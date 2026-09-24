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Mají otravné reklamy, i tak je lidé milují. Vybíráme populární mobilní hry

Ondřej Martinů
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Among Us Homescapes Homescapes Gardenscapes Gardenscapes Sonic Dash Sonic Dash Helix Jump Helix Jump Dragon Ball Z: Dokkan Battle Dragon Ball Z: Dokkan Battle Mini World
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý. Vybíráme tituly, které dodnes hrají miliony hráčů po celém světě.

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vydáno 20. září 2026

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