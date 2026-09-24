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Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
KVÍZ: Popkulturní událost dekády je za rohem. Jak dobře znáte sérii Grand Theft Auto?
Už jen pár měsíců zbývá do největší popkulturní události roku. Co roku, minimálně dekády a vůbec bychom se nestyděli použít i lehce bulvární přízvisko „všech dob“. Značka Grand Theft Auto už je tu s...
Nekonečná projížďka krajinou vás neomrzí. Nyní přichází ve vylepšené verzi
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...
Mají otravné reklamy, i tak je lidé milují. Vybíráme populární mobilní hry
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý....
Xbox pokračuje ve svém resetu, rozprášil Halo Studios
Snaha konsolidovat ztrátovou herní divizi Microsoft Xbox vede k dalšímu propouštění a změnám v organizaci týmů spadajících pod divizi Xbox Studios.
Rayman se vrací v nejlepší formě. Potrápí i novou generaci hráčů
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Kultovní plošinovka Rayman Legends podle nás remake vůbec nepotřebovala, ale když už tedy vzniká, nemohli jsme odolat a hned si ho vyzkoušeli. A i když originál známe jako své boty, díky nové...
Hlasování o nejhezčí cosplay jde do finále. Které z krásek dáte svůj hlas?
Hlasování o Miss Cosplay #2 jde do finiše. Kochejte se krásnými cosplayerkami v ikonických kostýmech herních i seriálových hrdinek a pošlete svůj hlas té nejlepší, než se hlasování definitivně uzavře.
S Destiny jsme ještě neskončili, obrací studio Bungie
Poslední nový obsah pro Destiny 2, propouštění a zbytek sil soustředěný na extrakční střílečku Marathon. Řadě hráčů nedával takový krok smysl, a jak to vypadá, nakonec otáčí i studio Bungie.
Nekonečná projížďka krajinou vás neomrzí. Nyní přichází ve vylepšené verzi
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...
KVÍZ: Popkulturní událost dekády je za rohem. Jak dobře znáte sérii Grand Theft Auto?
Už jen pár měsíců zbývá do největší popkulturní události roku. Co roku, minimálně dekády a vůbec bychom se nestyděli použít i lehce bulvární přízvisko „všech dob“. Značka Grand Theft Auto už je tu s...
Trik zvýší plynulost několikanásobně. Control Resonant vypadá na PC skvěle
Vedle playstationové verze jsme akční novinku Control Resonant mohli vyzkoušet také na PC, kde jsme ověřili optimalizaci hry na výkonné sestavě. Nabízíme přehled, jak hra vypadá na nejvyšší detaily,...