních her: světoznámý Candy Crush Saga. Tuto hru měsíčně stále vyhledává přes 100 milionů uživatelů.
Autor: King
Puzzle hra se spojování sladkostí patří mezi absolutní rekordmany co se výdělků z mikrotransakcí týče a dodnes je jednou z nejpopulárnějších mobilních aplikací vůbec v mnoha zemích světa. Zajímavostí je také to, že více než polovina hráčů Candy Crush Saga jsou ženy.
Autor: King
Zapomenout nesmíme ani na jedno z nejznámějších jmen v žánru battle royale. Jde o PUBG od čínských autorů z LightSpeed Studios a Quantum Studio, kterému se na mobilech opravdu daří.
Autor: Bonusweb.cz
PUBG Mobile podle dostupných dat vyhledává měsíčně okolo 150 milionů hráčů. Nutno zmínit, že hra je extrémně populární hlavně na asijském trhu, kde se z ní v podstatě stala celá herní série s novými tituly, které na ní navazují (viz například nová střílečka DED.NET).
Autor: Bonusweb.cz
Among Us je herní fenomén, který je na mobilních obrazovkách vysoce populární. Hra na hledání vetřelce v bandě hráčů na vesmírné lodi je na hraní na mobilech jako dělaná.
Autor: InnerSloth
Ačkoliv Among Us najdete prakticky všude: na počítačích i konzolích, přičemž jen mobilní podíl celkových hráčů již přesáhl počet 650 milionů.
Autor: InnerSloth
Roblox není přímo hra, jakožto spíše platforma, která sjednocuje celou řadu menších her, které vytvořili sami uživatelé. Jde o o ohromný fenomén, který za svůj úspěch vděčí právě mobilní verzi. Ta totiž údajně tvoří asi 80 % z celkového počtu hráčů navštěvujících tuto platformu.
Autor: Roblox
Roblox se měsíčně chlubí okolo 100 miliony aktivními hráči. Většina z nich jsou děti do 16 let.
Autor: Roblox
Free Fire je další ohromný fenomén z Asie. Jde o hru, ve které toho můžete dělat opravdu hodně. Základem je battle royale režim (sólo nebo v týmech), přičemž hráči zde mohou vytvářet a sdílet své vlastní herní mapy. Variabilita herních prostředí je tím v podstatě zaručena.
Autor: Garena
Stejně jako celá řada dalších her, i autoři Free Fire prohlašují, že jejich aktivní základna hráčů se pohybuje okolo hranice 100 milionů každý měsíc.
Autor: Garena